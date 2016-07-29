Гнев Витька, судейская помощь «Зениту-2» и настоящий спартаковский футбол. Каким запомнится 4-й тур ФНЛ

Злой Витек. Как «Мордовия» разозлила своего главного болельщика

«Мордовии» наконец-то повезло! Футболисты «Тамбова» Олег Чернышов и Максим Трусевич дважды были близки к победному голу. В остальном игра представляла собой на редкость унылое зрелище. «Мордовия» впала в жесточайший кризис. Не выдерживают нервы даже у главного болельщика саранчан. «Витек сегодня какой-то злой был», – отметил один из присутствовавших на матче.

На трибуне Витька по ходу матча едва не завязалась драка. Несколько зрителей выразили решительный протест против его стиля боления, но, к счастью, страсти вовремя удалось погасить. Ближе к концу матча 3000 болельщиков «Мордовии» в едином порыве начали освистывать свою команду. Сменить гнев на милость им едва не помог Олег Смирнов. Вратарь «Тамбова» нерасчетливо пошел на выход, и Павел Игнатович посылал мяч в пустые ворота. Однако на пути снаряда неожиданно возник защитник «Тамбова» Алексей Рыбин, героически выбивший мяч с ленточки – 0:0!

«Вопросы к Дмитрию Черышеву будут?» – спросил пресс-атташе «Мордовии» у местных журналистов. Те недовольно покачали головами. Саранчане не оставили после матча никаких вопросов. Кризис приобретает угрожающий масштаб. И вылечить «умирающего» пациента способна лишь победа над «СКА-Хабаровском».

«Пенальти там и близко не было!». Громкий скандал в матче «Енисея» и «Зенита-2»

Громким скандалом завершился матч между «Енисеем» и «Зенитом-2». Начало встречи прошло при полном превосходстве хозяев. Форвард красноярцев Андрей Козлов вышел один на один с вратарем, забил и уже побежал праздновать. Как вдруг увидел перед собой замахавшего флажком бокового арбитра. На повторе четко видно: никакого офсайда там не было!

Однако настоящий скандал разразился на 23-й минуте. Главный арбитр матча Андрей Фисенко назначил спорный пенальти в ворота «Енисея», и подошедший к «точке» Гасилин открыл счет. «Пенальти там и близко не было! Даже инспектор это признал!» – непривычно эмоционально начал Андрей Тихонов. – «Впоследствии этот 11-метровый сломал нам игру. «Зенит-2» раскрепостился и стал играть на контратаках». «Енисей» продолжал давить, но забивали в этот вечер исключительно гости. Все тот же Гасилин и Темур Мустафин установили окончательный счет в матче – 0:3!

Но это было только начало. Сразу после игры стало известно о тяжелой травме Александра Харитонова – лидера, капитана и легенды красноярского футбола. «Он почувствовал хруст в колене. В ближайшие дни сделаем МРТ. Есть подозрение, что Харитонов порвал мениск, а это – полгода без футбола», – грустно подытожил Тихонов.

Как вратарь «Кубани» оказался виноват во всех бедах клуба

А в Краснодаре до сих пор не может одержать победу местная «Кубань». Желто-зеленые были очень близки к ней в матче с «Лучом», но ошибка Юрия Дюпина привела к обидной ничьей. В игре с «Тосно» фактор вратаря лишь усилился. «Наш голкипер сегодня допустил две серьезные ошибки. В матче с «Тамбовом» место в воротах может занять Дмитрий Стажила. Этот вариант мы не исключаем», – заявил наставник «Кубани» Дан Петреску.

Коллега Дюпина из «Тосно» провел один из лучших матчей в своей жизни. После быстро пропущенного гола «Кубань» всей командой побежала отыгрываться. Дальние удары, выходы один на один, выстрелы «под штангу» – Артур Нигматуллин тащил все, что можно. Не совладал он лишь с выверенной срезкой головой от Максима Житнева. В оставшиеся 10 минут «Кубань» не выпускала «Тосно» со своей половины поля, но счет не изменился. 1:1, «Кубань» отстает от «Динамо» уже на семь очков.

Как фанаты «Тосно» противостоят всей футбольной власти

«Игра получилась более энергозатратной, чем нужно». Как «Балтика» измотала динамовцам все нервы

Настоящий тест на характер прошли участники матча «Динамо» – «Балтика». Болельщики не испугались страшного ливня, залившего Химки в середине второго тайма. А игроки бело-голубых на «лужевом» поле изо всех сил старались сломить соперника и примкнувшую к нему удачу.

На 38-й минуте Кирилл Панченко ударом со штрафного «прошил» перчатки Барановского – 1:0. Уже через 180 секунд игра должна была стать совсем неинтересной. Фатош Бечирай заработал пенальти и сам же пошел его исполнять, но вратарь «Балтики» поддержал интригу. Окончательно реанимировал ее Валерий Почивалин, сравнявший счет в добавленное время. «Судьба весь матч проверяла нас на прочность. Игра получилась более энергозатратной, чем нужно», – заявил наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев.

