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  • Конфуз «Динамо» в день рождения Яшина, наезд Радимова и зазвездившийся «Енисей». Чем запомнится 18-й тур ФНЛ

Конфуз «Динамо» в день рождения Яшина, наезд Радимова и зазвездившийся «Енисей». Чем запомнится 18-й тур ФНЛ

«Плыли, плыли... Облажались!» Как «Динамо» оконфузилось в день рождения Льва Яшина

На мобильном телефоне грустно отсвечивало время 19:16. На поле – два скучавших агронома, поправлявшие кочки у угла поля. Фотографы приготовили свои камеры, однако направить их было не на кого. Игра должна была начаться 16 минут назад, но команды по-прежнему не выходили на поле. «Говорят, игроки «Сокола» бастуют», – твиттер Александра Шпрыгина еще больше накалил обстановку. «Начало матча переносится по техническим причинам. О новом времени начала матча будет сообщено дополнительно», – заявил диктор через две минуты. Зрители массово побежали к буфету за хот-догами, однако далеко не все из них достояли очередь. Буквально через 5 минут игра началась! Оказалось, на стадионе не было пожарной машины.

«Ледяной» ветер пронзал насквозь болельщиков и футболистов. Быстрее всех решил согреться Фатос Бечирай: уже на 2-й минуте Сапета бил в пустые ворота, но «Сокол» спас... черногорский форвард, в прыжке остановивший мяч на ленточке. «Лучший игрок обороны «Сокола»! – теперь Бечирая динамовцы именуют только так. У Фатоса было еще три стопроцентных момента, однако каждый раз медлительность черногорца играла на руку защите гостей. На 79-й минуте обороне «Сокола» не помог даже Бечирай: после роскошного прострела Бюттнера счет открыл Панченко.

До победы оставалась одна минута! До победы в честь дня рождения Льва Яшина. К сожалению, последний штрафной оказался роковым: навес с правого фланга замкнул центральный защитник «Сокола» Игорь Климов – 1:1! «У нас четко прописано, кто за какого игрока отвечает. Сейчас поговорим с игроком, державшим Климова, выслушаем его оправдания и примем решение», – жестко заявил Калитвинцев. Игроком, отвечавшим за Климова, оказался Сергей Терехов. Защитник «Динамо» проходил к клубному автобусу, едва сдерживая слезы.

«Как говорится, плыли, плыли, почти доплыли... Облажались!» – отметился напоследок грустным красноречием Калитвинцев. Его команда потеряла важнейшие 2 очка и с тревогой ждала результата матча «Балтика» – «Факел».

«Соперник не играл, а отмахивался». «Факел» теряет очки в матче с худшей командой ФНЛ!

«Больно смотреть, как в Калининграде перестали ходить на футбол. Не передать словами, как хочется прервать черную серию!» – предматчевый крик души Валерия Сармонта обратил на себя внимание. Практически все матчи «Балтика» проигрывает с минимальным счетом. И вот наконец-то фортуна услышала калининградского защитника! На прошлой неделе «Кубань» обстучала перекладину ворот «Балтики», но победить не смогла. Нечто похожее случилось и в матче с «Факелом».

Форварды воронежцев после победы над «Динамо» поймали кураж. Саталкин и Бирюков на двоих имели 5 вернейших моментов; автор победного гола в ворота москвичей Виталий Шахов то и дело находился в чужой штрафной. «Факел» нанес свыше десятка опасных ударов! Как итог – 0:0. «Сложно играть с командой, которая не играет в футбол, а отмахивается. Забей Бирюков хотя бы один из моментов, соперник бы раскрылся, и была бы крупная победа «Факела», – констатировал тренер воронежцев Павел Гусев.

Воронеж здорово смотрится против лидеров ФНЛ. Однако домашняя ничья с «Балтикой» и поражения от «Сокола» и «Мордовии» не позволяют команде подняться выше 4 места.

