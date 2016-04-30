Видео дня. Брендан Роджерс стал боксером

Уволенный из «Ливерпуля» по ходу нынешнего сезона наставник Брендан Роджерс решил посвятить себя боксу. «Бомбардир» показывает видео зажигательных тренировок специалиста, который в следующем году готов практиковаться уже на футболистах.
Все идет к тому, что Брендан Роджерс долго без работы не просидит. Наставника любят в «Суонси», а потому настойчиво предлагают вернуться. В этом клубе Роджерс по-настоящему сделал себе тренерское имя. Но теперь это уже другой человек. Свободное время Брендан решил посвятить боксерским тренировкам. Вряд ли игроки «Суонси» захотят попасть под удар своего будущего тренера.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Liverpoolecho