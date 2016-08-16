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Консультант «Плюс». Чем «Ростов» будет удивлять «Аякс»

На обломках «Андерлехта»

Амстердамский вояж ростовчан стал возможен благодаря неожиданно уверенной гостевой победе над бельгийским «Андерлехтом». Тогда голами в составе «Ростова» отметились Кристиан Нобоа и Сердар Азмун. Коллектив с юга России сумел успешно пройти свой первый выездной лигочемпионский экзамен, и теперь в Амстердаме дончанам должно быть спокойнее – хотя бы с психологической точки зрения. Наверняка в столице Голландии вице-чемпионы РФПЛ сыграют в брюссельской манере: забросами мяча вперед на Бухарова, который затем скидывает на Нобоа. На эквадорце и завязывается комбинационная игра «Ростова».

Если ростовчанам удастся забить быстрый гол, то «Аяксу» придется крайне тяжело. На протяжении прошлого сезона Курбан Бердыев в каждом матче совершенствовал умение команды играть в обороне. «Андерлехт» не даст соврать. Брюссельцы не только не сумели распечатать ворота ростовчан в домашнем матче, но и не создали для этого достаточного количества моментов. Если же первыми забьют хозяева, «Ростов» найдет, чем ответить: в первом матче против «Андерлехта» донской клуб дважды отыгрывался, уступая в счете. Таким образом, российский коллектив в прошлом раунде Лиги чемпионов отработал два возможных сценария игры против проверенного еврокубкового бойца и знает, что предложить «Аяксу».

Консультации Бердыева

Экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прибыл с командой в Амстердам и будет помогать Дмитрию Кириченко во время игры. Как бы странно это ни звучало. Бердыев умеет настраивать своих подопечных именно на ту волну, которая нужна в конкретный момент, блестяще адаптирует их к стилю игры будущего соперника. Скаут «Аякса» на днях сказал, что знает о «Ростове» все. Так вот, можно не сомневаться, Бердыев знает об «Аяксе» еще больше. Даже несмотря на то, что он уже покинул команду и практически подписал контракт с московским «Спартаком». В противном случае Курбан Бекиевич просто бы не полетел в Голландию. Фактор Бердыева может стать краеугольным камнем успешной игры «Ростова» на «Амстердам-Арене».

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А что «Аякс»?

Четырехкратные победители Лиги чемпионов со скрипом вышли в раунд плей-офф. Все решил потрясающий дальний удар Дави Классена в концовке ответного матча с ПАОКом. В стане аяксидов сейчас перестройка. Новый главный тренер Питер Бош пытается перестроить команду на новую схему 3-4-3. Данный переход дается команде тяжело, учитывая невыразительную игру против греков, а также последнюю ничью с «Родой» в Эредивизии. Не будем забывать и о том, что в это межсезонье амстердамцев покинул Аркадиуш Милик, и теперь Бошу нужно оперативно интегрировать в состав Бертрана Траоре.

У «Ростова» и у его соперников проблем хватает. Помимо всего прочего, у амстердамцев ужасная статистика встреч с российскими клубами в еврокубках. Пути наших соотечественников с аяксидами пересекались дважды, и оба раза в Амстердам наведывался московский «Спартак». В Кубке УЕФА сезона-1997/98 «красно-белые» победили в обеих встречах с общим счетом 4:1, а через 13 лет в только-только созданной Лиге Европы результат был еще более внушительный – 4:0 в пользу россиян. Будем же надеяться, что «Ростов» последует примеру «Спартака», благо без пяти минут тренер народной команды будет консультировать дончан в ближайших матчах. Ассоциативный ряд, конечно, так себе, но почему бы и этим не попугать противника.

«Ростов» в порядке и без зарплаты

Несмотря на тиражирущуюся во всех спортивных СМИ информацию об огромных долгах перед игроками и тренерским штабом, футболисты «Ростова» продолжают делать свое дело. В игре с «Зенитом», на которую из-за масштабных кадровых проблем удалось заявить всего 15 футболистов, «Ростов» в первом тайме смотрелся гораздо лучше питерцев, пусть и забил оба мяча из-за глупейших ошибок. Однако после удаления Гацкана гости не смогли совладать с натиском сине-бело-голубых и в итоге проиграли.

Но если в чемпионате России на решение турнирных задач еще много времени, то в Лиге чемпионов хорошо бы выстрелить уже сейчас. Не стоит забывать, что выход в групповой этап Лиги чемпионов станет дополнительной статьей дохода клуба. 12 миллионов евро, которые УЕФА заплатит дончанам в случае их квалификации, придутся как нельзя кстати. Так что матчи с «Аяксом» – это не просто историческое событие для «Ростова». Эти игры могут стать определяющими в дальнейшей судьбе клуба.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Лига чемпионов Лига чемпионов Аякс Ростов Нобоа Кристиан Азмун Сердар Бердыев Курбан Бош Петер
Комментарии (12)
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Серёга Краснодарский
1471352387
Удачи Ростову
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balaton78
1471352672
Вперед,Ростов! Бейтесь за Россию!
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P_D
1471353058
пройдут аякс вот 12 баштуша продали плюс 6. и усилиться хватит и долги раздать и Бекича уговорить остаться . Ростов вперед .
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alp
1471353906
Ростову удачи!!
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343443
1471354682
Ростову удачи!!
Ответить
lovekurwa
1471365520
Денис, вы лучший автор на этом портале, великолепный материал! Но в обороне Баштуша не будет, это очень серьёзная потеря!
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Дон Посей
1471367691
Ростов, уверенности и удачи! Тверь с вами! С ув.
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a-rakhmatov
1471371064
Надо побеждать и идти дальше......у Ростова все получится!!!
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fdg54yf
1471378582
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/bbI52s
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vgarakh
1471873517
В Питере выиграл не Зенит, а Москалев.
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