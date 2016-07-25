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  • Как фанаты «Тосно» противостоят всей футбольной власти

Как фанаты «Тосно» противостоят всей футбольной власти

Фанаты «Тосно» подготовили к матчу ряд недвусмысленных баннеров с критикой руководства РФС. Отдельное внимание было уделено Виталию Мутко, маски с лицом которого красовались на трибунах в окружении импровизированных мешков с деньгами. Любопытно, что вместе со скромными «Тосно» и «Петрозаводском» в акции поучаствовали и ультрас софийского ЦСКА, обиженные на УЕФА. Перфоманс фанаты сдобрили заявлением, выложенным в интернет:

«Бл***кий цирк»
Мы решили подойти к теме РФС ноу криминалити, подготовив перфоманс «Развиваем футбол в регионах», а по факту убиваем. Данным действием мы решили хоть как то поддержать другие клубы в трудные для них и Российского футбола дни, ведь что твориться сейчас это б***кий цирк и с этим нужно хоть как то бороться.
Был задействован товарищ Виталий Мутко и его коллеги, еще недавно руководившие УЕФА мафией.
Клубы с историей просто уходят в небытие.
По приезду в Новгород стало понятно что перф мы не пронесeм честным путем. Пришлось искать сколы в системе и выход из положения. Частично удается воплотить задуманное.
P.S. На секторе присутствовали представители Петрозаводска и Софийского ЦСКА, с аналогичными проблемами».

«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

Россия. ФНЛ ФНЛ Тосно ЦСКА София Мутко Виталий
Комментарии (4)
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AlMann
1469452414
Молодцы парни, браво!
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vgarakh
1469453355
Нашлись смелые люди, не все еще потеряно .
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Freeman84
1469458102
Даже смена муДко и ко мало что изменит. Это как гидра, отсекаешь голову, вырастает новая. Пока не "уйдут" ботоксного кащея, ничего не изменится, ни в спорте, ни в других сферах.
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anri1703
1469465847
смотрю банер байкала есть ну да 2 раза клуб в фнл(звезда/байкал) выходил звезда кстати бодрее была а толку да стоить вспомнить когда луч в вышке играл как москвичи ныли про долгий перелет и не чего что у луча 15 игр на выезде было получается не нужен футбол в регионал западу россии зачем лучше пилить деньги да и всякие лимиты вводить а потом удивляемся что у нас играть не кому
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