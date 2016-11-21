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    Источник: руководство «Спартака» не согласовывало с Каррерой возможный трансфер Селихова

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов близок к переходу в стан «Спартака». Как сообщает источник, близкий к ситуации, 22-летний россиянин сегодня прошел медицинский осмотр в одной из московских поликлиник. Отмечается, что данный трансфер не был согласован с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и должен быть официально завершен завтра.

    «Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов встречался с Каррерой 18 ноября, однако о возможном переходе голкипера «Амкара» Селихова итальянского специалиста не предупредили. Каррера узнал о покупке вратаря в день матча команды против пермяков (20 ноября). Тренер «Спартака» остался недоволен тем фактом, что трансферные вопросы клуба решаются без его ведома», – рассказал источник.

    Источник: ТАСС

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    21.11.2016 19:01
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 14:24

      Надеюсь, это действительно из тех "источников", которые такие источники... Массимо должен быть вовлечен в эти процессы.

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 ноября 2016, 00:46

      Этим источникам верить нельзя

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 22:04

      Родионов, не пори горячку вместе с Федунком и не сбивайте настрой команде. Селихов конечно вполне добротный трансфер, но как потом Каррере глядя в глаза либо Реброву, либо Селихову, объяснять почему тот сидит на лавке, когда уровень его соответствует основе? Получается недвусмысленная ситуация. Одному вроде как доверяет, но в то же время ищет замену. Второму, вроде как и берёт в команду под основу, но сажает на лавочку.

      Рук-во Спартака перестаньте заниматься хёрней и вносить дисбаланс в коллектив, совершая такие нелепые и необдуманные действия.

      1
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 21 ноября 2016, 21:33

      так похоже на спартак

      -1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 21 ноября 2016, 21:23

      Журналюги совсем попутали все

      0
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      Рейтинг: +16

      ATECH71 21 ноября 2016, 21:01

      наступила осень утки полетели на юг

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 21 ноября 2016, 20:39

      Мне вот интересно откуда желтая газетенка узнала об этом?

      -1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 21 ноября 2016, 20:32

      Я считаю, что тренер должен ставить вопрос перед руководством кто ему нужен, а не руководство, кого оно хочет

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > leonard1984 21 ноября 2016, 20:53

      Ну в данном случае возможно трансфер связан не с усилением команды, а попыткой не дать усилить Зенит. Тогда мнение тренера абсолютно неважно. Это политика, а не спорт.

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      Рейтинг: +417

      leonard1984 > ViktorMG 22 ноября 2016, 18:44

      Возможно, но как говорят трансфер дорогой будет. А значит будут советовать ставить в основной состав. И тут делема уже у тренера, ведь линия обороны не наиграна. А от стиля игры вратаря исходить надо будет

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      Рейтинг: +319

      Beim 21 ноября 2016, 20:14

      А может и вобще ни зинит ни спартак не знают, что они намерены купить селихова

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 ноября 2016, 19:51

      Журналюшки начинают бредить

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