10 самых дорогих летних трансферов в России

Фернандо

Из «Сампдории» в «Спартак»

Стоимость: €12,5 млн

Возраст: 24 года

Бывший игрок «Шахтера» поднабрался опыта в Италии, а в Россию приехал с лишним весом, но довольно быстро от него избавился. Глядя на передачи Фернандо, спартаковские болельщики вспомнили времена Алекса, бразилец отлично вписался в команду, а в одном из матчей даже не отдал ни одного неточного паса. При этом Фернандо умудрился получить четыре желтые карточки за пять туров и уже нарваться на дисквалификацию.

Максим Лестьенн

Из «Аль-Араби» в «Рубин»

Стоимость: €10 млн

Возраст: 24 года

Самый странный трансфер лета, поскольку футболист, будучи в полном здравии, за два месяца не сыграл за казанскую команду ни одного официального матча. Причина: «Рубин» не добился банковских гарантий по выплате суммы трансфера, потому и не мог заявить игрока. Но теперь бельгиец уже в заявке под десятым номером и может играть.

Иван Новосельцев

Из «Ростова» в «Зенит»

Стоимость: €10 млн

Возраст: 25 лет

При всем уважении к представителю сборной России, цены на российских игроков продолжают оставаться запредельными. Пару лет назад защита «Торпедо» вместе с Новосельцевым получала восемь голов от «Зенита» в Питере, но затем защитника переманил к себе «Ростов», где Курбан Бердыев внедрил его в схему 5-3-2 и сделал частью героической команды, дошедшей до группы ЛЧ. Но стоит ли Новосельцев своих десяти миллионов? Сезон покажет.

Рубен Рочина

Из «Гранады» в «Рубин»

Стоимость: €10 млн

Возраст: 25 лет

Про этот трансфер хорошего сказать пока нечего – Рочина отыграл 128 минут за пять матчей и лишь пару раз попал в створ чужих ворот, а в целом ничем интересным не запомнился вообще, разве что парочкой неплохих обводок. В «Гранаде» у испанца получалось лучше, а на заграничную неопытность не спишешь – пять лет назад Рочина играл даже в АПЛ. Сейчас же этот парень, как и весь «Рубин», пока совершенно непонятен.

Жулиано

Из «Гремио» в «Зенит»

Стоимость: €7 млн

Возраст: 26 лет

Из украинского «Днепра» бразилец уехал как раз в тот сезон, когда днепряне дошли до финала Лиги Европы. Жулиано отлично знаком бывшему тренеру «Шахтера» Мирче Луческу, в том числе и он приложил руку к неожиданной серии без побед донецкого клуба над «Днепром», которая длилась с 2012 года. Возглавив «Зенит», Луческу перевез Жулиано обратно в Восточную Европу, и тот уже в дебютном матче реализовал пенальти, а еще через тур отгрузил дубль в ворота непробиваемого «Амкара».

Жонатас

Из «Реал Сосьедада» в «Рубин»

Стоимость: €7 млн

Возраст: 27 лет

И вновь «Рубин», а как же иначе с его массовыми недешевыми закупками. Впрочем, у Жонатаса поначалу тут тоже не заладилось – голов не забил, да еще и получил травму в игре со «Спартаком». В Примере бразилец забивал неплохо, особенно за «Эльче» в позапрошлом сезоне (14 голов), так что чудес от фактурного форварда ждут и в Казани.

Саму Гарсия

Из «Вильярреал» в «Рубин»

Стоимость: €5 млн

Возраст: 26 лет

Если Рочина хотя бы временами неплохо обводил, а Жонатас выигрывал единоборства, то Саму за четыре матча впечатлить не мог ничем – половина ударов мимо, дриблинга нет, точность пасов всего 70%. Грасия в итоге не выдержал и отправил Гарсию в запас на матч с «Оренбургом». Кстати, «Вильярреал» год назад купил этого парня из «Малаги» за восемь миллионов евро с его восемью очками по системе «гол плюс пас». Что ждать от него в России, как и от всего «испанского» «Рубина» – пока неизвестно.

Налдо

Из «Спортинга» в «Краснодар»

Стоимость: €4,5 млн

Возраст: 28 лет

Велик соблазн спутать этого Налдо со знаменитым однофамильцем из «Шальке», поигравшим в «Вердере» и «Вольфсбурге», вдвойне забавно будет работать комментаторам на матчах Лиги Европы, когда Налдо краснодарский встретится с Налдо гельзенкирхенским. «Краснодар», кстати, лишился двух центрдефов, но быстро приобрел вот этого высокорослого бразильца, который уж точно не уступает в классе ушедшему Сигурдссону. Еще этот трансфер напомнил переезд Шандао в Краснодар (правда, в «Кубань») – тоже из «Спортинга», тоже бразилец и тоже весьма приличного уровня защитник.

Станислав Крицюк

Из «Браги» в «Краснодар»

Стоимость: €4 млн

Возраст: 25 лет

Крицюк очень понравился еще в прошлом сезоне, особенно на контрасте с постоянно ошибавшимся Диканем, поэтому «Краснодар» спокойно выложил четыре миллиона «Браге» и, хочется верить, закрыл вопрос об основном вратаре лет на пять-десять. Ошибки, особенно на выходе, иногда случаются, но откровенных ляпов Крицюк пока не допускал, да ему и не до них – сборная зовет, а выглядит этот голкипер пока ничуть не хуже коллег по цеху.

Моритц Бауэр

Из «Грассхоппера» в «Рубин»

Стоимость: €4 млн

Возраст: 24 года

Олег Кузьмин был лидером «Рубина» весь прошлый сезон и скоро восстановится от травмы, на подмену есть и вполне неплохой вариант именно для РФПЛ – Виталий Устинов, однако руководство казанского клуба предпочло отвалить четыре миллиона за правого защитника, который еле пропихивается в состав с учетом лимита и вообще из пяти игр чемпионата сыграл лишь в двух. Очередной загадочный трансфер клуба, игроки которого заняли половину всех позиций в десятке самых дорогих летних трансферов в России.

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