«Ростов» возвращается на первое место. Нойштедтер может поехать на Евро. Дайджест событий дня

Победа над «Локомотивом» увеличивает шансы ростовчан на еврокубки

В текущем сезона на стадионе «Олимп-2» «Ростов» сумел одолеть все российские топ-клубы и пропустить при этом всего один мяч. Провeл его Шкулетич, но этого было слишком мало – в первом тайме хозяева ошарашили красно-зеленых двумя оплеухами от Азмуна и Нобоа. Очередная победа позволила ростовчанам как минимум на сутки вернуться на первое место в таблице.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

Мутко подтвердил реальность дебюта Нойштедтера за сборную на Евро-2016

В марте полузащитник «Шальке» подал документы на получение российского гражданства. За сборную Германии Роман не заигран, хотя все равно собирается сохранить немецкий паспорт. Известно, что Нойштедтер рассматривается как потенциальный игрок обоймы сборной России, способный сыграть как в опорной зоне, так и в центре обороны. Виталий Мутко подтвердил, что дебют русского немца за нашу сборную вполне может состояться уже на предстоящем Евро.

Контракт Слуцкого с ЦСКА рассчитан до лета 2019-го года

Олег Яровинский, глава селекционной службы армейцев, внес еще одну щепотку интриги в разговоры о будущем нынешнего тренера сборной России. Сообщалось, что Слуцкий может остаться на этом посту после Евро-2016. Однако сегодня Яровинский заявил, что Леонид Викторович заключил контракт с ЦСКА до 2019-го года. Когда и на каких условиях было подписано соглашение, неизвестно.

Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

Испанцы побили собственный рекорд по очкам, набранным в рейтинге УЕФА

В финалах еврокубков в этом сезоне будет целых три испанских команды. Разумеется, подобный успех повлиял на таблицу коэффициентов УЕФА – в нынешнем сезоне обитатели Пиренейского полуострова не только стали с отрывом первыми, но и установили рекорд: 23, 357 баллов. Прошлый рекорд также принадлежал им и составлял 23 очка.

Диего Симеоне – главный псих современности

Куртуа может покинуть «Челси»

Неожиданно пришли тревожные новости из Лондона. Тревожные, само собой, для болельщиков «аристократов». Куртуа рассорился с тренером вратарей Кристофом Лоллишоном, критикуя его методы. Известно, что увольнять специалиста клуб не намерен. Пресса моментально раздула скандал, намекая, что бельгийца собираются выставить на трансфер.

Хаджи готов подписать контракт с «Рубином»

Не так давно российские СМИ сообщали об интересе казанского клуба к тренеру Георге Хаджи. Сегодня же о договоренностях между легендой местного футбола и «Рубином» сообщил румынский портал Sport.ro. Представители клуба всячески отрицают договоренности с Хаджи, видимо, боясь за репутацию – тренерская карьера у некогда знаменитого полузащитника не складывается.

«Спартак» не собирается продавать Граната и Паршивлюка

В последнее время активно ходили слухи о том, что красно-белые собираются выставить на трансфер ряд футболистов. В частности, назывались фамилии Граната и Паршивлюка. Однако сегодня эту информацию в лучших традициях одного из предшественников опроверг Дмитрий Аленичев, назвав слух бредом.

Гюндоган и Окслейд-Чемберлен пропустят Евро-2016

С приближением Чемпионата Европы все чаще появляются грустные новости о футболистах, которых мы на турнире не увидим. Сегодня список пополнился сразу двумя сборниками: Илкаем Гюндоганом из Германии и Алексом Окслейд-Чемберленом из Англии. Оба получили травму колена и выбыли на одинаковый срок – два месяца. Шансов, что игроки восстановятся к Евро, нет. Желаем им скорейшего выздоровления и будущих ярких международных турниров!

Георге пораженьеносец. Почему подписание Хаджи – плохая идея для «Рубина»

Крицюк, Нойштедтер, Саенко и еще четыре игрока, начинавшие карьеру в Европе