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  • Траоре забил за ЦСКА. Месси уйдет из «Барселоны». Дайджест событий дня

Траоре забил за ЦСКА. Месси уйдет из «Барселоны». Дайджест событий дня

Товарищеский матч. Гол Траоре принес ЦСКА победу над «Уфой»

В товарищеском матче ЦСКА сумел взять верх над «Уфой» со счетом 1:0. Победу красно-синим принес гол нападающего Ласина Траоре. Аренда форварда «Монако» московским клубом еще не оформлена официально, но ему уже позволили сыграть за новую команду.

Кокорин внесен в заявку «Зенита-2»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин внесен в заявку второй команды сине-бело-голубых и сможет помочь «Зениту-2» в матчах ФНЛ. Отметим, что сегодня состоится встреча 1-го тура с «Соколом». Напомним, Кокорин был отправлен во второй состав за инцидент в отпуске в Монте-Карло, где нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым за одну ночь потратил на шампанское 250 тысяч евро.

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Коусейру готов вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру заявил, что готов возглавить один из клубов РФПЛ, если у него будут подобные предложения. Напомним, португальский специалист возглавлял железнодорожников с 2011 по 2012 год. «Если я получу приглашение из России, то с радостью вернусь. Мне очень нравилось работать в «Локомотиве». Но пока меня никто не зовет, так что я работаю в Португалии», – сказал Коусейру.

Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»

Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле официально стал игроком «Шаньдун Лунен». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, итальянский форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. Сумма трансфера не отмечается. В прошедшем сезоне Пелле провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.

Гризманн – лучший игрок Евро-2016

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком завершившегося Евро-2016. Отметим, что французский форвард, забивший шесть голов и отдавший две результативные передачи, помог своей национальной команде дойти до финала. Ранее футболист получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата Европы во Франции.

Месси может уйти из «Барселоны» в 2018 году

«Барселона» может лишиться в 2018 году своего лидера – Лионеля Месси, который может покинуть каталонскую команду после завершения своего действующего контракта. В последнее время дела у Месси пошли на спад. Этому поспособствовали поражение сборной Аргентины от Чили в финале Кубка Америки, а также вынесенный недавно приговор суда за уклонение от уплаты налогов, по которому футболисту полагается срок в 21 месяц тюрьмы.

Как Роналду победил Месси

Витсель в течение ближайших 48 часов может стать игроком «Наполи»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в течение ближайших 48 часов может стать игроком «Наполи». По информации источника, руководство сине-бело-голубых согласилось отпустить игрока в новый клуб. Сам футболист уже выбрал себе 28-й игровой номер. По данным Transfermarkt, стоимость Витселя составляет 28 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 29 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Из 1550 болельщиков, задержанных во время Евро-2016, 59 были приговорены к условным и реальным срокам

Во время Евро-2016 полицией Франции было задержано 1550 болельщиков, 59 из которых были приговорены к условным срокам, еще 64 – выдворены из страны. Об этом сообщил глава МВД Франции Бернар Казнев. «Правоохранительные органы провели 1550 задержаний, 891 человек был помещен под стражу. К реальным и условным срокам приговорены 59 человек, 64 человека выдворены из страны», – сказал Казнев.

Пять крутых вещей и достижений Евро-2016

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа ЦСКА Зенит-2 Наполи Барселона Месси Лионель Пелле Грациано Кокорин Александр Витсель Аксель Траоре Ласина Гризманн Антуан
Комментарии (9)
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Gorr777
1468265379
Месси надо будет уходить в Динамо Москва,а ещё лучше Енисей Красноярск, жаль что в Норильске команды профессиональной не знаю,а может и нет там летнего футбола, будет опыт игры уникальный для него, и налоги меньше точно,чем в Испании:)
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NoN141
1468274009
Месси идет в тюрьму. =(
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lihindic
1468278971
пока витсель...
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343443
1468295643
пока витсель..
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VeniaminS
1468304646
Траоре с самолета на поле - и гол!!!
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v0va
1468304980
Была бы неплохая связка Траоре и Муса. Жаль не будет такого.
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TUMS
1468306360
А ведь Мамаев и Кокорин вообще могут исчезнуть...
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giluxa1963
1468308794
ну вот и замена мусе
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Nizol9536564
1468329562
ЦСКА Вперед к новому титулу.
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