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  • ЦСКА выиграл у «Арсенала» благодаря суперголу Миланова. Бердыев и «Рубин» разошлись миром. Стартовал 14-й тур РФПЛ

ЦСКА выиграл у «Арсенала» благодаря суперголу Миланова. Бердыев и «Рубин» разошлись миром. Стартовал 14-й тур РФПЛ

Текстовый онлайн: «Арсенал» – ЦСКА – 0:1

  • Тульский «Арсенал» не смог забить в 6-м домашнем матче подряд;
  • Туляки не могут победить на протяжении 12 игр кряду;
  • ЦСКА прервал серию из 3 выездных поражений подряд

«Рубин» – «Ростов» – 0:0

  • «Рубин» прервал победную серию из 4 домашних матчей;
  • «Ростов» не забил в 4-й гостевой игре подряд

В Туле на 20-й минуте Георгий Миланов открыл счет точным ударом со штрафного. У хозяев были моменты, могли и гости удвоить свое преимущество, однако классный гол болгарина так и остался единственным. ЦСКА выиграл 1:0.

Армейцы добрались в Тулу на автобусе.

Небольшое превью от ЦСКА.

Интрига?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Да! Чалов дебютирует в основе.

«Казань-Арена» за шесть часов до матча

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Ростов ЦСКА Арсенал Миланов Георгий Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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TUMS
1479492713
Ну наконец то победили, наверно самих себя...
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zarsm
1479495851
Супер гол? Обычный гол со штрафного, таких куча
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nik55
1479542292
простой гол -вратарь 0
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D'achkov
1479637368
и что суперского?
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