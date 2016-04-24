«Барселона», «Реал», «Атлетико». Кто станет чемпионом Испании?

Допустившая несколько осечек «Барселона» неожиданно подпустила к себе конкурентов, обострив до предела борьбу за титул. «Бомбардир» разбирает шансы основных претендентов на выигрыш Примеры.

«Барселона»

Вылет из Лиги чемпионов, как ни странно, должен положительно сказаться на перспективах каталонского клуба в чемпионате. Матчей станет меньше, а мотивация теперь одна – выиграть Примеру. Тем удивительнее, что «Барселона» допустила осечку в игре с «Валенсией» (1:2), когда вроде бы было пора исправлять репутацию перед собственными фанатами. Но уже в следующих матчах все встало на свои места. 14 забитых мячей за два матча – чуть меньше четверти того, чем забил мадридский «Атлетико» за весь сезон.

В ближайших матчах подопечным Энрике предстоит сыграть с немотивированным «Бетисом», почти закончившим сезон «Эспаньолом» и отчаянно борющейся за сохранение прописки «Гранадой». Пожалуй, именно встреча последнего тура видится опасной, ведь «Гранада», если заранее не обеспечит себе спасительную строчку, будет предельно мотивирована.

«Реал»

Приоритеты «Реала» были обозначены в прошедшем матче с «Райо Вальекано». Криштиану Роналду не вышел играть через боль в чемпионате. Зидан решил дать португальцу отдых в Примере, чтобы тот лучше подготовился к Лиге чемпионов. «Реал» едва не проиграл «Райо», а лидирующие функции пришлось брать на себя Гарету Бэйлу. Однако успех все-таки был достигнут. Теоретические шансы на титул «Реал» сохраняет, но в этой гонке уже не все зависит от него.

Календарь у «Реала» сложный. Уже в следующем туре предстоит сыграть гостевой матч с «Сосьедадом», откуда даже «Барселона» давно не увозила побед. Дальше последует встреча с вернувшейся на победный путь «Валенсией». И только в последнем туре «Депортиво», которому уже вряд ли что-нибудь будет нужно, должен легко отдать Мадриду три очка. Победы в Примере при таких раскладах достичь будет сложно.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне играет в чемпионате натужно. В игре с «Малагой» перспективную атаку соперника даже сорвал при помощи собственной скамейки и мяча сам тренер. Его подопечные не избежали приключений и добились очередного дежурного успеха. «Атлетико» пропускает меньше всех в чемпионате, а Ян Облак бьет всевозможные клубные рекорды. Но у мадридцев есть проблемы с линией нападения, которые в решающем отрезке могут выйти на первый план.

«Райо Вальекано», «Леванте» и «Сельта» станут соперниками «Атлетико» в оставшихся турах. На примере матча с «Реалом» футболисты «Райо» уже показали, что могут дать бой любому сопернику. Есть подозрение, что если игроки «Атлетико» позволят сопернику открыть счет, то совершить подобный камбэк они будут не в силах. Опасен и последний тур, ведь «Сельта» умеет бить фаворитов. Любая потеря очков в этих матчах выбивает «Атлетико» из борьбы, но при этом команда и сейчас не считается главным претендентом на корону.

Вывод

«Барселона» и «Атлетико» имеют по 82 очка, у «Реала» – 81. «Барселона» имеет самый легкий календарь и не задействована в еврокубковых турнирах. «Атлетико» и «Реал» участвуют в Лиге чемпионов. Последние матчи с покерами Суареса доказывают, что сейчас команда предельно мотивирована на любого соперника. Осечек от подопечных Энрике ждать не стоит, поэтому и титул от клуба никуда не убежит. «Атлетико» и «Реал» же поведут борьбу за вторую строчку и собственный престиж. С их стороны мы можем ожидать повторение испанского финала в Лиге чемпионов, но до выигрыша Примеры придется подождать еще сезон.

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