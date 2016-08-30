Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров

«Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров

Сезон-2002

Лидер после 5 туров: ЦСКА (15 очков)

Армейцы выиграли все пять матчей, один – крупно, остальные – с перевесом в один мяч, причем повержены были «Зенит» и «Динамо». «Локомотив» подпирал ЦСКА, отставая на два очка, «Спартак» же набрал сразу на семь меньше.

Чемпион: «Локомотив»

Неважно, что судьба чемпионства решилась в дополнительном матче. ЦСКА без спадов прошел концовку, выиграв семь последних игр чемпионата, в том числе и памятное снежное дерби, но в решающей встрече уступил «Локо».

Сезон-2003

Лидер после 5 туров: ЦСКА (12)

Армейцы вновь на вершине – на этот раз с четырьмя победами и одной осечкой в матче с «Ростовом». Ближайшими преследователями были «Зенит», «Динамо» и «Сатурн». «Спартак» – лишь на 10-й строчке с пятью очками, «Локомотив» еще ниже – на 12-м с четырьмя.

Чемпион: ЦСКА

Команда Валерия Газзаева усилилась Ярошиком и Оличем, пройдя сезон ровно и без спадов. Негативный отпечаток наложил провал в матчах с «Вардаром», но в чемпионате все было солидно – максимум две игры подряд команда могла обходиться без побед, а затем обязательно выигрывала. За тур до конца ЦСКА оформил чемпионство в игре с «Ротором» (3:0).

Сезон-2004

Лидер после 5 туров: «Спартак» (12)

Надежды красно-белых на чемпионство после ударного старта команды Невио Скалы были справедливо велики: три победы при двух ничьих (затем была осечка с «Торпедо» и разгром 6:0 новичка-«Амкара»). ЦСКА же стартовал аж с четырех ничьих и одной победы под руководством Артура Жорже, а «Локо» снова застрял в середине таблицы с шестью очками.

Чемпион: «Локомотив»

Спартаковцев жутко подкосила ужасающая серия из шести поражений подряд, после чего команда скатилась аж на десятое место с отставанием в 16 очков от лидера (сезон спартаковцы закончили лишь двумя строчками выше). А вот «Локомотив» медленно подтягивался к лидерам, выиграл весной-летом семь из девяти матчей, однако за три тура до конца проигрывал три балла возглавлявшему таблицу ЦСКА. Но армейцы неожиданно оступились в играх с «Крыльями Советов» и «Динамо», а следом и упустили чемпионство.

Сезон-2005

Лидер после 5 туров: «Зенит» (12)

Питерцы ударно начали чемпионат с трех разгромов и мощной разницей 12:2, затем проиграли «Томи», но победили ЦСКА. «Спартак» отставал на два очка, «Локо» – на три, армейцы – на четыре, а вровень с 12 баллами шло «Торпедо». «Зенит» же сразу после пятого тура угодил в кошмарную полосу неудач, выиграв из последующих девяти игр лишь однажды, а концовку и вовсе завалил – шесть туров без побед и место за пределами первой пятерки.

Чемпион: ЦСКА

Ну а армейцы в тот год мало того что отхватили Кубок УЕФА, так еще и набрали такой темп, которого не выдержал лишившийся ушедшего в сборную России Юрия Семина «Локомотив». Команда не проиграла ни одного матча с 30 июля (как раз когда уступила «Локо») и умудрилась набрать аж на 15 баллов больше чем железнодорожники в последнюю треть сезона – не заметила 9-очковое отставание и еще потом на шесть опередила.

Сезон-2006

Лидер после 5 туров: ЦСКА (10)

Уверенно стартовав с 10 очками после четырех туров, армейцы снова проиграли «Локомотиву», но удержались во главе таблицы, хоть и делили теперь первую строчку с «Рубином», «Москвой» и даже «Томью». «Спартак» ковырялся на десятом месте со скандалом вокруг Аленичева и Старкова, а «Локо» с Муслиным вообще шел с одним очком после четырех матчей.

Чемпион: ЦСКА

И все же первую тройку составили те же клубы, что и год назад, причем в ровно таком же порядке. «Спартак» свои шансы на первое место упустил из-за пропущенных на последних минутах голов от аутсайдеров «Шинника» и «Торпедо» (та же история повторится и год спустя), «Локо» еле дополз до призов после отставки Муслина из-за вылета в Кубке УЕФА от «Зульте-Варегема» и последуюшего странного назначения Долматова, а ЦСКА воспользовался ситуацией и оформил очередное чемпионское звание за тур до конца.

