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    Как фанаты «Тосно» противостоят всей футбольной власти


    4.7
    Голосов: 6
    25.07.2016 16:02
    Не самый яркий матч ФНЛ «Тосно» – «Мордовия» ознаменовался неожиданной протестной акцией. «Бомбардир» – о том, как в российской провинции намерены свергнуть государственных и европейских управленцев от футбола.

    Фанаты «Тосно» подготовили к матчу ряд недвусмысленных баннеров с критикой руководства РФС. Отдельное внимание было уделено Виталию Мутко, маски с лицом которого красовались на трибунах в окружении импровизированных мешков с деньгами. Любопытно, что вместе со скромными «Тосно» и «Петрозаводском» в акции поучаствовали и ультрас софийского ЦСКА, обиженные на УЕФА. Перфоманс фанаты сдобрили заявлением, выложенным в интернет:

    «Бл***кий цирк»
    Мы решили подойти к теме РФС ноу криминалити, подготовив перфоманс «Развиваем футбол в регионах», а по факту убиваем. Данным действием мы решили хоть как то поддержать другие клубы в трудные для них и Российского футбола дни, ведь что твориться сейчас это б***кий цирк и с этим нужно хоть как то бороться.
    Был задействован товарищ Виталий Мутко и его коллеги, еще недавно руководившие УЕФА мафией.
    Клубы с историей просто уходят в небытие.
    По приезду в Новгород стало понятно что перф мы не пронесём честным путем. Пришлось искать сколы в системе и выход из положения. Частично удается воплотить задуманное.
    P.S. На секторе присутствовали представители Петрозаводска и Софийского ЦСКА, с аналогичными проблемами».

    «Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Тосно»
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 6
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 июля 2016, 19:57

      смотрю банер байкала есть ну да 2 раза клуб в фнл(звезда/байкал) выходил звезда кстати бодрее была а толку да стоить вспомнить когда луч в вышке играл как москвичи ныли про долгий перелет и не чего что у луча 15 игр на выезде было получается не нужен футбол в регионал западу россии зачем лучше пилить деньги да и всякие лимиты вводить а потом удивляемся что у нас играть не кому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 25 июля 2016, 17:48

      Даже смена муДко и ко мало что изменит. Это как гидра, отсекаешь голову, вырастает новая. Пока не "уйдут" ботоксного кащея, ничего не изменится, ни в спорте, ни в других сферах.

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 июля 2016, 16:29

      Нашлись смелые люди, не все еще потеряно .

      7
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      Рейтинг: +44

      AlMann 25 июля 2016, 16:13

      Молодцы парни, браво!

      7
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