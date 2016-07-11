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Материалы

ЦСКА - Уфа

11.07.2016, Понедельник, 11:30 мск Москва, стадион Октябрь Товарищеские матчи ЦСКА - Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 17:00 Уфа 1:3 ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота 14:30 ЦСКА 2:0 Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 15:45 ЦСКА 5:0 Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Уфа 3:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2014

8 июля, вторник 17:00 ЦСКА 1:1 Уфа
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