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    Витсель: «Чем дольше ожидание, тем больше награда»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отреагировал на несостоявшийся переход в «Ювентус». Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб не продал бельгийца, так как не смог найти ему замену.

    «Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается», – сообщил Витсель.

    Источник: Twitter

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    01.09.2016 18:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2016, 08:46

      не понимаю Витселя ему Эвертон предлагал приличную зарплату и играть в АПЛ на кой ему эти макаронники и Зенит бы его еще летом продал за 30 без вопросов а теперь сиди и жди свою награду а потом сиди и жди в Ювентусе своей очереди, видно как ты им нужен

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      galem72 2 сентября 2016, 06:40

      Прямой намёк на по//изм в центре поля до зимы.
      Для невского пойдёт...
      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 сентября 2016, 00:50

      Оптимист, ну что-же, похвально...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 1 сентября 2016, 21:43

      Жизнь кончается вместе с деньгами. А с деньгами можно жить вечно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 сентября 2016, 20:19

      Ничего на этом жизнь не кончается

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 сентября 2016, 19:13

      Конечно, примиальные за свободного агента)

      ЗЫ, Теперь просто забьет на зенфику и будет зарплату получать, красаучек)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 1 сентября 2016, 19:03

      ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 1 сентября 2016, 18:51

      Этот витсел уже за..бывает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8017

      nik55 1 сентября 2016, 18:37

      обьегорили

      2
      Ответить
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