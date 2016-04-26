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  • «Реал» и «Манчестер Сити» не забили и оставили интригу на матч в Мадриде. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

«Реал» и «Манчестер Сити» не забили и оставили интригу на матч в Мадриде. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

Манчестер Сити – Реал

Увы, самый бьющий игрок Лиги чемпионов последних сезонов сегодняшний матч пропускает.

 

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В эти секунды он чувствует себя вот так:

Криштиану довольно неожиданно заменяет Лукас Васкес.

Угадайте-ка, кто получил первую жeлтую! Но принял наказание достойно – даже руку судье пожал.

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Сравнялись по жeлтым: Силва не поспел за Бейлом. 

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Опа! И травмируется Давид. Причeм в каком-то рядовом и малозаметном эпизоде. Вот уже двух суперзвeзд зритель лишился. А на поле появился Ихеиначо.

Скучно и сухо было в первом тайме у нас. Ну как же так, а?

Ну наконец-то дослужились до первого видео в нашем онлайне! Это Рамос угрожающе пробил по воротам.

Точное описание прошедшего часа. Вы ведь тоже скучаете?

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Почти продрался. А пенальти сегодня Чакыр видеть не хочет. 

Видать, лигочемпионская традиция.

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Перекладина! Пошли моменты! Но в ворота мяч не летит. 

Джо Харт опять творит чудеса! Как спас! Скоро увидите как. Примерно таким образом:

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А пока посмотрите, как Бэйл подражает Криштиану: 

Ну не акробат ли? К слову, это 27-ой по счeту сейв – рекордный в нынешнем сезоне ЛЧ.

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Де Брейне не использовал прекрасный штрафной. Или Навас правильно выбрал позицию? Решайте сами. А матч завершился. Голов мы сегодня не увидели. Будем надеяться, что увидим завтра – следите за сумасшедшей дракой «Атлетико» и «Баварии» на «Бомбардире»! 

Лига чемпионов Европа Манчестер Сити Реал Сильва Давид Агуэро Серхио Пепе Роналду Криштиану Харт Джо
Комментарии (9)
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kurskih
1461694964
Без Роналду будет сложно выиграть
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гость.....
1461698456
Зато не расстроится. Реал проиграет 1:3
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Solmon
1461711898
Реал без Криштиану, ну-ну))
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brhr
1461724487
Дома проще будет играть Сливочным. #HalaMadrid
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лёха72
1461733785
во засушка...зачем
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pik54
1461734393
Дома с Реал со своим лидером должен выйграть.
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rumbinaddd
1461735660
реал проходит 100 проц
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alex1951
1461741944
1-1 в ответке и все вопросы сняты! Сити идет на смену Юнайтед!
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Zenit & MU
1461742985
скорее всего Реал пройдет дальше!
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