Трансферное лето: кого купят ЦСКА, «Зенит» и «Рубин»

ЦСКА. Денег нет, а жить надо

Что должно произойти?

Интерес к чемпионам России нынешним летом связывался, прежде всего, с отъездом Ахмеда Мусы. Евгений Гинер говорил, что зимой продавать нападающего невыгодно. Ум находит себя в простом решении. Если отдали нигерийца «Лестеру» зимой, то почти наверняка бы ЦСКА не попал в Лигу чемпионов. Теперь от продажи Мусы и участия в главном клубном турнире суммарно удастся заработать около 40 миллионов евро.

Даже при таком солидном доходе у Евгения Гинера нет возможности тратить. Раньше продажа статусного футболиста восполнялась, а сейчас не получается и это. Приход нападающего должен был случиться независимо от продажи Мусы. Соответственно возникала задача – уходит драйвер атак, поэтому надо искать замену и ему. Но все ограничивается Ласиной Траоре.

Что уже произошло?

Траоре хорошо приспособлен к России. Во время выступлений за «Кубань» его шофером был пожилой армянин. Ласина приезжал на тренировки на старых «Жигулях». Потом нападающий купил себе машину, но не хватало Левы (так он называл водителя). Траоре еле помещался со своим ростом в салон автомобиля. Уже купив себе машину, он часто возвращался к армянину. Лева всячески старался смешить. Пусть даже мешало непонимание языков.

Еще несколько лет назад у ЦСКА была дерзкая и оригинальная команда селекционеров во главе с Антоном Евменовым. В 2011 году они отыскали Траоре. Тот еще не перешел в «Кубань». Тогда это казалось очередным новаторским ходом. Ходят слухи, что подчиненные Евменова снисходительно улыбаются при оценке работы Олега Яровинского (глава селекционной службы ЦСКА с 2014 года). «Работает по старым конспектам», – думают они.

Аренда Траоре считалась заметным усилением при одном моменте – приглашение еще одного сильного нападающего. Делать конечную ставку на подверженного травмам и мало играющего в последнее время футболиста – опасный ход. Вообще трансфер Ласины, кажется, выглядит так: Гинер позвонил своему товарищу Рыболовлеву и попросил отпустить лишнего игрока.

ЦСКА объявил о подписании Траоре. Таблица летних трансферов РФПЛ

Запасной вариант у ЦСКА один, и он еще туманнее – возвращение из аренды Карлоса Страндберга. Швед провел ударно аренду в АИК (7 голов в 10 матчах). Ему предстоит подменять Траоре. Учитывая слова Леонида Слуцкого про последнее приобретение, непонятно, как оценивать новость от шведского сайта svenskafans.com. Пишут, что ЦСКА заинтересовался нападающим «Юргордена» Сэмом Джонсоном. Мускулистый атлет а-ля Садио Мане из «Ливерпуля» только начал разрывать в чемпионате Швеции (12 матчей, 7 голов).

Также основная обойма Леонида Слуцкого разбавилась оттоком одних футболистов в пользу возвращенных из аренды. Георги Миланов – универсальный полузащитник, создающий динамику, молодой Караваев – надежда Слуцкого на добавление атакующий агрессии на позиции Щенникова, обмененный на Панченко Алексей Ионов – попытка восполнить скорость Ахмеда Мусы. Итог – чемпион без денег, и он сильно рискует. Уже можно предполагать, что осенью у ЦСКА возникнут традиционные проблемы.

Итог: отбросив паникерство, объективно выходит, что ЦСКА вступит в Лигу чемпионов с двумя силовыми нападающими, у которых еще есть перспектива зажигать и давить мощью защитников. Правда, вероятность их полного провала примерно равна вероятности успеха.

«Зенит». Когда много денег, но ничего не успеваешь

Что должно произойти?

«Кого мне предоставят, с теми я и буду работать», – сказал Мирча Луческу, возглавив «Зенит». Вспоминая его работу в «Шахтере», не верится в искренность этих слов. Луческу авторитарный тренер, любящий контролировать и требовать футболистов под систему.

У самого богатого клуба страны происходит реконструкция состава. Здесь должна быть шутка: Санкт-Петербург – мировая столица по быстроте любых строек. Предыдущий цикл со стомиллионными Халком и Витселем оправдал себя локально, но тотального доминирования не принес.