Сезон-2007

Лидер после 5 туров: ЦСКА (11)

Армейцы чередовали на старте победы с ничьими и разделили первую строчку со «Спартаком» и «Москвой», «Зенит» отстал на три очка, еще на четыре – «Локомотив» с Бышовцем.

Чемпион: «Зенит»

«Локомотив» довольно быстро вывалился из чемпионской гонки, ЦСКА тоже заметно отстал и был больше озабочен борьбой за бронзу против «Москвы» Слуцкого. «Спартак» сменил Федотова на Черчесова, набрал хороший ход, но осечки в почти выигранных матчах у ЦСКА и «Локо», а также ничья в Раменском с «Сатурном» – помешали команде оформить долгожданный чемпионский титул. «Зенит» позволил себе ошибиться лишь однажды за 11 матчей, остальные 10 он выиграл и увез кубок в Санкт-Петербург.

Сезон-2008

Лидер после 5 туров: «Рубин» (15)

Команда Курбана Бердыева на старте того сезона поразила абсолютно всех – аж семь побед. «Зенит» после пяти туров плелся с шестью очками где-то внизу, как и «Спартак», армейцы были ненамного удачливее с семью баллами. Зато «Локомотив» с Рахимовым попытался навязать конкуренцию (12 очков за 5 туров).

Чемпион: «Рубин»

Летом казанцев поразил ничейный вирус – «Рубин» разошелся миром сразу в шести матчах подряд и подпустил к себе главного конкурента – «Динамо» – на расстояние двух очков, но затем победил в шести играх кряду, и вопрос о чемпионе был снят уже осенью. Вторым же стал ЦСКА в последний сезон Валерия Газзаева – армейцы долго тусовались где-то в середине рядом с «Крыльями» и «Нальчиком», но осенью сподобились на рывок из семи побед.

Сезон-2009

Лидер после 5 туров: «Рубин» (11)

У казанцев, как и сейчас у «Спартака», был всего один пропущенный мяч. Следом шли армейцы с Зико, а «Спартак» отставал на четыре балла из-за не слишком удачного старта под руководством Лаудрупа.

Чемпион: «Рубин»

Ожесточенная схватка между «Рубином» и «Спартаком» закончилась ляпами Джанаева, который сейчас снова помогает Бердыеву, но уже теперь сознательно. Помимо осечек в конце, спартаковцев убило и поражение 0:3 от «Рубина» в «Лужниках», после которого казанцы уже не упускали лидерство. За третье место до последнего боролись «Зенит» и «Локо», но бронзовые медали уехали в Санкт-Петербург, а ЦСКА под руководством пришедшего осенью Слуцкого замкнул пятерку сильнейших.

Сезон-2010

Лидер после 5 туров: «Зенит» (13)

В первый сезон Спаллетти «Зенит» выдал серию аж из девяти побед подряд с апреля по июль и не проигрывал до самого октября, когда уступил «Спартаку» лишь получив гол с пенальти на последних минутах. А после пяти игр зенитовцев преследовали как раз главные конкуренты – ЦСКА, «Спартак» и «Рубин», но на второе место неожиданно вклинился «Спартак-Нальчик» Красножана.

Чемпион: «Зенит»

Оформить титул подопечные Спаллетти готовились за три тура до конца в игре с ЦСКА, но неожиданно сгорели 1:3. Не беда – в следующей игре наколотили пять «Ростову», и Спаллетти обнажил торс перед фанатами в ноябрьский холод. ЦСКА стал вторым, а третье лигочемпионское место досталось «Рубину», который еще в середине чемпионата держал неизменным отрыв в 8-10 очков от ставшего четвертым «Спартака».

Сезон-2011/12

Лидер после 5 туров: ЦСКА (13)

Почти по графику нынешнего «Спартака» – 13 баллов, да еще и с разницей 11:1 (у красно-белых сейчас – 10:1). «Зенит» отставал на три очка, а Сергей Семак вырезал таблицу – именно тогда после пяти туров последнее место в чемпионате занимал «Спартак», и это после выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

Чемпион: «Зенит»

«Переходный» турнир лучше всего удался «Зениту». По окончании первого этапа перед разделением на восьмерки зенитовцы опережали ЦСКА на два балла, а по итогам всего чемпионата – аж на 15! Провалом армейцев воспользовался и «Спартак», выбравшийся в последнем туре на второе лигочемпионское место.

Сезон-2012/13

Лидер после 5 туров: «Зенит» (13)

Побив «Динамо» с ЦСКА и уничтожив 5:0 «Спартак», клуб усилился Халком и Витселем, а многие тут же записали его в досрочные чемпионы. Это как раз тогда, когда Слуцкий был на грани отставки после позора в Лиге Европы со шведским АИКом, а «Спартак» готовился сплавлять Эмери. И стремительно набирал обороты звездный «Анжи».

