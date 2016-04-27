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    Игроки «Мордовии» готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил об отмене общей тренировки саранской команды в преддверии матча 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

    «Подвижек с выплатами никаких нет. Сегодня общей тренировки на стадионе у нас не будет. Игроки готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально, – сказал Мустафин.

    Напомним, что «Мордовия» испытывает финансовые проблемы, а футболисты команды пообещали начать забастовку. В нынешнем розыгрыше РФПЛ саранский клуб располагается на последней строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2016 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 апреля 2016, 16:51

      Ну сказали "А", говорите и "Б"! Бастовать, так бастовать, а тренироваться, значит нормально тренироваться, а не ногами воздух пинать по индивидуальной программе! За что платить? За какую игру? С Павлюченко пример берете?

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 апреля 2016, 15:34

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 апреля 2016, 14:57

      Индивидуально? По домам бухают что ли? Да в Ростове по 5 месяцев не платили, и даже в этом сезоне ... И играли,ещё как

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