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  • Как выглядят самые кошмарные гостевые трибуны на мировых стадионах

Как выглядят самые кошмарные гостевые трибуны на мировых стадионах

«Великолепный» обзор с некоторых мест у бразильского стадиона «Атлетико Паранаэнсе». Впрочем, говорят, что это даже не гостевые, а домашние места.

Даже в Англии встречается такая жуть. Это «Лофтус Роуд» – домашняя арена «КПР»

У «Блэкберна» на «Эвуд Парке» ненамного лучше

«Гриффин Парк» у «Брентфорда». На это вообще без слез не взглянешь.

На старом стадионе греческого АЕКа было вот так:

Это тоже домашняя фанатская трибуна в Болгарии у пловдивского «Ботева» на его тренировочном поле, где пришлось сыграть несколько матчей.

Так обстоят дела в Разграде на стадионе «Лудогорца», играющего в Лиге чемпионов.

Еще ближе к топам. Неаполь, Италия

И еще из Италии. Город Салернитана

Фотография из хорватской Риеки

В немецком Алене было так:

А теперь обзор польских красот. Что за «арена» в Польше – не сообщается, но выездным особо не позавидуешь.

Те же проблемы.

И снова Польша. Но тут хотя бы есть крыша!

Польский Пяст. Условия шикарными не назовешь.

В Катовице обновили гостевую трибуну. Вот что вышло:

Так обстоят дела в польском Свебодизне

А это польский Островец. Подымим?

Оригинальная конструкция в Седльце

В польском Прушкуве это уже походит на передвижной цирк.

Еще несколько польских трибун

Англия. Чемпионшип Европа Блэкберн Куинз Парк Рейнджерс Брентфорд Атлетико Паранаэнсе АЕК Ботев Лудогорец Риека Наполи Салернитана
Комментарии (13)
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Сергей Свояк
1479392423
Обезьянами не надо быть, и не будут строить клеток... А, в некоторых местах архитекторам надо руки перепестить в заднее место))
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Sylpheed
1479392548
Живут же люди...)
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alex kidn
1479394021
В Польше вообще ужас
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red_blue_fury
1479397231
вести себя надо как люди...а не как звери...и не будет клеток, живых стен с дубинками и прочих сдерживающих элементов!!! .....животные б...ть!!!!!!!
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DEFENDER114
1479403086
Смеялся в голос))
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headdevil
1479405559
Не повезло
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KB_Krasnogorsk
1479415520
В Польше жесть..
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TY13R
1479453612
Прикольно в Польше на выезды приезжать)))
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Cant Stop
1483486772
Поляки насмешили конечно )))))
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hjvfybcn
1488790107
Польша рулит)))
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