«Боже упасти взять Обухова в «Зенит»! Скандал в матче «Зенит-2» – «Кубань»

Матч «Зенита-2» и «Кубани» начался с ошеломительного преимущества хозяев. 4 минута: Гасилин с линии вратарской не попадает в ворота! 6 минута: после мудрого паса Зырянова один на один выходит Данила Ящук. Наконец, через несколько мгновений все тот же Гасилин убрал защитника и пробил в упор: голкипер «Кубани» Фролов был неподражаем! Но одна ошибка в обороне – и краснодарец Спартак Гогниев открывает счет.

Пропущенный гол не сломил хозяев. Абсолютно неподражаем в центре поля был Константин Зырянов. Опорник «Зенита-2» управлял игру тонкими своевременными передачами и создал Гасилину 4 момента для гола. Однако в этот вечер питерцы так и не познакомили мяч с внутренней сеткой ворот. Зато «Кубань» использовала практически все свои моменты. Дубль Гая и Гогниева подарил желто-зеленым сенсационный разгром – 0:4!

Самое интересное болельщиков ждало после игры. «Такие футболисты, как Обухов – явление. Пока он играл, «Кубань» была в зоне вылета. Сегодня его не было – появилась разгромная победа. Боже упаси взять его в «Зенит», с его человеческими качествами!» – неожиданно напал главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. «Понятия не имею, что сподвигло Радимова на такие слова», – форвард «Кубани» Обухов вышел на интервью обескураженным. Но контратаки в адрес Радимова себе не позволил. Да и зачем, когда жизнь в «Кубани» наконец-то налаживается!

Просыпающиеся гиганты. «Мордовия» снова мечтает о «стыках»

Еще один удивительный результат был зафиксирован в Астрахани. Местный «Волгарь» в последних шести матчах набрал всего 2 очка и уже успел скатиться во вторую часть таблицы. На выручку пришел календарь: в гости к «Волгарю» приехала «Мордовия». Саранчане с самого начала сезона не покидают зону вылета. Начало матча объяснило, почему.

«Хозяева создали у наших ворот много моментов. «Волгарь» предстал в роли раненого зверя» – констатировал наставник «Мордовии» Дмитрий Черышев. Хавбеки «Волгаря» Болонин и Акбашев из выгодных позиций попали в перекладину; чудо-момент имел форвард Сергей Веркашанский! Но на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «Мордовии» – Александр Дегтярев добил мяч после незабитого им же пенальти.

Астраханцы быстро сравняли счет. В голевой комбинации все сделал Сутормин; Роману Акбашеву оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота – 1:1! Чуть позже в штрафной «Мордовии» был завален хавбек Кабутов, но судья пожалел саранчан. А в одной из редких контратак гости вновь добились своего – грубейшую позиционную ошибку защитника Кирисова воплотил в гол Максим Астафьев – 1:2!

«Мы выиграли за счет того, что были немножко удачливее в реализации», – заявил Черышев. Его команда стремительно просыпается: в последних трех матчах набрано 7 очков! Мысль о РФПЛ снова не дает покоя мордовскому болельщику.

«Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем основная команда». Почему резервисты лучше основы

«Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем основная команда. Мне непонятно, почему красно-белых считают фаворитами РФПЛ», – заявил главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян. Месяц назад его команда выбила московский «Спартак» из розыгрыша Кубка России. Резервисты же оказались им не по зубам.

На 27-й минуте с помощью молниеносной передачи Зелимхан Бакаев вывел на прострел Самсонова. Идеальную фланговую подачу замкнул Георгий Мелкадзе – 1:0! «У нас в команде собраны опытные мужики. Они просто не могли заставить себя играть на грани фола против совсем юных спартаковцев», – нашел нестандартное оправдание Григорян.

Игра закончилась, едва команды вышли из раздевалок. Артем Самсонов воспользовался провалом «СКА» на правом фланге и хлестко пробил в верхний угол. 2:0, «Спартак-2» прерывает серию из шести матчей без побед!

