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  • Еременко: «В последнее время позитива мало от матчей с «Зенитом»

Еременко: «В последнее время позитива мало от матчей с «Зенитом»

23 июля 2016, 07:20
2

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко в преддверии матча с «Зенитом» за Суперкубок России—2016 поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

«Суперкубок – серьезное испытание, конечно. Трофей ведь вручают! Победа даст уверенности, задаст тон сезону. В последнее время ассоциации с «Зенитом» так себе. Позитива мало. Результаты плохие. Давно мы его что-то не обыгрывали. Что ж, вот отличный шанс улучшить статистику.

Поможет ли уход Халка? А вот это кто знает… Может, на команде это, наоборот, положительно скажется. В субботу посмотрим. Луческу мне как тренер знаком, я ведь за киевское «Динамо» против его «Шахтера» играл. Но то была суперкоманда. Все потом разъехались из Донецка по ведущим клубам Европы. А вот обновленный «Зенит» в деле еще не видел», – заявил Еременко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Еременко Роман
Комментарии (2)
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lex_ex
1469258458
Удачи
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seawave
1469260926
Что же поделать, если Зенит сильнее, чем цска.
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