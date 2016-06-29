Халкоголизм. Почему «Зенит» провалит новый сезон

Потери

Сегодня Халк прибыл в Китай для подписания контракта с очередным непроизносимым денежным мешком. «Зенит» остался в плюсе, а учитывая, что за трансфер платили в рублях, в очень хорошем плюсе – почти 2 миллиарда «деревянных». В условиях финансового фейр-плей прибыль в 58 миллионов евро очень кстати. И за ближайшие месяцы она увеличится в разы. Только вот уменьшится другой важный показатель.

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Звезд в «Зените» фактически не останется. Геннадий Орлов сообщил, что вслед за Халком клуб покинут Витсель, Гарай и Ломбертс. Даже без этого инсайда было ясно, что лучшие игроки клуба разбегутся этим летом. Бразильца звали в Китай еще зимой, но «Зенит» волновался за Лигу чемпионов. Теперь же он в нее не попал, что делает пребывание в Петербурге одной из звезд Евро-2016 – Акселя Витселя – бессмысленным. Гарай, один из лучших защитников мира, непонятно как продержался два года в чемпионате, где совокупный скилл всех защитников лидирующих клубов ниже, чем его. У европейских топов он давно нарасхват и, пока позволяет возраст, пора подумать о регулярных играх на высшем уровне. С Ломбертсом тоже все понятно. Нико не скрывал радости во время поездки в «Гент» и сказал в интервью, что после завершения карьеры обязательно вернется на родину. Но вряд ли свой прощальный матч он сыграет на «Петровском» (и уж точно не на «Крестовском»). Защитником активно интересуется лишившийся Джеффри Брумы ПСВ, который перед Лигой чемпионов отдаст любые деньги за качественного опытного центрбека. Для Ломбертса это идеальный вариант, ведь родная Бельгия совсем рядом с Эйндховеном.

Не удержит «Зенит» и третьего защитника-иностранца топ-уровня. Кришито устал сидеть на скамейке из-за лимита. Трансфер Жиркова стал для него приговором. Глупо в лучшие годы играть далеко не все матчи в средненьком чемпионате, когда тобой интересуются итальянские гранды. Вместе с Доминико «Зенит» теряет пять ключевых игроков основы, три из которых защитники. Догадываетесь, как это скажется на игре команды?

Тренер

Как бы коллеги ни хвалили Луческу, его назначение – это полный провал для клуба, который жаждет стабильных трофеев и качественных выступлений в Лиге чемпионов. Простой факт: Мирча был четвертым в шорт-листе клуба после Мануэля Пеллегрини, Пауло Соузы и Фабио Капелло. Первый был почти готов поставить подпись под контрактом, который его озолотит, пока не узнал, что «Зенита» не будет в ЛЧ. Соуза решил оставаться достраивать симпатичную «Фиорентину». Капелло рад был развести российский футбол еще на пару десятков миллионов, но после серии переговоров от контракта отказался.

Остался только Луческу, которого так настойчиво рекламировали руководству «Зенита» румынский агент. Для них это беспроигрышный вариант. Уход из «Шахтера» – главного творения в карьере – явно означал пенсию после большого европейского футбола. Однако представитель Луческу верили, что с имени 70-летнего дедули еще можно стрясти деньжат. Правда, спроса, кроме Петербурга и Турции, в Европе на Мирчу не было нигде. Румын, подписав короткий (2+1) и прибыльный контракт (около 5 миллионов евро), совершенно ничем не рискует. Волноваться за репутацию поздно, а после провала всегда можно уехать за Халком в какой-нибудь Китай. Луческу и его агенту очень нужен был «Зенит». «Зениту» Луческу – нет.

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Приобретения

Не нужно быть гуру имиджмейкинга, чтобы понять насколько понизилась привлекательность «Зенита» после ухода звезд и проскока мимо Лиги чемпионов. Даже большими деньгами в чемпионат, где базируются члены худшей сборной Евро, заманить сейчас непросто. Прибавьте к этому стиль селекции Луческу, который не сочетается ни со взглядами менеджеров клуба, ни, тем более, фанатов.

Совсем не удивительно, что первый летний трансферный интерес «Зенита» базируется в Бразилии. За 22-летнего Густаво Скарпу петербуржцы готовы отдать 10,5 миллионов. А его гиперталантливый аргентинский ровесник из «Ромы» Леандро Паредес будет стоить клубу на 5 миллионов дороже. Но это все игроки на перспективу и замена Витселю. А что там с реальными звездами? Таковых в шорт-листе пока нет. Роберто Перейра, Стефано Стураро, Камиль Глик и Джейсон Мурильо, конечно, пошумели на уровне Серии А, но звездами уровня Халка и Витселя их не назовешь. За пределы Италии и Бразилии интерес «Зенита» пока не распространяется, что понятно: связи у Луческу, помимо этих стран, остались разве что в Румынии. Что до привычного подворовывания лидеров у конкурентов, то этим летом петербуржцы нацелились на Чорлуку, но были моментально посланы куда подальше самим же игроком. Вот и выходит, что единственным реальным трансфером на данный момент представляет переход Романа Нойштедтера, за которым теперь в РФПЛ целая очередь.

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Как итог: позицию Халка пока закрывать некем, игрока равного Витселю сейчас приобрести нереально, а в оборону нужно приобретать минимум двух высококлассных игроков, что тоже непросто в нынешних условиях. Даже если трансферная кампания «Зенита» пройдет блестяще, очень тяжело поверить, что наполовину обновленный состав сыграется в первые же месяцы.

Конкуренты

Не попав в Лигу чемпионов, «Зенит» все равно будет играть на два фронта – Лига Европы была и будет важным турниром для восточноевропейских клубов. Потому в этом смысле с большинством конкурентов условия равные. Однако никто из них не переживал таких встрясок, как уход тренера, продажа лидеров и невыполнение задачи на сезон. Основные конкуренты петербуржцев до неприличия стабильны. Даже в плане сохранения состава. ЦСКА теряет Мусу, но уже нашел ему какую-никакую замену, да еще и с паспортом. «Краснодар» рискует потерять только Сигурдссона, который теперь нарасхват у клубов АПЛ. «Ростов» нашел деньги и сохранил Бердыева. «Спартак» наконец-то поверил в тренера и проводит на удивление качественные трансферы. Но больше всех стоит бояться теневого фаворита – «Рубин». Он свободен без еврокубков, заимел на редкость классного тренера и очень здорово усиляет состав. В Казани вновь решили поставить на футбол и влить в него серьезные денежные средства. Помните, что получилось в прошлый раз? Вот-вот.

Пока что «Зенит» проигрывает конкурентам по всем параметрам. Да, это все лишь гипотетические расклады. Однако сложно спорить с очевидным фактом: сезон 2016/2017 петербуржский клуб начнет в самом худшем за последние 10 лет состоянии.

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