Фатош Бечирай снова и снова прощал балтийцев. Во втором тайме албанец не реализовал еще два убойнейших момента! При этом умение открываться, понимание партнеров и жажда гола у Бечирая присутствуют. «Его обязательно прорвет! Самое главное, у него есть моменты. Да и вратарь «Балтики» сыграл просто отлично», – Калитвинцев настроен более чем оптимистично.

«Динамо» все же добилось своего. За девять минут до конца Кирилл Панченко а-ля бильярдист вогнал мяч в угол ворот Барановского. Пятый гол Панченко возвращает бело-голубых на законное первое место!

«Сезон, чтобы оправдать доверие». Как «Динамо» осваивается в первой лиге

«Самая играющая команда ФНЛ!». Как дубль красно-белых освоил спартаковский футбол

«Спартак-2» очень здорово играет низом. Мы вынуждены были много времени бегать и отбирать», – честно признался Никита Саталкин. Форвард «Факела» забил гол, позволивший его команде сыграть вничью – 1:1. Но большой радости от этого он не испытывал, хотя воронежцы заработали очко и сохранили место в тройке.

«Сегодня нам противостояла самая играющая команда ФНЛ! В целом «Спартак» переигрывал нас в центре поля, прежде всего с точки зрения игровой мысли и свежести», – расхваливал соперника тренер «Факела» Павел Гусев. Гол в ворота воронежцев можно смело назвать одним из лучших в сезоне. Находясь в 40 метрах от ворот, хавбек Артем Самсонов одной (!) передачей низом отрезал всю команду «Факела». Получившему мяч Павлу Яковлеву оставалось лишь пробить мимо голкипера.

«Очень близки к попаданию в основу Зуев и Мелкадзе. При правильной работе над собой до основы дорастут Аяз Гулиев, Денис Давыдов... Александр Руденко очень талантливый форвард 1999 года рождения, обратите на него внимание», – дал рекомендации болельщикам и специалистам Евгений Бушманов.

В списке «на повышение» не оказалось ни одного игрока обороны. Защитники «Спартака-2» в стартовых матчах совершили сумасшедшее количество позиционных ошибок. И если бы не мастерство вратаря Михаила Филиппова, красно-белые могли бы сейчас располагаться рядом с зоной вылета. В этом плане основа и дубль «Спартака» удивительно похожи!

Важная новость для болельщиков «Шинника»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Сергей Николаевич находился на своем посту с 2012 года. Совпадение или нет, но именно с того года началось падение «Шинника», приведшее к нынешней катастрофической ситуации внутри клуба. Болельщики черно-синих выражают надежду, что новый губернатор обратит пристальное внимание на «Шинник». В частности, посодействует игрокам в погашении пятимесячной задолженности по зарплате, а самой команде поможет удержаться в ФНЛ.

Первая победа Тихонова, «непрофессионалы» из «Луча» и бунт в «Шиннике». Чем запомнится 3-й тур ФНЛ

Цифры:

0 голов в первых четырех турах забила «Мордовия». Саранчане установили новый антирекорд в истории клуба!

1 очко в последних девяти домашних встречах набрал «Енисей». Зрители совсем отчаялись, и на матч с «Зенитом-2» пришло чуть более 2000 болельщиков.

3 гола в четырех стартовых турах было забито в матчах с участием «Спартака». Нальчане являются самой скучной командой ФНЛ.

7 матчей подряд не может выиграть «Балтика» в гостях. В этих матчах калининградцы набрали всего два очка!

10 матчей подряд не может выиграть «Сибирь».

15 месяцев подряд не может победить «Енисей» на стадионе «Центральный»! В последний раз это случилось в мае 2015-го, в матче с дзержинским «Химиком» (3:1)

239 минут длится «сухая» серия голкипера «Зенита-2» Егора Бабурина. «Бабурин уже готов играть за основу», – считает наставник питерского дубля Владислав Радимов.

716 минут длится голевая «засуха» «Енисея» в домашних матчах!

Результаты 4-го тура ФНЛ:

«Сибирь» – «СКА-Хабаровск» – 0:0

«Енисей» – «Зенит» – 0:3

«Тюмень» – «Волгарь» – 1:0

«Нефтехимик» – «Химки» – 1:0

«Мордовия» – «Тамбов» – 0:0

«Шинник» – «Спартак» Нч – 0:0

«Факел» – «Спартак-2» – 1:1

«Сокол» – «Луч-Энергия» – 1:0

«Кубань» – «Тосно» – 1:1

«Динамо» – «Балтика» – 2:1