ЦСКА выиграл у «Арсенала» благодаря суперголу Миланова. Бердыев и «Рубин» разошлись миром. Стартовал 14-й тур РФПЛ

Текстовый онлайн: «Арсенал» – ЦСКА – 0:1
- Тульский «Арсенал» не смог забить в 6-м домашнем матче подряд;
- Туляки не могут победить на протяжении 12 игр кряду;
- ЦСКА прервал серию из 3 выездных поражений подряд
- «Рубин» прервал победную серию из 4 домашних матчей;
- «Ростов» не забил в 4-й гостевой игре подряд
В Туле на 20-й минуте Георгий Миланов открыл счет точным ударом со штрафного. У хозяев были моменты, могли и гости удвоить свое преимущество, однако классный гол болгарина так и остался единственным. ЦСКА выиграл 1:0.
Армейцы добрались в Тулу на автобусе.
Небольшое превью от ЦСКА.
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Да! Чалов дебютирует в основе.
«Казань-Арена» за шесть часов до матча