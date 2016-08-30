«Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров

Сезон-2002

Лидер после 5 туров: ЦСКА (15 очков)

Армейцы выиграли все пять матчей, один – крупно, остальные – с перевесом в один мяч, причем повержены были «Зенит» и «Динамо». «Локомотив» подпирал ЦСКА, отставая на два очка, «Спартак» же набрал сразу на семь меньше.

Чемпион: «Локомотив»

Неважно, что судьба чемпионства решилась в дополнительном матче. ЦСКА без спадов прошел концовку, выиграв семь последних игр чемпионата, в том числе и памятное снежное дерби, но в решающей встрече уступил «Локо».

Сезон-2003

Лидер после 5 туров: ЦСКА (12)

Армейцы вновь на вершине – на этот раз с четырьмя победами и одной осечкой в матче с «Ростовом». Ближайшими преследователями были «Зенит», «Динамо» и «Сатурн». «Спартак» – лишь на 10-й строчке с пятью очками, «Локомотив» еще ниже – на 12-м с четырьмя.

Чемпион: ЦСКА

Команда Валерия Газзаева усилилась Ярошиком и Оличем, пройдя сезон ровно и без спадов. Негативный отпечаток наложил провал в матчах с «Вардаром», но в чемпионате все было солидно – максимум две игры подряд команда могла обходиться без побед, а затем обязательно выигрывала. За тур до конца ЦСКА оформил чемпионство в игре с «Ротором» (3:0).

Сезон-2004

Лидер после 5 туров: «Спартак» (12)

Надежды красно-белых на чемпионство после ударного старта команды Невио Скалы были справедливо велики: три победы при двух ничьих (затем была осечка с «Торпедо» и разгром 6:0 новичка-«Амкара»). ЦСКА же стартовал аж с четырех ничьих и одной победы под руководством Артура Жорже, а «Локо» снова застрял в середине таблицы с шестью очками.

Чемпион: «Локомотив»

Спартаковцев жутко подкосила ужасающая серия из шести поражений подряд, после чего команда скатилась аж на десятое место с отставанием в 16 очков от лидера (сезон спартаковцы закончили лишь двумя строчками выше). А вот «Локомотив» медленно подтягивался к лидерам, выиграл весной-летом семь из девяти матчей, однако за три тура до конца проигрывал три балла возглавлявшему таблицу ЦСКА. Но армейцы неожиданно оступились в играх с «Крыльями Советов» и «Динамо», а следом и упустили чемпионство.

Сезон-2005

Лидер после 5 туров: «Зенит» (12)

Питерцы ударно начали чемпионат с трех разгромов и мощной разницей 12:2, затем проиграли «Томи», но победили ЦСКА. «Спартак» отставал на два очка, «Локо» – на три, армейцы – на четыре, а вровень с 12 баллами шло «Торпедо». «Зенит» же сразу после пятого тура угодил в кошмарную полосу неудач, выиграв из последующих девяти игр лишь однажды, а концовку и вовсе завалил – шесть туров без побед и место за пределами первой пятерки.

Чемпион: ЦСКА

Ну а армейцы в тот год мало того что отхватили Кубок УЕФА, так еще и набрали такой темп, которого не выдержал лишившийся ушедшего в сборную России Юрия Семина «Локомотив». Команда не проиграла ни одного матча с 30 июля (как раз когда уступила «Локо») и умудрилась набрать аж на 15 баллов больше чем железнодорожники в последнюю треть сезона – не заметила 9-очковое отставание и еще потом на шесть опередила.

Сезон-2006

Лидер после 5 туров: ЦСКА (10)

Уверенно стартовав с 10 очками после четырех туров, армейцы снова проиграли «Локомотиву», но удержались во главе таблицы, хоть и делили теперь первую строчку с «Рубином», «Москвой» и даже «Томью». «Спартак» ковырялся на десятом месте со скандалом вокруг Аленичева и Старкова, а «Локо» с Муслиным вообще шел с одним очком после четырех матчей.

