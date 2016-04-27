Игроки «Мордовии» сорвут матч с «Ростовом». Симеоне дисквалифицирован до конца сезона. Дайджест событий дня

Матч «Мордовии» и «Ростова» под угрозой срыва

Президент РФПЛ Сергей Прядкин уверен: для отмены игры 26-го тура РФПЛ между «Мордовией» и «Ростовом» нет никаких причин даже несмотря на забастовку футболистов саранского клуба, которые отказываются выходить на тренировку и занимаются индивидуально. «Нет, вопрос об отмене матча не стоит абсолютно. У нас не было таких прецедентов и, надеюсь, не будет», — заявил Прядкин. А вот полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович сообщил, что на игру команда выходить не собирается. Чем закончится эта история – узнаем в воскресенье, 1 мая.

Сахо будет дисквалифицирован из-за допинга и может пропустить Евро-2016

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо признал, что употреблял запрещенный препарат и не стал опротестовывать результат, а также отказался от вскрытия допинг-пробы Б. Он не сыграет в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Вильярреала» и может получить длительную дисквалификацию. Ранее в схожую ситуацию попадал еще один защитник «Ливерпуля» – Коло Туре. Он принимал тот же самый препарат, сжигающий жир, и был отстранен от футбола на полгода.

А Симеоне уже дисквалифицирован – до конца сезона

Но не из-за допинга. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании принял решение дисквалифицировать главного тренера«Атлетико» Диего Симеоне на три матча внутреннего первенства за неспортивное поведение. В конце первого тайма игры с «Малагой» аргентинец выбросил на поле второй мяч, сорвав атаку соперника. Теперь Симеоне не сможет руководить своей командой в трех оставшихся матчах чемпионата Испании-2015/16 против «Райо Вальекано», «Леванте» и «Сельты».

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Перед финалом Лиги чемпионов для нас споет Алиша Киз

Зато если Симеоне и «Атлетико» пройдут «Баварию» в Лиге чемпионов, то перед финалом вживую услышат, как поет для них американская певица Алиша Киз, которую пригласили выступить на церемонии открытия решающего матча ЛЧ, который состоится 28 мая на миланском «Сан-Сиро». «Мне не терпится представить свои новые музыкальные произведения на финале Лиги чемпионов, внимание к которому приковано во всем мире. Для меня большая честь стать частью столь любимого всеми события», – восторженно отреагировала на приглашение Киз.

Судья Риццоли голосует за видеоповторы

Тема «Атлетико» на сегодня неисчерпаема: в ответном матче 1/4 финала против «Барселоны» судья Никола Риццоли не назначил пенальти в ворота мадридского клуба, но признал свою ошибку и призвал ввести видеоповторы: «Меня ввело в заблуждение то, что нога футболиста «Атлетико» находилась за линией штрафной. Если бы в футболе использовались технологии, подобного бы не произошло. В этом виде спорта все решают секунды, и с помощью видеоповторов мы смогли бы лучше оценивать действия игроков», – уверен Риццоли.

Наингголан сменит «Рому» на «Челси»

Напоследок пара трансферных новостей. Вопрос с продажей «Ромой» полузащитника Раджи Наингголана в «Челси», кажется, решен. Бельгиец, которого так хотел заполучить будущий главный тренер синих Антонио Конте, обойдется лондонскому клубу в 36 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Наингголана пять забитых мячей и один голевой пас.

«Вест Хэм» хочет купить Депая

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может перебраться в «Вест Хэм» в ближайшее трансферное окно, а «молотобойцы» надеются опередить в споре за голландца «Ливерпуль». Ранее СМИ также сообщали об интересе к Депаю со стороны «ПСЖ». В нынешнем сезоне голландский футболист отметился всего двумя голами в 26 матчах за «МЮ».

Мюллер начнет матч с «Атлетико» в запасе

А теперь все на футбол, скоро стартует первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Баварией». Составы команд уже известны. Лидер атак мюнхенского клуба Томас Мюллер с первых минут останется на скамейке запасных.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи, Аугусто, Коке, Гризманн, Торрес.

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат, Алонсо, Видаль, Тиаго, Коста, Коман, Левандовски.

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