Чемпион: ЦСКА

Скандал вокруг демарша Денисова на «Зените», конечно, сказался – в Лиге чемпионов провалились, а в РФПЛ угодили в неудачный отрезок, когда победили лишь в одном матче из пяти. В итоге ЦСКА не упустил случая занять вакантное место лидера и за тур до конца выиграл золото.

Сезон-2013/14

Лидер после 5 туров: «Ростов» (13)

«Ростов», но не тот, что сейчас. Тогдашний ростовский клуб здорово начал, но на пятом туре все и завершилось – далее последовало 0:5 от «Локомотива» и серия без побед аж из 10 игр. ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» находились неподалеку – потом именно эти четыре клуба составляли круг претендентов на чемпионство.

Чемпион: ЦСКА

Впрочем, «Спартак» вывалился из него с наступлением 2014 года и отставкой Карпина, а оставшаяся троица сражалась за кубок до последнего тура. А победил здорово подготовленный Слуцким зимой ЦСКА, выиграв десять последних матчей. Тут уж комментарии излишни.

Сезон-2014/15

Лидер после 5 туров: «Зенит» (15)

Питерцы выиграли аж восемь стартовых матчей с разницей 26:4, конкуренты в лице ЦСКА и «Динамо» располагались чуть поодаль, ожидая осечек. «Спартак» отстал на восемь баллов.

Чемпион: «Зенит»

Команда Виллаш-Боаша стабильно и без спадов прошла весь этот сезон в РФПЛ и выиграла золото за два тура до конца. Тут уже никакие рывки ЦСКА не помогли – еле удалось сохранить лигочемпионское место в битве с «Краснодаром».

Сезон-2015/16

Лидер после 5 туров: ЦСКА (15)

На этот раз уже армейцы стартовали очень мощно, выиграв семь стартовых матчей, и не проигрывали до ноября. Подпирали лидера «Локомотив», «Зенит» и «Спартак», не так уж далеко находились и «Ростов» с «Краснодаром».

Чемпион: ЦСКА

Биться за золотые медали армейцам в итоге пришлось с сенсационными ростовчанами, тогда как «Зенит» остался без Лиги чемпионов, а «Локо» – без еврокубков. Впрочем, расклады последних чемпионатов всем хорошо известны.

Итак, с момента создания Премьер-лиги прошло 14 сезонов. В семи из них лидер по итогам пятого тура становился чемпионом. Ровно в половине случаев. Слишком ли рано судить по пяти турам о перспективах команды? Пожалуй, да, ведь тот же «Спартак» 12 лет назад гордо возглавлял таблицу, а в конечном итоге рухнул на дно первой восьмерки. Кстати, после десяти матчей картина примерно та же – только восемь раз из 14 лидер по итогам десяти туров становился чемпионом. Чемпионат в России уж очень непредсказуем.

«Спартак» — чемпион-2001. Где сейчас его герои

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Рубин Зенит ЦСКА Локомотив
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA №1
1472558473
ЦСКА=Чемпион!!!
Ответить
REDWHITE_
1472563025
Значит конебомжей вычеркиваем))))
Ответить
Kroleg
1472563330
Я как болельщик ЦСКА очень рад, что мой главный соперник так хорошо играет. Чем сильнее Спартак, тем больше придется ЦСКА все силы отдавать играя с ним. У Зенита отличный тренер, который играл на высоком уровне имеет большой опыт. Тренер у Спартака имеет большой опыт работы с Конте. Тем веселее и интереснее.
Ответить
Диктор
1472566203
Да как бы то не было-на данный момент Спартак лидер,и с этим не поспоришь.
Ответить
alexis02lion
1472573290
Серьёзная аналитика. 50% высоко. Так что может дождались. Будем смотреть. Эх не уж то закроют сайт и счётчик - Спартак без титулов.
Ответить
GM
1472573903
«Спартак» — чемпион на 50% Логично, чё. Или будет, или не будет. Вероятность такая же, как встретить на улице динозавра. Третьего не дано.
Ответить
kimoutpost
1472583464
Статистика ни о чём! Бред какой-то!
Ответить
alex-76
1472587827
Глушаков, ты губёшки-то не раскатывай....мимо трофеев всё равно.
Ответить
alp
1472589372
Любопытно, конечно... но все прекрасно понимают, что чемпионом будет Зенит.
Ответить
dimon2602
1472645702
Думаю в этом году Спартак не разочарует)
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+