Витсель: «Чем дольше ожидание, тем больше награда»

не понимаю Витселя ему Эвертон предлагал приличную зарплату и играть в АПЛ на кой ему эти макаронники и Зенит бы его еще летом продал за 30 без вопросов а теперь сиди и жди свою награду а потом сиди и жди в Ювентусе своей очереди, видно как ты им нужен
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отреагировал на несостоявшийся переход в «Ювентус». Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб не продал бельгийца, так как не смог найти ему замену.
«Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается», – сообщил Витсель.
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— Axel Witsel (@axelwitsel28) September 1, 2016