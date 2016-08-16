Асенсио, Ругани и другие малоизвестные игроки, которые зажгут в нынешнем сезоне

Макс Майер («Шальке»)

Майер появился в первой команде «Шальке» вслед за Дракслером и с тех пор считался вторым по величине талантом. После ухода Юлиана Макс стал главной надеждой «кобальтовых» в атаке. Майеру всего 20 лет, но в его активе уже почти сотня игр за гельзенкирхенцев. Несмотря на большой потенциал, Макс пока не может стать лидером команды. Миниатюрный, но невероятно техничный полузащитник в этом сезоне созрел для того, чтобы сделать шаг вперед.

Никлас Суле («Хоффенхайм»)

Еще один представитель новейшей немецкой школы. Ему 20 лет, но своим телосложением он уже напоминает глыбу. Суле на протяжении уже двух сезонов является ведущим защитником «Хоффенхайма», активно вызывается в молодежную сборную Германии, а этим летом неплохо показывает себя в составе первой команды Бундестим на Олимпиаде. Мощь и атлетизм – главные козыри Никласа. Если он немного прибавит в расторопности и чтении игры, то грозится вырасти в оборонца топ-уровня.

Даниэле Ругани («Ювентус»)

Этот 22-летний защитник прошел все ступени юношеских и молодежных сборных Италии. В 19 Ругани дебютировал в большом футболе, в 20 стал одним из открытий сезона в Серии А, а в 21 заслужил приглашение в «Ювентус». Пока Даниэле не является игроком старта, однако регулярно получает положительные отзывы от Массимиллиано Аллегри. К тому же, защитная линия «Юве» не молодеет, потому молодой футболист в этом сезоне наверняка получит достаточное количество игровой практики, чтобы проявить себя.

Рихедли Базур («Аякс»)

Наверное, главный талант «Аякса» после ухода Аркадиуша Милика. Базур зарекомендовал себя техничным и умным футболистом с отличным дальним ударом, которым он ставил в тупик многих вратарей Эредивизии. Убедиться в присутствии таланта у этого парня в ближайшее время может и российский зритель – Базур наверняка примет участие в матчах с «Ростовом». Однако в противостоянии с командой Дмитрия Кириченко Рихедли может и потеряться. Главный его минус – нестабильность. Если Базур сможет поставить качественную игру на поток, то в ближайшее время наверняка переедет в топовый чемпионат.

Марко Асенсио («Реал»)

Любители испанского футбола, наверное, уже приметили для себя этого полузащитника. Да-да, это тот самый парень, положивший нереальной красоты мяч в ворота «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА. Скорость, техника, удар, все при нем. Прошлый сезон Асенсио продуктивно провел в аренде в «Эспаньоле». Теперь перед ним стоит намного более сложная задача – закрепиться в звездном составе «Реала». В конкурентах – Иско и Хамес. Конечно, будет невероятно сложно. Но как еще закаляются будущие великие игроки?

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Левин Озтюнали («Байер»)

Немецкий полузащитник турецкого происхождения привык к тому, что является самым ярким игроком на юношеском уровне. Левин прекрасно выступает за молодежные команды, однако на взрослом уровне у него пока все не так гладко. Озтюнали провел полтора года в аренде в «Вердере», где показал себя неплохо, но особенно не блистал. В этом сезоне он возвращается в «Байер», где может получить шанс заиграть в центре поля вместе с соотечественником Хаканом Чалханоглу.

Райан Голд («Спортинг»)

Футболисты из Британии нечасто пробуют свои силы за пределами своего острова, однако этот полузащитник рискнул и пошел по не самому однозначному пути. Причем в довольно раннем возрасте. В 17 лет Райан круто проявил себя в «Данди Юнайтед», после чего решил поиграть в Португалии и подписал контракт со спонсором. Сумма отступных в 60 миллионов евро прописана в его соглашении не просто так. Голд с его огромным арсеналом финтов действительно способен вырасти в настоящую звезду, и в этом сезоне любители португальского первенства в этом наверняка убедятся.

Бальде Кейта («Лацио»)

Кейта наравне с Фелипе Андерсоном уже заставили говорить о себе придирчивых итальянских журналистов. Оба обладают выдающимся потенциалом, который им остается только раскрыть. Однако если об Андерсоне знают уже многие, а «Манчестер Юнайтед» прошлой зимой даже изъявил готовность заплатить за него 50 миллионов евро, то о Бальде Кейта наслышано гораздо меньше людей. Этот испано-сенегальский вингер обладает отменными физическими данными. За счет мощи и скорости он оставляет в дураках маститых оборонцев в Серии А. Не жадничает у чужой штрафной, может обыграть и смачно пробить. После ухода Антонио Кандревы в «Интер» «Лацио» очень нуждается в новом лидере, и Кейта в этом сезоне вполне может им стать.

Годфред Донса («Болонья»)

Чистокровный универсал. Этому полузащитнику из Ганы всего 20 лет, но его умениям позавидуют многие зрелые игроки. Донса может сыграть как в центре поля, так и на фланге полузащиты, и везде будет одинаково полезен. Годфред способен отдать пас из глубины, вскрыть оборону соперника точной передачей, обыграть один в один или продраться по бровке. Годфред дебютировал в Серии А еще два года назад в составе «Кальяри» и показал в «Болонье», что способен на многое. Вполне возможно, этот сезон станет для него прорывным.

Анте Чорич («Динамо Загреб»)

Вместе с Марко Пьяцей этот 19-летний парень в прошлом сезоне разорвал всех в чемпионате Хорватии. Местная пресса уверяет, что такого таланта страна не видела со времен Роберта Просинечки и Луки Модрича. Чорич действительно выделяется на футбольном поле. Прежде всего, техникой и хладнокровием, которое обычно несвойственно игрокам его возраста. Пьяца уже заслужил предложение от «Ювентуса», однако не сомневайтесь – Чорич в ближайшее время также попробует себя в большом европейском клубе и покажет чего стоит.