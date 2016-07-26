Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Ростов» и «Андерлехт» наколотили друг другу по два гола. Онлайн исторического матча

«Ростов» и «Андерлехт» наколотили друг другу по два гола. Онлайн исторического матча

На стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону состоялся первый для «Ростова» матч Лиги чемпионов: в третьем квалификационном раунде ростовчане принимали «Андерлехт». Соперники забили друг другу по два мяча.

Онлайн матча «Ростов» – «Андерлехт» – 2:2

Видеогалерея матча

[poll id=1075]

Крестовина спасла бельгийцев после мощного удара Эзатолахи! Но счет остался прежним. С ним ростовчане и пожалуют в Брюссель.

А вот почти 3:2, был повод порадоваться, но судья разбил все надежды: Азмун забивал из офсайда. Жаль.

Сравнял «Ростов»! Сбили Гацкана в штрафной, и Полоз очень четко реализовал пенальти. Ай да молодцы! Второй раз в матче сумели отыграться.

1:2, к сожалению. Тилеманс все-таки напомнил о себе и забил очень важный для «Андерлехта» мяч. И очень красиво вышло. Ну, талант же.

Жуткий момент у бельгийцев был в первом тайме, чудом не забили.

Сравняли! 1:1! Нобоа здорово выполнил штрафной, вратарь вытащил удар, но на добивание точно сыграл Эзатолахи.

Третья минута, и уже пропускаем. 0:1 от Ханни. Здорово бельгийцы разыграли мяч после углового.

«Ростов» картинками нас не балует, поэтому обратимся к бельгийским источникам. Вот так выглядит раздевалка «Андерлехта»:

Состав «Ростова»:

Состав «Андерлехта»:

Ростовская афиша:

Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов Андерлехт Полоз Дмитрий Тилеманс Юри Эзатолахи Саид Ханни Софьян
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Стас85
1469558820
давай Ростов еще 2-3 мячика закати...
Ответить
mango
1469560452
Андерлех поставит выскочку на место
Ответить
AmKaR2011
1469562183
Вперед Ростов!
Ответить
Вомбат
1469562582
Прошлогодней игры пока нет, но есть намек на нее. Конечно, Ростов будет в ЛЕ после игр с Андерлехтом. Но нет ощущения безнадеги, а есть надежда что в группе ЛЕ Ростов не затеряется.
Ответить
Дон Посей
1469567042
Да, тяжко будет в дружественной Бельгии...Скамейки нет, а игру основного состава уже многие соперники проссали. Левбердонов, может что-то придумает.... Держитесь, ребята! С ув.
Ответить
343443
1469567403
Вперед Ростов!
Ответить
kurskih
1469570769
Игра достойная, немного не хватило везения. Ростов на выезде покажет характер!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1469573700
С такой игрой выйдет, но ничья для хозяевам и все
Ответить
арейская
1469577273
Домашняя ничья конечно-же оптимизма не добавляет, однако надежда умирает последней, надеюсь на реванш в ответной игре
Ответить
maior-60
1469600561
В ответной игре Ростову нужно строже сыграть в защите. Андерлехт дает играть, думаю ростовчане забьют обязательно.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+