Чемпион: ЦСКА

И все же первую тройку составили те же клубы, что и год назад, причем в ровно таком же порядке. «Спартак» свои шансы на первое место упустил из-за пропущенных на последних минутах голов от аутсайдеров «Шинника» и «Торпедо» (та же история повторится и год спустя), «Локо» еле дополз до призов после отставки Муслина из-за вылета в Кубке УЕФА от «Зульте-Варегема» и последуюшего странного назначения Долматова, а ЦСКА воспользовался ситуацией и оформил очередное чемпионское звание за тур до конца.

Сезон-2007

Лидер после 5 туров: ЦСКА (11)

Армейцы чередовали на старте победы с ничьими и разделили первую строчку со «Спартаком» и «Москвой», «Зенит» отстал на три очка, еще на четыре – «Локомотив» с Бышовцем.

Чемпион: «Зенит»

«Локомотив» довольно быстро вывалился из чемпионской гонки, ЦСКА тоже заметно отстал и был больше озабочен борьбой за бронзу против «Москвы» Слуцкого. «Спартак» сменил Федотова на Черчесова, набрал хороший ход, но осечки в почти выигранных матчах у ЦСКА и «Локо», а также ничья в Раменском с «Сатурном» – помешали команде оформить долгожданный чемпионский титул. «Зенит» позволил себе ошибиться лишь однажды за 11 матчей, остальные 10 он выиграл и увез кубок в Санкт-Петербург.

Сезон-2008

Лидер после 5 туров: «Рубин» (15)

Команда Курбана Бердыева на старте того сезона поразила абсолютно всех – аж семь побед. «Зенит» после пяти туров плелся с шестью очками где-то внизу, как и «Спартак», армейцы были ненамного удачливее с семью баллами. Зато «Локомотив» с Рахимовым попытался навязать конкуренцию (12 очков за 5 туров).

Чемпион: «Рубин»

Летом казанцев поразил ничейный вирус – «Рубин» разошелся миром сразу в шести матчах подряд и подпустил к себе главного конкурента – «Динамо» – на расстояние двух очков, но затем победил в шести играх кряду, и вопрос о чемпионе был снят уже осенью. Вторым же стал ЦСКА в последний сезон Валерия Газзаева – армейцы долго тусовались где-то в середине рядом с «Крыльями» и «Нальчиком», но осенью сподобились на рывок из семи побед.

Сезон-2009

Лидер после 5 туров: «Рубин» (11)

У казанцев, как и сейчас у «Спартака», был всего один пропущенный мяч. Следом шли армейцы с Зико, а «Спартак» отставал на четыре балла из-за не слишком удачного старта под руководством Лаудрупа.

Чемпион: «Рубин»

Ожесточенная схватка между «Рубином» и «Спартаком» закончилась ляпами Джанаева, который сейчас снова помогает Бердыеву, но уже теперь сознательно. Помимо осечек в конце, спартаковцев убило и поражение 0:3 от «Рубина» в «Лужниках», после которого казанцы уже не упускали лидерство. За третье место до последнего боролись «Зенит» и «Локо», но бронзовые медали уехали в Санкт-Петербург, а ЦСКА под руководством пришедшего осенью Слуцкого замкнул пятерку сильнейших.

Сезон-2010

Лидер после 5 туров: «Зенит» (13)

В первый сезон Спаллетти «Зенит» выдал серию аж из девяти побед подряд с апреля по июль и не проигрывал до самого октября, когда уступил «Спартаку» лишь получив гол с пенальти на последних минутах. А после пяти игр зенитовцев преследовали как раз главные конкуренты – ЦСКА, «Спартак» и «Рубин», но на второе место неожиданно вклинился «Спартак-Нальчик» Красножана.

Чемпион: «Зенит»

Оформить титул подопечные Спаллетти готовились за три тура до конца в игре с ЦСКА, но неожиданно сгорели 1:3. Не беда – в следующей игре наколотили пять «Ростову», и Спаллетти обнажил торс перед фанатами в ноябрьский холод. ЦСКА стал вторым, а третье лигочемпионское место досталось «Рубину», который еще в середине чемпионата держал неизменным отрыв в 8-10 очков от ставшего четвертым «Спартака».

