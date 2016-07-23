5 главных вопросов перед Суперкубком России

Кто заменит Мусу в ЦСКА?

Тупой вопрос. Конечно, никто. Мусу заменить невозможно. Это все равно, что рассуждать, кем лучше заменить ребенка – ведь для Слуцкого Ахмед едва ли не родной сын. Нигериец приехал бегунком с задатками, а уехал востребованным футболистом с мировым именем. Практически во всех интервью он вспоминает Слуцкого и говорит ему спасибо. Но спасибо на хлеб, как известно, не намажешь, а Мусу не клонируешь. Как Слуцкий решил восполнять потерю?

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То есть потери. Самый талантливый игрок армейцев одинаково часто использовался на двух позициях: вингера и нападающего. Второй вариант форс-мажорный и одинаково нетипичный, что для Слуцкого, что для ЦСКА. Тут все более-менее понятно: они просто вернулись к использованию излюбленного мощного форварда, коего теперь исполняет зажигавший на сборах Ласина Траоре. С флангом чуть сложнее. Просто потому что там Ионов. Возможно, в бар за очередными два по 50 он бежит и быстрее Мусы, но вот на поле за мячом (и тем более с мячом) точно нет. Бюджетная замена, да и не факт, что в основу. Наверняка, один фланг будет отдан Тошичу, а на второй претендует еще и Головин, если Слуцкий не вспомнит, что из того получается выдающийся опорник. ЦСКА изрядно потерял в скорости и атакующем потенциале – это факт. Придется учиться чаще забивать в позиционных атаках. Возможно, наработки увидим уже сегодня.

Грозен ли «Зенит» без Халка и Витселя?

Да, про микрофоноподобного бельгийца в Петербурге можно уже забыть. Он сам попросил Луческу отпустить его в другой клуб, и сегодня совершенно точно не сыграет (не успел подготовиться, ведь на сборах он меньше недели). В «Зените» прошла эпоха пародий на европейский топ-клуб, и началась суровая российская реальность. Предстоящий сезон будто возвращает нас в темное прошлое нашего футбола, когда в Питер едут средненькие легионеры, а уважение к русским футболистами у населения на нуле.

Но пора привыкать. И в Петербурге свыклись с мыслью, не зря ведь позвали уставшего румына к нам на пенсию. У «Зенита» сейчас всe здорово по имена в обороне, но печально в атаке – вряд ли какой-либо олдскулльный болельщик вспомнит похожий случай из прошлого. Правого фланга после продажи Халка сейчас просто нет. Настолько нет, что пришлось поставить 32-летнего левшу Жиркова на самую загадочную для него позицию. А дыра в центре так велика, что латать ее придется с помощью молодых ноунеймов. В товарищеских матчах место Витселя занимал Алексей Евсеев. Может быть, это безвременье даст шанс зенитовской молодежи. Или хотя бы талантливым легионерам. В клуб вернулся Лука Джорджевич, который был жуть как хорош на сборах. Сыграть он может как в центре (кошмарный сон Дзюбы), так и на флангах. Почему бы не поставить его налево, а Шатова в центре? Впрочем, и этот вариант весьма грустный и безликий. Как и, похоже, предстоящий сезон «Зенита». Ведь праздник кончился, а к будням придется привыкать очень долго.

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Покажет ли ЦСКА, кто тут главный?

Очевидный фаворит в РФПЛ отныне один. И нет, это не «Спартак». Да, есть теневые, вроде «Рубина» или «Краснодара», но очевидный один. «Зенит» потерял слишком много и вступает в эпоху перестройки. В ЦСКА же давно стабильность, но не застой. Потеря Мусы уже худо-бедно, но компенсирована, а в команде еще полно звезд. Например, есть что доказывать Роману Еременко. Прошлый сезон он сыграл настолько тахикардично, что Дмитрий Градиленко вчера даже отправил его в «Рому» (за что был моментально отруган настоящими профи-инсайдерами). Кстати, сегодня русский финн точно сыграет. И, между прочим, он умеет на правом фланге. Чем не еще один вариант замены Мусы? Да-да, их теперь несколько. О чем нам это говорит? У армейцев появилась скамейка. То, чего им не хватало больше, чем бабушкам, любящим посидеть у подъезда. Глубина состава может решить старые проблемы ЦСКА и еще больше осложнить жизнь конкурентам. Пока ничто не предвещает для армейцев сложной борьбы за золото. Сегодня же мы увидим, действительно ли они готовы втаптывать в землю главного конкурента уже сейчас.

Что такое «Зенит» Луческу?

Пока представляется очень смутно, ведь в Петербурге даже не стали оптом скупать бразильцев. Здесь ведь не как на рынке: ничего страшного, если среди 30-и помидоров один окажется черным. Да и вообще «Зенит» пока больше продает, чем покупает. Будто «Газпром» перекрыл денежную трубу. Халка заменит Мак – перечитайте и прочувствуйте абсурдность фразы. Причем это креатура Луческу. То ли в нем проснулся Клопп, то ли «Зенит» возвращается в 2003-ий.

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Что касается игры, то и тренер, и футболисты повторяют в интервью, что владение мячом – это главное. Боаш любил вертикальный футбол. Теперь же вектор сменился. Сильнее всего это может сказаться на Дзюбе, ведь открываться под навесы при размеренной позиционной игре в разы сложнее. Проблема та же, что и у ЦСКА – потеря скорости. Решить все можно парой-тройкой крепких покупок, но к суперкубку «Зенит» подходит в самом невнятном и загадочном состоянии за долгие годы.

Станет ли матч действительно принципиальным?

Суперкубок – это товарищеская игра. Победа в нем приносит радость только провинциалам и фанатам лондонского «Арсенала». Тем не менее, в нашем случае вывеска важнее статуса. «Зенит» все последние сезоны возил армейцев мордой по газону. Сегодня – отличный шанс отыграться, что подмечают и футболисты в интервью. Интриги добавляет и тот факт, что в очных суперкубковых противостояниях у команд по одной победе. Сегодня кто-то выйдет вперед. Плюс многие относятся к матчу даже не как к затравке, а как в трейлеру сезона 2016/2017. Возможно, нам сегодня заспойлерят его победителя.

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