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    Слуцкий полностью сменит полузащиту. Чили унижает Мексику. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    19.06.2016 22:30
    Месси ставит новый рекорд. Ходжсон может сохранить должность. Варди останется в «Лестере». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Широков, Глушаков и Мамаев выйдут на поле

    Леонид Слуцкий заявил, что определился со стартовым составом на решающий матч с Уэльсом. По слухам, он решил полностью заменить тройку хавбеков, выпустив Глушакова, Мамаева и Широкова. Также есть высокая вероятность того, что на поле появится Дмитрий Комбаров.

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    Сборная Чили забивает мексиканцам семь мячей

    Действующие обладатели Копа Америка виртуозно прошли в полуфинал, уничтожив сборную Мексики – 7:0. Покер сделал Варгас, дубль на счету Пуча, а еще один мяч забил Санчес. В ½ чилийцы встретятся со сборной Колумбии.

    Аргентина выходит в полуфинал Кубка Америки

    В другой ветке обосновался еще один фаворит, год назад проигравший чилийцам в финале – сборная Аргентины. Они, хоть и не настолько унизительно, но тоже разгромили соперника: команда Венесуэлы схватила четыре мяча, ответив лишь одним. В полуфинале «альбиселеста» сойдется с хозяевами турнира.

    Месси вышел на первое место по числу голов за сборную

    В том же матче случилось еще одно примечательное событие – гол Лео Месси, который стал 54-м в составе сборной Аргентины. Он сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории команды – Габриэлем Батистутой. Когда Лионель выйдет на чистое первое место – вопрос времени.

    Задание Ходжсона – выход в полуфинал

    Только тогда он сможет сохранить работу. Грег Дайк, президент ФА, рассказал о деталях контракта с нынешним тренером сборной. От Ходжсона требуется качественное выступление команды на турнире и как минимум выход в полуфинал. Однако достойное поражение в четвертьфинале от топ-сборной также сохранит его шансы на продолжение работы.

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    «Лестер» сохранит Варди

    Перед началом Чемпионата Европы в прессе было много информации о трансфере нападающего в «Арсенал», который якобы уже состоялся. Однако все это оказалось лишь слухами. Сам же Арсен Венгер заявил, что Варди останется игроком «Лестера», и «канониры» на него не претендуют.

    Йоветич выбирает между «Спартаком» и «Арсеналом»

    Тяжелейшие метания испытывает сейчас черногорец, ведь им одновременно интересуется серебряный призер АПЛ и пятая команда РФПЛ. «Интер» твердо намерен продать Стевана, и пока претендентов на нападающего больше нет. Что же выберет футболист?

    Шандао покинет «Кубань»

    А защитник краснодарского клуба свой выбор уже сделал. Сегодня его агент дал интервью о том, как клиенту тяжело живется в России, заявив, что тот больше не намерен здесь оставаться. «Кубань» получала предложения по бразильцу от ряда российских клубов, однако сам игрок с вероятностью 90% продолжит карьеру в Европе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      mikhail antonov 20 июня 2016, 08:23

      думаю это к лучшему

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 июня 2016, 23:33

      Физрук пытается Уэльс обмануть, выйдут все те же, пончик перемен не любит )))

      0
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      Рейтинг: +69

      tima0898 19 июня 2016, 23:10

      классная у месси борода)

      0
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