Сезон-2011/12

Лидер после 5 туров: ЦСКА (13)

Почти по графику нынешнего «Спартака» – 13 баллов, да еще и с разницей 11:1 (у красно-белых сейчас – 10:1). «Зенит» отставал на три очка, а Сергей Семак вырезал таблицу – именно тогда после пяти туров последнее место в чемпионате занимал «Спартак», и это после выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

Чемпион: «Зенит»

«Переходный» турнир лучше всего удался «Зениту». По окончании первого этапа перед разделением на восьмерки зенитовцы опережали ЦСКА на два балла, а по итогам всего чемпионата – аж на 15! Провалом армейцев воспользовался и «Спартак», выбравшийся в последнем туре на второе лигочемпионское место.

Сезон-2012/13

Лидер после 5 туров: «Зенит» (13)

Побив «Динамо» с ЦСКА и уничтожив 5:0 «Спартак», клуб усилился Халком и Витселем, а многие тут же записали его в досрочные чемпионы. Это как раз тогда, когда Слуцкий был на грани отставки после позора в Лиге Европы со шведским АИКом, а «Спартак» готовился сплавлять Эмери. И стремительно набирал обороты звездный «Анжи».

Чемпион: ЦСКА

Скандал вокруг демарша Денисова на «Зените», конечно, сказался – в Лиге чемпионов провалились, а в РФПЛ угодили в неудачный отрезок, когда победили лишь в одном матче из пяти. В итоге ЦСКА не упустил случая занять вакантное место лидера и за тур до конца выиграл золото.

Сезон-2013/14

Лидер после 5 туров: «Ростов» (13)

«Ростов», но не тот, что сейчас. Тогдашний ростовский клуб здорово начал, но на пятом туре все и завершилось – далее последовало 0:5 от «Локомотива» и серия без побед аж из 10 игр. ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» находились неподалеку – потом именно эти четыре клуба составляли круг претендентов на чемпионство.

Чемпион: ЦСКА

Впрочем, «Спартак» вывалился из него с наступлением 2014 года и отставкой Карпина, а оставшаяся троица сражалась за кубок до последнего тура. А победил здорово подготовленный Слуцким зимой ЦСКА, выиграв десять последних матчей. Тут уж комментарии излишни.

Сезон-2014/15

Лидер после 5 туров: «Зенит» (15)

Питерцы выиграли аж восемь стартовых матчей с разницей 26:4, конкуренты в лице ЦСКА и «Динамо» располагались чуть поодаль, ожидая осечек. «Спартак» отстал на восемь баллов.

Чемпион: «Зенит»

Команда Виллаш-Боаша стабильно и без спадов прошла весь этот сезон в РФПЛ и выиграла золото за два тура до конца. Тут уже никакие рывки ЦСКА не помогли – еле удалось сохранить лигочемпионское место в битве с «Краснодаром».

Сезон-2015/16

Лидер после 5 туров: ЦСКА (15)

На этот раз уже армейцы стартовали очень мощно, выиграв семь стартовых матчей, и не проигрывали до ноября. Подпирали лидера «Локомотив», «Зенит» и «Спартак», не так уж далеко находились и «Ростов» с «Краснодаром».

Чемпион: ЦСКА

Биться за золотые медали армейцам в итоге пришлось с сенсационными ростовчанами, тогда как «Зенит» остался без Лиги чемпионов, а «Локо» – без еврокубков. Впрочем, расклады последних чемпионатов всем хорошо известны.

Итак, с момента создания Премьер-лиги прошло 14 сезонов. В семи из них лидер по итогам пятого тура становился чемпионом. Ровно в половине случаев. Слишком ли рано судить по пяти турам о перспективах команды? Пожалуй, да, ведь тот же «Спартак» 12 лет назад гордо возглавлял таблицу, а в конечном итоге рухнул на дно первой восьмерки. Кстати, после десяти матчей картина примерно та же – только восемь раз из 14 лидер по итогам десяти туров становился чемпионом. Чемпионат в России уж очень непредсказуем.

«Спартак» — чемпион-2001. Где сейчас его герои