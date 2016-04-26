«Реал» и «Манчестер Сити» не забили и оставили интригу на матч в Мадриде. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

Увы, самый бьющий игрок Лиги чемпионов последних сезонов сегодняшний матч пропускает.
В эти секунды он чувствует себя вот так:
Криштиану довольно неожиданно заменяет Лукас Васкес.
Угадайте-ка, кто получил первую жeлтую! Но принял наказание достойно – даже руку судье пожал.
Сравнялись по жeлтым: Силва не поспел за Бейлом.
Опа! И травмируется Давид. Причeм в каком-то рядовом и малозаметном эпизоде. Вот уже двух суперзвeзд зритель лишился. А на поле появился Ихеиначо.
Скучно и сухо было в первом тайме у нас. Ну как же так, а?
Ну наконец-то дослужились до первого видео в нашем онлайне! Это Рамос угрожающе пробил по воротам.
Точное описание прошедшего часа. Вы ведь тоже скучаете?
Почти продрался. А пенальти сегодня Чакыр видеть не хочет.
Видать, лигочемпионская традиция.
Перекладина! Пошли моменты! Но в ворота мяч не летит.
Джо Харт опять творит чудеса! Как спас! Скоро увидите как. Примерно таким образом:
А пока посмотрите, как Бэйл подражает Криштиану:
Ну не акробат ли? К слову, это 27-ой по счeту сейв – рекордный в нынешнем сезоне ЛЧ.
Де Брейне не использовал прекрасный штрафной. Или Навас правильно выбрал позицию? Решайте сами. А матч завершился. Голов мы сегодня не увидели. Будем надеяться, что увидим завтра – следите за сумасшедшей дракой «Атлетико» и «Баварии» на «Бомбардире»!