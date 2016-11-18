ЦСКА выиграл у «Арсенала» благодаря суперголу Миланова. Бердыев и «Рубин» разошлись миром. Стартовал 14-й тур РФПЛ

Текстовый онлайн: «Арсенал» – ЦСКА – 0:1

Тульский «Арсенал» не смог забить в 6 -м домашнем матче подряд;

-м домашнем матче подряд; Туляки не могут победить на протяжении 12 игр кряду;

игр кряду; ЦСКА прервал серию из 3 выездных поражений подряд

«Рубин» – «Ростов» – 0:0

«Рубин» прервал победную серию из 4 домашних матчей;

«Ростов» не забил в 4-й гостевой игре подряд

В Туле на 20-й минуте Георгий Миланов открыл счет точным ударом со штрафного. У хозяев были моменты, могли и гости удвоить свое преимущество, однако классный гол болгарина так и остался единственным. ЦСКА выиграл 1:0.

Армейцы добрались в Тулу на автобусе.

Небольшое превью от ЦСКА.

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Да! Чалов дебютирует в основе.

«Казань-Арена» за шесть часов до матча