Финансовые возможности «Зенита» безграничны не только из-за Алексея Миллера. Продажа Халка и Витселя дает 70-80 миллионов евро. Правда, бельгийский полузащитник никак не может договориться с новой командой. Контракт с «Наполи» заморозился в ночь со вторника на среду. Английский «Эвертон» перебил предложение итальянцев.

Что уже произошло?

Переформатирование начинается с пары центральных защитников. Собирается уходить Нико Ломбертс, не привязался к Питеру Гарай. Для аргентинца мотивирующим шилом была Лига чемпионов. Теперь этого нет. Первым в списке потенциальных замен Гараю и Ломбертсу стал Джейсон Мурильо из «Интера». Колумбийский защитник за прошедший сезон под руководством Роберто Манчини научился не только элегантно завязывать шарф. «Зенит» предложил Мурильо зарплату в 4,5 миллиона евро. Говорят, «Интер» и «Зенит» могли обменяться Гараем и Мурильо, но колумбиец отказался. Подключил свои связи и Мирча Луческу. Агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицого не исключил возможности переезда своего клиента в «Зенит, добавив, что конкретного предложения еще не поступало.

Варианты замены Акселя Витселя также ведут в Италию. Стефано Стураро и Роберто Перейра в «Ювентусе» на второстепенных ролях и поэтому их уговорить легче, чем Мурильо. Итальянские СМИ и вовсе называют «Зенит» фаворитом в борьбе за Стураро. Сдерживающим фактором для полузащитников пока становится неучастие питерцев в Лиге чемпионов. Для Стураро важно быть на виду у нового главного тренера сборной Италии.

После ухода Халка «Зенит» потерял приму в атаке. Соответственно главной целью становится покупка неординарного футболиста, с ярко выраженным набором технических качеств. С приходом Луческу происходит активизация «Зенита» на рынке бразильских футболистов. Восходящие звезд чемпионата Бразилии, состоявшиеся герои «Шахтера» – все они находятся под селекционным прицелом.

Высока вероятность того, что придет кто-то из топовых футболистов «Порту». A Bola заявляет: петербуржцы готовы заплатить за полузащитника Ясена Браими 35 миллионов евро. Алжирец стал локомотивом оригинальности в «Порту». Типаж Браими любим Луческу. Сразу вспоминаются Дуглас Коста, Тайсон, Мхитарян – футболисты, раскрывшиеся под руководством седовласого тренера.

Денежное излишество не делает «Зенит» однозначным фаворитом в России. Пока первые номера в шорт-листах не загораются от предложений питерцев. Те, в свою очередь, будут переплачивать, и далеко не факт, что за столь короткий срок у Луческу получится объединить всех вокруг общей концепции.

Слухи окутывающие «Зенит» можно перечислять бесконечно. Кроме соблазна попасть под денежные водопады, нет сильного магнита приезжать сейчас к стареющему Луческу, привыкшему работать в одном месте и в одной стихии. Можно прогуливаться по Пушкинской на Лиговский обход, но это не принесет Лигу чемпионов. Максимум через год. Футболисты калибра Стураро слишком трепетно относятся к сборным. Они понимают – гораздо проще попасть туда, выходя на замену в «Ювентусе», чем постоянно играть в бесцветном чемпионате России с низким уровнем сопротивления.

Итог: «Зенит» готов заваливать километры дорог деньгами. Проблема в другом. Времени на создании новой команды нет, а футболисты полета Мурильо хотят в «Баварию» и не стремятся играть на стадионе в Туле.

«Рубин». Попытка найти золотую тюбетейку

Что должно произойти?

Вторым по состоятельности на летнем рынке становится «Рубин». В Казани соскучились по золотым тюбетейкам и с щедростью расчетливого татарина принялись собирать новую команду. С ориентиром на Испанию.

«В каждом эпизоде и действии нужно выкладываться! Вот в этом эпизоде вся ваша жизнь! Нужно бороться за каждый мяч в каждом матче, потому что это важнее всего в жизни», – это Хави Грасия солирует на тренировке. Бывший тренер «Малаги» с темпераментом конкистадора начал устанавливать свои законы.

