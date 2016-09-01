Милевский будет выступать за «Тосно». «Краснодар» откроет новый стадион матчем с «Шальке». Дайджест событий дня

Итурбе чуть не перешел в «Краснодар»

Герман Ткаченко сообщил, что в последние дни трансферного окна «Краснодар» настойчиво прорабатывал варианты по приобретению двух известных футболистов, однако сделки оформить не удалось. «Краснодар» активно интересовался аргентинским нападающим «Борнмута» Хуаном Итурбе, но приобрести его не смог. А Сусо не отпустил «Милан», — заявил Ткаченко.

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Широков все-таки будет играть в футбол

Бывший капитан сборной России Роман Широков будет выступать за любительский клуб «Атлантис», у которого уже 3 сентября запланирован следующий матч. Широков станет одноклубником двух известных футболистов – Дмитрия Сычева и Эрика Корчагина. Между прочим, этим летом Широков сообщил, что завершает игровую карьеру, и подписал контракт с «Матч ТВ».

Месси может сыграть за Аргентину с Уругваем

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подчеркнул, что капитан национальной команды Лионель Месси должен принять участие в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем. Ранее форвард «Барселоны» испытывал дискомфорт, связанный с небольшим повреждением. «Он тренируется в полную силу. Никаких проблем у него нет. Нас ожидает очень интенсивный поединок, в котором Лионель очень пригодится», – отметил Бауса. Аргентина сыграет с Уругваем 2 сентября в 2:30 по московскому времени.

Купить билеты на матчи ЧМ-2018 можно будет через год

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что продажу билетов на чемпионат мира-2018 планируется осуществить следующей осенью. «Продажа билетов на чемпионат мира начнется в сентябре следующего года. Большая определенность наступает после жеребьевки группового этапа. Мы смогли добиться того, чтобы для граждан РФ была создана специальная категория билетов по приемлемой цене», – рассказал Сорокин.

Митрофанов сообщил, почему сорвалась сделка по Витселю

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов объяснил, что привело к срыву трансфера полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус». «Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась. Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в «Зените». Тем не менее, сделка не состоялась, и было принято решение трансфер Витселя в «Ювентус» не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы», – пояснил Митрофанов. Сам Витсель к очередной неудачной попытке перехода отнесся философски.

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Милевский будет играть в ФНЛ

Один из самых удивительных трансферов состоялся в первый же день осени. Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский будет выступать за «Тосно», который на данный момент занимает второе место в ФНЛ. Предыдущим клубом Милевского была румынская «Конкордия», в составе которой украинец забил пять голов в 13 матчах.

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«Краснодар» примет «Шальке» в первом матче на новом стадионе

«Краснодар» уже 5 сентября начнет продажу абонементов на свой новый стадион, а первый матч проведет 20 октября – с немецким «Шальке» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. При этом ранее было заявлено, что 9 октября на стадионе «Краснодара» сборная России примет команду Коста-Рики.

В АПЛ установлен рекорд по продажам за трансферное окно

Клубы английской Премьер-лиги потратили сразу 1,35 миллиарда евро за одно трансферное окно, тем самым обновив рекорд годовой давности, когда летом на трансферы ими было затрачено на 134 миллиона евро меньше. Напомним, что рекордной сделкой в истории футбола стала покупка полузащитника «Ювентуса» Поля Погба английским «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро, и состоялась она как раз летом 2016 года.

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