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  • «Синьора» соблазнила. Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя

«Синьора» соблазнила. Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя

Из трио главных звезд «Зенита» Эсекьеля Гарая, Халка и Акселя Витселя покинуть команду должен был именно последний. Причем попрощаться с Петербургом ему предлагали еще летом 2015 года, потом в зимнее трансферное окно, но «Зенит» никак не мог решиться расстаться со своим ведущим полузащитником. Запросы по игроку делали итальянские, английские клубы и вот летом, казалось, ничто не помешает его переходу. 27-летний бельгиец неплохо выглядел на Евро-2016 и в каждом интервью озвучивал свою главную цель: «Я хочу продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов».

Однако вернувшись в Россию после турнира по Франции, поговорив с Мирча Луческу, энтузиазм Витселя куда-то пропал. Хотя казалось все должно быть наоборот. Один из его близких друзей Халк уже подписал сумасшедший контракт с китайским клубом и попрощался с «Зенитом». Об уходе начал говорить и Гарай. Что Акселю делать в клубе, когда уходят все лидеры? Хавбек взял время подумать и за два дня до окончания трансферного окна снова заявил руководству «Зенита» о намерении уйти и вместо того, чтобы присоединится к сборной, отправился в Турин договариваться с «Ювентусом». Для итальянцев он был очень лакомым кусочком, цена в районе 20 миллионов евро их не пугала, ведь совсем недавно они умудрились втюхать Погба за куда большую сумму. Когда игрок прошел медобследование, согласовал с клубом условия личного контракта, то отправился в отель ждать разрешение ситуации. В этот момент посредники игрока пытались убедить «Зенит» пойти на сделку, уже было получено одобрение Мирча Луческу, но питерцам был срочно нужен игрок на замену. Переговоры с Андреасом Самарисом из «Бенфики» провалились, а альтернативу в последние часы найти было сложно. В итоге «Зенит» до самого последнего момента протянул с одобрение трансфера, который в итоге не состоялся.

В этой связи вспоминаются слова одного из агентов Витселя, который прошлым летом сказал: «Сложно уйти из клуба, который находится под покровительством крупнейшей газовой компании Европы».

Сам полузащитник не скрывает разочарования.

– Хочу поблагодарить «Ювентус», который сделал все, чтобы меня приобрести. Головой я был уже в «Ювентусе», но, к сожалению, «Зенит» потребовал за меня 25 миллионов евро, и теперь я должен выполнять условия контракта с петербургской командой. У меня нет депрессии, такое бывает, это жизнь, – цитирует Витселя Sporza.

Теперь минимум до зимы, а скорее всего до лета, бельгиец, полностью лишенный мотивации, продолжит играть за «Зенит». Проблемы с настроем бросались в глаза еще в прошлом сезоне, особенно это были видно по матчам чемпионата России. Если в Лиге чемпионов еще было желание показать себя, то на внутренней арене играть Витселю совершенно не хотелось. Однако достойный альтернативы такому игроку, который пусть и не выкладывался на 100 процентов, не было.

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Это понимает и Луческу. Альтернативны Витселю нет и сейчас. При всем уважении к Рязанцеву, Юсупову и Могилевцу, они даже в лучшей форме слабее немощного бельгийца. Плюс ко всему у «Зенита» нет Лиги чемпионов, значит еще один козырь потерян. Конечно, игрок будет говорить, что он абсолютный профессионал и он доработает контракт с «Зенитом» до конца. Но сами подумайте, если в скором времени вам точно придется поменять работу, будете ли вы отдаваться полностью нынешней? Скорее всего, нет. Конечно, он продолжит играть за «Зенит», но ждать от него максимальной отдачи весьма наивно.

То, что Витселя оставили – провал не только «Ювентуса», который не смог убедить «Зенит», но и самого питерского клуба. Они прилично заработали на уходе Халка и Гарая, но при этом не смогли приобрести центрального полузащитника на замену игроку, который жаждет уйти.

Теперь им предстоит хорошенько помучится, а Луческу необходимо каждый день находить правильные слова, чтобы настраивать игрока на работу. Иначе в центральной зоне появятся провалы, которые не нужны перестраивающемуся «Зениту».

Халк, Муса, Гарай и другие известные игроки, покинувшие Россию летом

Все трансферы России. Полная таблица

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ювентус Гарай Эсекьель Халк Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (15)
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roman230582
1472837322
Игра покажет, по моему всех больше потерял сам Витсель, затем Зенит
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1bear
1472842779
...зря он не перешел в Эвертон,хотя - там же "пахать"нужно больше... ...одним словом - "гниловатый" этот Витсель
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Бриг
1472845635
Ну, это по-нашему - отвечать надо за базар. Сказал остаюсь - оставайся, нечего менжеваться как малолетка ё..
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Valeron 2705
1472848664
Был немного лучшего мнения о вашем недосайте... Зато статьи про жен футболистов в фаворе, позорники. http://bombardir.ru/posts/1638 http://bombardir.ru/articles/452241 Если есть претензии по орфографии, то последите за своей, только в описании статьи две ошибки. Футбольный сайт... Стыд.
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lysenkoff
1472850448
Ключевая фраза всей статьи: "Теперь минимум до зимы, а скорее всего до лета, бельгиец, полностью лишенный мотивации, продолжит играть за «Зенит»." -Лучше бы продали, уж нашли бы на его место кого зимой взять. Как всегда...
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PFC CSKA MOSCOW
1472852824
"Почему это негативно отразитЬся" Вы чё? Кто, чёрт возьми, тут статьи пишет?
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sandutzu
1472881542
я не считаю что Зенит ошибся не продав его. Ошибся Ювентус который не определился кто им нужен взамен Погба и Витсель который вовремя не сказал что уйдет. деньги на поле не играют. Продали Халка-сразу взяли Жулиану. Отдали Гарая-сраззу же пришел Новосельцев, а тут все уперлись
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ssspartak
1472888103
Только в спойлере две грамматические ошибки...редакторам сайта привет.
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Region 36
1472895424
Главный провал заключается в том, что слово "отразится" пишется без мягкого знака...
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Costante31
1472898980
В последнем абзаце в слове "помучиться" нужен мягкий знак. Вообще, с возвратными глаголами беда - все время в блогах видишь: там, где нужен мягкий знак, его нет, а где не нужен - там его вставляют.
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