Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пять команд-сенсаций европейского отбора на ЧМ-2018

Израиль

«Будет очень хорошо, если Израиль займет третье место в группе с Италией и Испанией», – скромничает Бибрас Натхо. Однако обе топовых команды сейчас переживают перестройку и совсем не так сильны. Поменяется стиль игры, начнется смена поколений – все это на руку именно израильской сборной. «Нам будет сложно играть с Израилем», – Джанлуиджи Буффон уже чувствует какой-то подвох. Сборную Израиля весной возглавил известный в этой стране специалист Элиша Леви. «Хапоэль Беер-Шева» с этим тренером дважды становился чемпионом страны. Не слишком удачный четырехлетний цикл Элли Гутмана с приходом нового тренера наконец-то завершен. Сборная Израиля, получив мощный заряд победного духа, готова удивлять.

Дания

Сменилось поколение и в сборной Дании. Раньше все строилось на Бендтнере, но окрещенный лордом нападающий сейчас даже не может найти себе клуб. Теперь сборная Дании наконец-то похожа на настоящий коллектив. Лидером окончательно стал Кристиан Эриксен, в защите завершившего карьеру Аггера заменили Вестергор и Кьяер. Связывает все механизмы вундеркинд Виктор Фишер, в первом матче отбора сделавший голевую передачу на Эриксена. Минимальная победа над Арменией уже стала в какой-то степени сенсацией. Перед этим в товарищеском матче команда пережила своеобразное «обеление». Здесь надеются, что такой ритуал оставит в прошлом целую череду неудач.

Лучшая форма недели. Как «обелили» сборную Дании

Сербия

Пора начинать удивлять команде Сербии. Сборная Албании, будучи главным раздражителем сербского коллектива, в предыдущем цикле оставила сербов с большим красным носом. В финальной части Евро албанская команда выступила довольно неплохо, сумев одержать победу в игре с Румынией. Интересно, что состав у сербов при этом куда более звездный и квалифицированный. И теперь у сборной Сербии наконец-то появляется хороший шанс проявить себя. В отборе на ЧМ-2018 сербам попалась очень хорошая группа. В главных соперниках будут прагматичные ирландцы, мощный Уэльс и провалившие футбольное лето австрийцы. Со всеми командами можно играть. Да и возглавляет команду опытный Славолюб Муслин, не так давно вполне успешно работавший в России.

Греция

От победителей Евро-2004 не осталось ничего. Сейчас перед нами совершенно новая сборная Греции, способная проиграть даже команде Сан-Марино. Стабильности не хватает, но европейский отбор продлится больше года. Хорошая возможность сыграться и наработать новые связки. Звездами здесь выступают центральные защитники Манолас и Папастапопулос, в атаке солирует Митроглу. Пожалуй, главное опасение здесь вызывает центральная линия поля, где подобралось слишком много молодых парней. Но в группе с Эстонией, Гибралтаром и даже Боснией вполне можно показать приличной результат даже со всеми имеющимися проблемами.

Казахстан

Сначала была «Астана», удивившая Европу крепким выступлением в Лиге чемпионов. Теперь есть национальная сборная, вытаскивающая безнадежный матч с Польшей. Казахстанский футбол поднимается! Полякам команда Талгата Байсуфинова проигрывала со счетом 0:2, но умудрилась сравнять счет. «Против Польши мы играли на победу», – уверенно прокомментировал исход встречи главный тренер казахстанского коллектива. «Мы совсем не ожидали, что Казахстан так сможет преобразиться», – отвечал ему наставник сборной Польши Адам Навалка. Учитывая, что команда Казахстана выступает в одной группе с датчанами, сенсации там может быть даже две.

[poll id=1110]

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Дания Сербия Казахстан Греция Израиль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
murakami777
1473130301
только вперед, Алга Казахстан!
Ответить
alexidj
1473143207
Алга Казахстан!))
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+