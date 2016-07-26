«Ростов» и «Андерлехт» наколотили друг другу по два гола. Онлайн исторического матча

На стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону состоялся первый для «Ростова» матч Лиги чемпионов: в третьем квалификационном раунде ростовчане принимали «Андерлехт». Соперники забили друг другу по два мяча.

Онлайн матча «Ростов» – «Андерлехт» – 2:2

Видеогалерея матча

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Крестовина спасла бельгийцев после мощного удара Эзатолахи! Но счет остался прежним. С ним ростовчане и пожалуют в Брюссель.

А вот почти 3:2, был повод порадоваться, но судья разбил все надежды: Азмун забивал из офсайда. Жаль.

Сравнял «Ростов»! Сбили Гацкана в штрафной, и Полоз очень четко реализовал пенальти. Ай да молодцы! Второй раз в матче сумели отыграться.

1:2, к сожалению. Тилеманс все-таки напомнил о себе и забил очень важный для «Андерлехта» мяч. И очень красиво вышло. Ну, талант же.

Жуткий момент у бельгийцев был в первом тайме, чудом не забили.

Сравняли! 1:1! Нобоа здорово выполнил штрафной, вратарь вытащил удар, но на добивание точно сыграл Эзатолахи.

Третья минута, и уже пропускаем. 0:1 от Ханни. Здорово бельгийцы разыграли мяч после углового.

«Ростов» картинками нас не балует, поэтому обратимся к бельгийским источникам. Вот так выглядит раздевалка «Андерлехта»:

Состав «Ростова»:

Состав «Андерлехта»:

Ростовская афиша: