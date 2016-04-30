Роналду сыграет с «Ман Сити». Нойштедтер может попасть на Евро. Дайджест событий дня

Роналду принял решение сыграть с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение выйти на поле в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», несмотря на то, что пока не готов сыграть на все 100%. Таким образом, португалец рискует получить травму и пропустить решающий поединок турнира, в случае попадания туда мадридского клуба.

Хуммельс: «Я не предлагал себя другим клубам»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс отметил, что не предлагал свои услуги другим клубам. Напомним, «Боруссия» ведет с «Баварией» переговоры по трансферу Хуммельса. «Я не предлагал себя другим клубам. Это самая большая бессмыслица, которую я когда-либо слышал», – написал Хуммельс.Во время матча Бундеслиги против «Вольфсбурга » болельщики «Боруссии» освистали футболиста за его возможный переход в «Баварию».

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Мюллер впервые в карьере забил 20 голов в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметился забитым мячом в матче 32-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии». Этот гол стал для немецкого форварда 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, Мюллер впервые в карьере забил в Бундеслиге 20 мячей за сезон.

Брандт повторил достижение Герда Мюллера

19-летний нападающий «Байера» Юлиан Брандт открыл счет на второй минуте матча 32-го тура Бундеслиги против «Герты». Эта встреча стала шестой подряд, в которой Брандту удалось поразить ворота соперника. Таким образом, футболист повторил достижение Герда Мюллера, который до сегодняшнего дня был единственным игроком младше 20 лет, забивавшим в шести матчах Бундеслиги подряд.

«Милан» готовится объявить о смене логотипа

Итальянский «Милан» впервые в 21 веке собирается обновить свой логотип. Вот уже несколько сезонов подряд клуб избегал нанесения на форму нынешнего логотипа, предпочитая использовать альтернативные символы, и в ближайшем времени будет представлена обновленная эмблема именитой команды.

Мутко: «Решение о включении Нойштедтера в состав сборной на Евро принимает Слуцкий»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер может дебютировать за сборную России уже на чемпионате Европы, который пройдет летом этого года во Франции. «Состав сборной определяет главный тренер. Конечно, сложно, когда человек не сыграл ни одной игры в команде. Могу сказать, что все возможное для получения паспорта Нойштедтером мы делаем, а дальше нужно спрашивать у Леонида Слуцкого», — заключил Мутко.

«Сандерленд» выплатит «Интеру» 10,5 миллиона в качестве компенсации за Альвареса

ФИФА обязала «Сандерленд» выплатить компенсацию «Интеру» за хавбека Рикардо Альвареса. Аргентинец, выступавший за «черных котов» на правах аренды с 2014-го по начало 2016-го года, по договору с «нерадзурри» должен был быть выкуплен англичанами за 10,5 миллиона евро в случае сохранения командой прописки в АПЛ.

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Футболисты «Луч-Энергии» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате

Футболисты «Луч-Энергии» отказались тренироваться накануне матча 34-го тура ФНЛ с «Волгарем». Причина такой ситуации – долги по зарплате и премиальным, которые не выплачиваются на протяжении четырех-пяти месяцев. Отметим, что общая сумма задолженностей составляет 30 миллионов рублей. В нынешнем сезоне «Луч-Энергия» занимает в турнирной таблице ФНЛ 16-е место, находясь в зоне вылета.

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