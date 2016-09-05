Пять команд-сенсаций европейского отбора на ЧМ-2018

Израиль

«Будет очень хорошо, если Израиль займет третье место в группе с Италией и Испанией», – скромничает Бибрас Натхо. Однако обе топовых команды сейчас переживают перестройку и совсем не так сильны. Поменяется стиль игры, начнется смена поколений – все это на руку именно израильской сборной. «Нам будет сложно играть с Израилем», – Джанлуиджи Буффон уже чувствует какой-то подвох. Сборную Израиля весной возглавил известный в этой стране специалист Элиша Леви. «Хапоэль Беер-Шева» с этим тренером дважды становился чемпионом страны. Не слишком удачный четырехлетний цикл Элли Гутмана с приходом нового тренера наконец-то завершен. Сборная Израиля, получив мощный заряд победного духа, готова удивлять.

Дания

Сменилось поколение и в сборной Дании. Раньше все строилось на Бендтнере, но окрещенный лордом нападающий сейчас даже не может найти себе клуб. Теперь сборная Дании наконец-то похожа на настоящий коллектив. Лидером окончательно стал Кристиан Эриксен, в защите завершившего карьеру Аггера заменили Вестергор и Кьяер. Связывает все механизмы вундеркинд Виктор Фишер, в первом матче отбора сделавший голевую передачу на Эриксена. Минимальная победа над Арменией уже стала в какой-то степени сенсацией. Перед этим в товарищеском матче команда пережила своеобразное «обеление». Здесь надеются, что такой ритуал оставит в прошлом целую череду неудач.

Лучшая форма недели. Как «обелили» сборную Дании

Сербия

Пора начинать удивлять команде Сербии. Сборная Албании, будучи главным раздражителем сербского коллектива, в предыдущем цикле оставила сербов с большим красным носом. В финальной части Евро албанская команда выступила довольно неплохо, сумев одержать победу в игре с Румынией. Интересно, что состав у сербов при этом куда более звездный и квалифицированный. И теперь у сборной Сербии наконец-то появляется хороший шанс проявить себя. В отборе на ЧМ-2018 сербам попалась очень хорошая группа. В главных соперниках будут прагматичные ирландцы, мощный Уэльс и провалившие футбольное лето австрийцы. Со всеми командами можно играть. Да и возглавляет команду опытный Славолюб Муслин, не так давно вполне успешно работавший в России.

Греция

От победителей Евро-2004 не осталось ничего. Сейчас перед нами совершенно новая сборная Греции, способная проиграть даже команде Сан-Марино. Стабильности не хватает, но европейский отбор продлится больше года. Хорошая возможность сыграться и наработать новые связки. Звездами здесь выступают центральные защитники Манолас и Папастапопулос, в атаке солирует Митроглу. Пожалуй, главное опасение здесь вызывает центральная линия поля, где подобралось слишком много молодых парней. Но в группе с Эстонией, Гибралтаром и даже Боснией вполне можно показать приличной результат даже со всеми имеющимися проблемами.

Казахстан

Сначала была «Астана», удивившая Европу крепким выступлением в Лиге чемпионов. Теперь есть национальная сборная, вытаскивающая безнадежный матч с Польшей. Казахстанский футбол поднимается! Полякам команда Талгата Байсуфинова проигрывала со счетом 0:2, но умудрилась сравнять счет. «Против Польши мы играли на победу», – уверенно прокомментировал исход встречи главный тренер казахстанского коллектива. «Мы совсем не ожидали, что Казахстан так сможет преобразиться», – отвечал ему наставник сборной Польши Адам Навалка. Учитывая, что команда Казахстана выступает в одной группе с датчанами, сенсации там может быть даже две.

[poll id=1110]