Видео дня. Брендан Роджерс стал боксером

Уволенный из «Ливерпуля» по ходу нынешнего сезона наставник Брендан Роджерс решил посвятить себя боксу. «Бомбардир» показывает видео зажигательных тренировок специалиста, который в следующем году готов практиковаться уже на футболистах.

Все идет к тому, что Брендан Роджерс долго без работы не просидит. Наставника любят в «Суонси», а потому настойчиво предлагают вернуться. В этом клубе Роджерс по-настоящему сделал себе тренерское имя. Но теперь это уже другой человек. Свободное время Брендан решил посвятить боксерским тренировкам. Вряд ли игроки «Суонси» захотят попасть под удар своего будущего тренера.

text Апр 29 2016 в 4:09 PDT

Мужчина дня. Брендан Роджерс – самый стильный тренер мира