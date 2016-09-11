«Зенит» разгромил «Арсенал». Тотти побил очередной рекорд. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Зенит» забил пять безответных мячей в ворота тульского «Арсенала»

В поединке шестого тура чемпионата России «Зенит» на выезде разгромил тульский «Арсенал» – 5:0. Голами в составе победителей отметились Александр Кокорин, Артем Дзюба, Роберт Мак, Жулиано и Александр Кержаков. В другом матче тура «Спартак» на своем поле добился победы над «Локомотивом» – 1:0. Три очка в московском дерби красно-белым принес гол Ивелина Попова. Благодаря этой победе «Спартак» единолично возглавил турнирную таблицу.

Вокруг матча «Спартак» – «Локомотив». Две команды – два пути?

Харт – первый за последние 76 лет английский вратарь, сыгравший в Серии А

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий за «Торино», появился в стартовом составе итальянского клуба на матч 3-го тура Серии А против «Аталанты». Отметим, что данная игра стала первой для игрока за новый клуб. Таким образом, футболист стал первым английским вратарем за последние 76 лет, который сыграл в чемпионате Италии.

Митрюшкин провел первый «сухой» матч в нынешнем сезоне

В матче 7-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон» на своем поле минимально обыграл «Тун» со счетом 1:0. Отметим, что голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел на поле всю встречу и записал на свой счет первую «сухую» игру в сезоне. Напомним, российский вратарь выступает за швейцарский клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» в Суперлиге семь матчей, в которых пропустил 13 голов.

Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче

Голкипер «Данди Юнайтед» Кэмми Белл отразил три пенальти в матче 5-го тура второго дивизиона чемпионата Шотландии. Отметим, что все три одиннадцатиметровых удара были назначены в первом тайме. Благодаря спасениям вратаря шотландский клуб сумел одержать победу над «Дамферлайном» со счетом 3:1.

Тотти повторил рекорд Мальдини, сыграв за «Рому» в 25-м сезоне за карьеру

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти принес своей команде победу над «Сампдорией» в матче третьего тура чемпионата Италии. Футболист вышел в поединке на замену в начале второго тайма, впервые сыграв в сезоне-2016/17. Нынешний сезон является для 39-летнего форварда уже 25-м в Серии А. По этому показателю он догнал бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини. Напомним, что Тотти выступает за «Рому» с 1991 года. На его счету 736 матчей и 298 голов в составе римлян.

Моуринью может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире благодаря пиву

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с пивной компанией Heineken. Сообщается, что стороны подпишут двухлетнее соглашение, по которому португальский специалист будет зарабатывать 4 миллиона фунтов в год. Годовой оклад португальца в «Манчестер Юнайтед» составляет 12 миллионов фунтов. Отметим, что подписание контракта с пивной компанией сделает Моуринью самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Амисулашвили завершил карьеру в сборной Грузии из-за оскорблений болельщиков

Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Амисулашвили принял решение прекратить выступления за сборную Грузии из оскорблений со стороны болельщиков. Отметим, что 34-летний футболист выступал за национальную команду с 2002 года. «Я всегда был сторонником здоровой критики. Но в последнее время критические высказывания перешли все границы и переросли в прямые оскорбления, что является недопустимым. Подобные высказывания негативно отразились на мне и моей семье», – сказал Амисулашвили.

«Спартак» в матче с «Локомотивом» установил рекорд посещаемости

Матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» установил рекордную посещаемость матчей красно-белых. На этой встрече присутствовало 43710 зрителей. Предыдущий рекорд составлял 41 850 зрителей.

«Спартак» обыграл «Локомотив», «Зенит» разгромил «Арсенал». Все голы 6-го тура РФПЛ (ВИДЕО)