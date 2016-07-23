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    Еременко: «В последнее время позитива мало от матчей с «Зенитом»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко в преддверии матча с «Зенитом» за Суперкубок России—2016 поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

    «Суперкубок – серьезное испытание, конечно. Трофей ведь вручают! Победа даст уверенности, задаст тон сезону. В последнее время ассоциации с «Зенитом» так себе. Позитива мало. Результаты плохие. Давно мы его что-то не обыгрывали. Что ж, вот отличный шанс улучшить статистику.

    Поможет ли уход Халка? А вот это кто знает… Может, на команде это, наоборот, положительно скажется. В субботу посмотрим. Луческу мне как тренер знаком, я ведь за киевское «Динамо» против его «Шахтера» играл. Но то была суперкоманда. Все потом разъехались из Донецка по ведущим клубам Европы. А вот обновленный «Зенит» в деле еще не видел», – заявил Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 июля 2016, 11:02

      Что же поделать, если Зенит сильнее, чем цска.

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    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 23 июля 2016, 10:20

      Удачи

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