Апологетом непроходимой обороны в новом «Рубине» должен стать Серхио Санчес. Защитник приходил под кураторством Грасии. Ему 30 лет, и у испанца есть опыт сдерживания лучших нападающих мира. Без особого лоска Санчес закрепился в Испании. Начиная в «Севилье», имел серьезные проблемы с сердцем и рисковал завязать с футболом. В «Малаге» Серхио провел свое лучшее время, сотворив образ злого защитника. Он любит вгрызаться, оснащен тактическими навыками. Провалился, играя в греческом «Панатинаикосе», где конфликтовал с итальянским тренером Андреа Страмаччони. Казанцы бесплатно получили футболиста с бетонной жесткостью. Все надеются, что Санчес станет новым Сесаром Навасом.

Жена Серхио – «Мисс Испании-2006». До знакомства с Санчесом она встречалась с защитником «Хетафе» Алексисом. Стоило Алексису познакомить свою подругу с новичком «Рубина», как тот отбил ее. В итоге «Мисс Испания» вышла замуж и приезжает в Казань вместе с Серхио.

Хави Грасия хочет видеть в центре защиты «Бешенных псов» Тарантино. Карлос Самбрано, прибывший из немецкого «Айнтрахта», за 8 лет игры в Германии набрал 135 желтых карточек. Похоже, Тарасу Бурлаку и Саломону Квирквелия придется забыть о месте в стартовом составе.

Что уже произошло?

«Ваша пятая точка уже горит, ну-ка смелее!», – орет Грасия на сборах. Он не проповедует классический испанский футбол. Скорее, его система ближе к разрушению контроля мяча. «Малага» Грасии – «Атлетико» в маленьком масштабе. Поэтому так характерно подписание контракта с Самбрано и Санчесом.

Хавьер Грасия в творческом кураже на всех тренировках. Одним из важных условий его переезда стал полный контроль по приобретению футболистов. Грасия берет к себе проверенных. «Буду стараться забивать как можно больше, отдавать как можно больше голевых передач и играть на команду, ведь футбол – это командная игра», – сообщает еще один испанский новобранец Саму Гарсия. С ним Грасия пересекался в «Вильярреале». В «Рубине» Саму ждет образующая роль в центре поля. Instagram Гарсии завален фотографиями домашней собаки. Она смотрит телевизор, тыкает лапой в клавиатуру, одевается в рубашку с галстуком. И почему-то у питомца печальные глаза. Публичность выматывает.

Атаку «Рубин» усилил одним из самых талантливых футболистов Бельгии. Да, у Максима Лестьенна не получилось выйти на уровень звезд. Техническое оснащение Лестьенна мало уступает им. Главный минус футболиста – скверный характер. В 2013 году его отлучили из молодежной сборной Бельгии за секс перед матчем. После победного матча над ЦСКА и выхода из группы в Лиге Чемпионов он устроил драку перед ночным клубом с вратарем «ПСВ» Зутом. Прохожие вызвали полицию, а Лестьенн оказывал сопротивление при задержании. Зут забыл про конфликт с партнером и начал совместно отбиваться от полицейских. Уже в участке выпившие парни разломали унитаз.

Помимо этого, Лестьенн наплевал на возможность стать звездой в большом чемпионате и из «Брюгге» погнался за катарскими деньгами. Вернувшись из Катара, в ПСВ атакующий полузащитник провел всего 19 игр, забив три мяча и отдав 10 голевых передач – мешали травмы. Голландцы все равно полюбили Максима и устроили после чемпионского сезона овацию. Он не выдержал и расплакался.

Самый странный трансфер «Рубин» провернул с Рифатом Жемалетдиновым. Переход, больше похожий на прихоть. Сверху решили – если уж и тратим деньги, то в команде из Казани обязательно должны быть два-три татарина. Бывший дублер «Локомотива» искусственно получит время на поле из-за лимита. Вопрос в том, будет ли с ним возиться прагматичный Хави Грасия?

Итог: «Рубин» набрал много легионеров, прошедших топовые чемпионаты в средних командах. Новичков нельзя считать звездными футболистами. При удачной акклиматизации идей Грасии стоит ждать Казань в зоне еврокубков и даже Лиги чемпионов.