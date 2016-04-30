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    Видео дня. Брендан Роджерс стал боксером


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    30.04.2016 14:30
    Уволенный из «Ливерпуля» по ходу нынешнего сезона наставник Брендан Роджерс решил посвятить себя боксу. «Бомбардир» показывает видео зажигательных тренировок специалиста, который в следующем году готов практиковаться уже на футболистах.

    Все идет к тому, что Брендан Роджерс долго без работы не просидит. Наставника любят в «Суонси», а потому настойчиво предлагают вернуться. В этом клубе Роджерс по-настоящему сделал себе тренерское имя. Но теперь это уже другой человек. Свободное время Брендан решил посвятить боксерским тренировкам. Вряд ли игроки «Суонси» захотят попасть под удар своего будущего тренера.

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    Мужчина дня. Брендан Роджерс – самый стильный тренер мира

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Liverpoolecho
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