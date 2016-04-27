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    Стеванович: «Футболисты «Мордовии» договорились, что не будут играть с «Ростовом»

    Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал о ситуации с задолженностями клуба перед игроками. По словам футболиста, команда не выйдет на матч 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

    «Сегодня опять приезжал человек из Саранска и сказал, что до пятницы или до 1 мая они отдадут одну зарплату или выплатят премиальные за 2015 год. Ситуация такова, что одна зарплата для нас ничего не значит. Задолженность очень большая, и одна зарплата не решает проблем.

    Выплата только лишь премиальных за 2015 год тоже нас не устроит. Если идет четвертый месяц, как мы не получаем денег, то как премиальные могут решить вопрос? Надо погасить все, потому что сколько раз уже нас обманывали.

    На сегодняшний день мы договорились с партнерами, что команда не будет играть в воскресенье. Все в курсе. Так больше продолжаться не может. Самая главная игра в воскресенье с «Ростовом». Мы в двух очках от зоны стыковых матчей и можно все решить», – сказал Стеванович.

    Также футболист подчеркнул, что все игроки «Мордовии» намерены обратиться в Палату по разрешению споров РФС.

    Матч «Мордовия» – «Ростов» должен состояться в воскресенье, 1 мая. Начало запланировано на 14:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.04.2016 19:37
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 28 апреля 2016, 11:33

      За какие заслуги премия ? --как хорошо всё устроено !. последнее место -но премию дай. Вас ребята надо на работу с зарплатой 10-15 тыс.рублей -узнаете хоть как в России народ доживает.

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 28 апреля 2016, 07:59

      Да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 апреля 2016, 06:37

      НУ И ХЕР ,С НИМИ!!! ОДИН ХЕР В ПЕР.ДИВИЗИОНЕ УЖЕ ОДНОЙ НОГОЙ!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 28 апреля 2016, 00:57

      одни ноют другие на 1 месте идут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      чепушило 27 апреля 2016, 23:54

      Кони скольль проплатили вам, и на одну зарплату только?

      3
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      Рейтинг: -4

      zavex04 27 апреля 2016, 23:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 апреля 2016, 22:15

      По делам,мужики!

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 27 апреля 2016, 21:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Получается обычный договорняк! Ростовчане получают халявные 3 очка и,практически,чемпионство.

      -5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 27 апреля 2016, 21:07

      РПФЛ куда смотрит ? Есть задолженность 1 месяц - ультиматум, 2 месяц - исключение из проффутбола и все.Не у кого проблем не будет. До начала сезона должна быть на счетах сумма которая расходуется на сезон, а не потом искать...

      5
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      Рейтинг: +5

      Серега 7585 27 апреля 2016, 20:53

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      -1
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