«У игроков исчезло чувство реальности». Почему «Енисей» проиграл в важнейшем матче

«На предыгровой разминке я заметил элементы вальяжности у ряда футболистов. Когда команда побеждает много матчей подряд, может исчезнуть чувство реальности. Именно это с нами и произошло», – заявил Андрей Тихонов после игры с «Шинником». Окончательно игроков «Енисея» охладило нашумевшее интервью Евгения Маркова. «Шинник» тоже крепкий, но с нами за выход в РФПЛ будут бороться «Факел» и «Енисей», – сказал бомбардир «Тосно».

В реальность футболисты «Енисея» вернулись на 38-й минуте. Дальний удар Владислава Сиротова не предвещал опасности, однако в дело вмешалась грубая ошибка вратаря – 0:1! Во втором тайме один из лучших игроков ФНЛ Камеш счет сравнял. «Гол пропустили очень неожиданный. По качеству футбола и контролю мяча «Енисей» был лучше и вполне мог выиграть» – заявил Александр Побегалов. Но в этот вечер чуть больше повезло его команде.

В одном из контратак красноярцев поймал вышедший на замену Мухаммад Султонов. А точку в матче невероятно красивым обводящим ударом поставил Павел Евсеев. 1:3, «Енисей» вновь отброшен за пределы стыковых матчей!

Результаты 18-го тура ФНЛ:

«Луч-Энергия» – «Химки» – 2:0

«Зенит-2» – «Кубань» – 0:4

«Енисей» – «Шинник» – 1:3

«Нефтехимик» – «Тюмень» – 0:1

«Спартак-2» – «СКА-Хабаровск» – 2:0

«Спартак» Нч – «Сибирь» – 2:1

«Тосно» – «Тамбов» – 2:0

«Волгарь» – «Мордовия» – 1:2

«Балтика» – «Факел» – 0:0

«Динамо» – «Сокол» – 1:1

Цифры:

2 очка в последних 10 матчах набрал «Нефтехимик».

5 голов в домашних матчах пропустила «Сибирь» в сезоне! Это лучший показатель в ФНЛ!

6 матчей подряд не могли выиграть «Спартак-2» и «Спартак» Нальчик. Команды синхронно прервали удручающую серию в этом туре.

7 очков в последних трех матчах набрала «Мордовия». Команда Дмитрия Черышева находится в шаге от выхода из зоны вылета!

11 матчей подряд забивает «Тосно». В последних раз с нулем в графе «забитые мячи» тосненцы ушли с поля в матче с «Шинником» (0:0)

16 очков из 21 возможного набрали футболисты «Луч-Энергии» в последних турах! Это позволило владивостокцам подняться аж на 11 место в таблице.

20 официальных матчей подряд «Динамо» не проигрывает первые таймы. В последний раз поражение случилось еще в матче РФПЛ против «Кубани» (0:1).

67 дней подряд «Енисей» не проигрывал у себя дома.

415 минут не пропускало «Динамо» на «Арене Химки». Серию на 89-й минуте прервал защитник «Сокола» Игорь Климов.

Россия. ФНЛ ФНЛ Енисей Шинник Зенит-2 Кубань (ЛФЛ) Спартак-2 СКА-Хабаровск Балтика Факел Динамо Сокол
Комментарии (3)
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BAIv
1477302333
таких конфузов у них мало всё равно на первом месте
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muromen
1477304268
А гол то был! Срочно вводить повторы! Очень низкий уровень судей!
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alexis02lion
1477319302
У Динамо есть задел, так что имеют полное право ошибаться. Радимов постоянно бред нёс, а тут ещё развод с Булановой, сорвался мужик. Енисей вообще до звёзд далеко, просто Шинник непростой соперник и им повезло. Кубань и Мордовия порадовали, видно что цели по возврату есть, а значит точно в зоне вылета явно не им пребывать. И разгром Зенит-2 по ходу главное событие тура.
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