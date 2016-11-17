Как выглядят самые кошмарные гостевые трибуны на мировых стадионах

«Великолепный» обзор с некоторых мест у бразильского стадиона «Атлетико Паранаэнсе». Впрочем, говорят, что это даже не гостевые, а домашние места.
Даже в Англии встречается такая жуть. Это «Лофтус Роуд» – домашняя арена «КПР»
У «Блэкберна» на «Эвуд Парке» ненамного лучше
«Гриффин Парк» у «Брентфорда». На это вообще без слез не взглянешь.
На старом стадионе греческого АЕКа было вот так:
Это тоже домашняя фанатская трибуна в Болгарии у пловдивского «Ботева» на его тренировочном поле, где пришлось сыграть несколько матчей.
Так обстоят дела в Разграде на стадионе «Лудогорца», играющего в Лиге чемпионов.
Еще ближе к топам. Неаполь, Италия
И еще из Италии. Город Салернитана
Фотография из хорватской Риеки
В немецком Алене было так:
А теперь обзор польских красот. Что за «арена» в Польше – не сообщается, но выездным особо не позавидуешь.
Те же проблемы.
И снова Польша. Но тут хотя бы есть крыша!
Польский Пяст. Условия шикарными не назовешь.
В Катовице обновили гостевую трибуну. Вот что вышло:
Так обстоят дела в польском Свебодизне
А это польский Островец. Подымим?
Оригинальная конструкция в Седльце
В польском Прушкуве это уже походит на передвижной цирк.
Еще несколько польских трибун