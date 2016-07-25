Как фанаты «Тосно» противостоят всей футбольной власти

Фанаты «Тосно» подготовили к матчу ряд недвусмысленных баннеров с критикой руководства РФС. Отдельное внимание было уделено Виталию Мутко, маски с лицом которого красовались на трибунах в окружении импровизированных мешков с деньгами. Любопытно, что вместе со скромными «Тосно» и «Петрозаводском» в акции поучаствовали и ультрас софийского ЦСКА, обиженные на УЕФА. Перфоманс фанаты сдобрили заявлением, выложенным в интернет:

«Бл***кий цирк»

Мы решили подойти к теме РФС ноу криминалити, подготовив перфоманс «Развиваем футбол в регионах», а по факту убиваем. Данным действием мы решили хоть как то поддержать другие клубы в трудные для них и Российского футбола дни, ведь что твориться сейчас это б***кий цирк и с этим нужно хоть как то бороться.

Был задействован товарищ Виталий Мутко и его коллеги, еще недавно руководившие УЕФА мафией.

Клубы с историей просто уходят в небытие.

По приезду в Новгород стало понятно что перф мы не пронесeм честным путем. Пришлось искать сколы в системе и выход из положения. Частично удается воплотить задуманное.

P.S. На секторе присутствовали представители Петрозаводска и Софийского ЦСКА, с аналогичными проблемами».

«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»