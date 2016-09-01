Витсель: «Чем дольше ожидание, тем больше награда»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отреагировал на несостоявшийся переход в «Ювентус». Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб не продал бельгийца, так как не смог найти ему замену.

«Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается», – сообщил Витсель.