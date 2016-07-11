Траоре забил за ЦСКА. Месси уйдет из «Барселоны». Дайджест событий дня

Товарищеский матч. Гол Траоре принес ЦСКА победу над «Уфой»

В товарищеском матче ЦСКА сумел взять верх над «Уфой» со счетом 1:0. Победу красно-синим принес гол нападающего Ласина Траоре. Аренда форварда «Монако» московским клубом еще не оформлена официально, но ему уже позволили сыграть за новую команду.

Кокорин внесен в заявку «Зенита-2»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин внесен в заявку второй команды сине-бело-голубых и сможет помочь «Зениту-2» в матчах ФНЛ. Отметим, что сегодня состоится встреча 1-го тура с «Соколом». Напомним, Кокорин был отправлен во второй состав за инцидент в отпуске в Монте-Карло, где нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым за одну ночь потратил на шампанское 250 тысяч евро.

Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17

Коусейру готов вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру заявил, что готов возглавить один из клубов РФПЛ, если у него будут подобные предложения. Напомним, португальский специалист возглавлял железнодорожников с 2011 по 2012 год. «Если я получу приглашение из России, то с радостью вернусь. Мне очень нравилось работать в «Локомотиве». Но пока меня никто не зовет, так что я работаю в Португалии», – сказал Коусейру.

Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»

Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле официально стал игроком «Шаньдун Лунен». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, итальянский форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. Сумма трансфера не отмечается. В прошедшем сезоне Пелле провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.

Гризманн – лучший игрок Евро-2016

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком завершившегося Евро-2016. Отметим, что французский форвард, забивший шесть голов и отдавший две результативные передачи, помог своей национальной команде дойти до финала. Ранее футболист получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата Европы во Франции.

Месси может уйти из «Барселоны» в 2018 году

«Барселона» может лишиться в 2018 году своего лидера – Лионеля Месси, который может покинуть каталонскую команду после завершения своего действующего контракта. В последнее время дела у Месси пошли на спад. Этому поспособствовали поражение сборной Аргентины от Чили в финале Кубка Америки, а также вынесенный недавно приговор суда за уклонение от уплаты налогов, по которому футболисту полагается срок в 21 месяц тюрьмы.

Как Роналду победил Месси

Витсель в течение ближайших 48 часов может стать игроком «Наполи»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в течение ближайших 48 часов может стать игроком «Наполи». По информации источника, руководство сине-бело-голубых согласилось отпустить игрока в новый клуб. Сам футболист уже выбрал себе 28-й игровой номер. По данным Transfermarkt, стоимость Витселя составляет 28 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 29 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Из 1550 болельщиков, задержанных во время Евро-2016, 59 были приговорены к условным и реальным срокам

Во время Евро-2016 полицией Франции было задержано 1550 болельщиков, 59 из которых были приговорены к условным срокам, еще 64 – выдворены из страны. Об этом сообщил глава МВД Франции Бернар Казнев. «Правоохранительные органы провели 1550 задержаний, 891 человек был помещен под стражу. К реальным и условным срокам приговорены 59 человек, 64 человека выдворены из страны», – сказал Казнев.

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