Как поступить Ибрагимовичу летом: «Арсенал», «Милан», Китай?

Перейти в «Арсенал»

С футбольной точки зрения поездка в Англию для Ибрагимовича – самое выгодное решение. Тем более что в «Арсенале» он уже мог оказаться ранее. На старте карьеры юный Ибрагимович сильно впечатлил Арсена Венгера, но тот перед подписанием контракта захотел посмотреть подопечного в деле, что не понравилось Златану. Теперь уже лишний раз просматривать шведа никто не станет, ведь Ибрагимович свою состоятельность давно и всем доказал. В Англии он сможет помочь «Арсеналу» выиграть трофей Премьер-лиги, который в копилке самого Ибры тоже отсутствует.

Вернуться в «Милан»

Сама идея куда-нибудь возвращаться Ибрагимовичем еще не рассматривалась. В карьере он всегда выбирал путь движения вперед, а потому никогда не оказывался в своих бывших командах. Но «Милан» может стать исключением даже из правил жизни Златана. Здесь швед и сейчас ходит в любимчиках, хотя команду покинул еще в 2012 году. Тогда «Милан» погнался за деньгами, а теперь клуб обязательно постарается вернуть Ибрагимовича туда, где форвард еще год-два способен поиграть на хорошем уровне. Нельзя исключать и положительную ауру Златана. Где бы ни оказывался Ибрагимович, его команды постоянно выигрывают титулы.

Отправиться в МЛС

Футболу в Америке нужен новый толчок. Больших звезд здесь уже собрали, поэтому пора приглашать и очень больших. Если Златан поедет играть в Америку, то его популярность возрастет в несколько раз. Качеству трансляций и антуражу вокруг футбольных матчей в МЛС уделяется много сил и ресурсов. Ибрагимович в таких условиях будет смотреться идеально. Дрогба, Джеррард, Кака, Пирло, Лэмпард, Вилья – эти люди не пожалели, что решили отправиться в МЛС. Так почему бы не пойти на это и Златану, способному стать лицом американского футбола?

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Поехать в Китай

«Если бы мне позвонил Терри, я бы посоветовал ему брать билеты на самолет и лететь в Китай», – выдал недавно Демба Ба. Вполне возможно, что это же футболист посоветовал бы и Златану Ибрагимовичу. Китайский футбол набирает популярность, а деньги, которые можно там заработать, Златану вряд ли предложат где-нибудь еще. Только жесткий лимит на легионеров останавливает китайскую Суперлигу от того, чтобы здесь совсем не осталось самих китайцев. Но Ибрагимович будет чувствовать себя своим даже в условиях, когда вокруг него много игроков низкого уровня. Зато шведу здесь никто не помешает быть лидером, ведь Златан не любит, когда кто-то посягает на его место.

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Почему все-таки «ПСЖ»

Златану оставаться в Париже попросту выгодно. Тут его считают иконой, на которую молятся перед каждым матчем «ПСЖ». Во Франции можно выигрывать титулы, не прилагая к этому особенных усилий. Ибрагимович любит играть в свое удовольствие. И здесь ему эту возможность тоже предоставляют. Если же швед где-то не добежал, то за него всегда отработают другие. Единственный минус – Ибрагимович любит периодически менять обстановку. «Эйфелеву башню должны заменить моей статуей, тогда я не уйду из «ПСЖ», – выпалил швед, а все посмеялись. Но оказалось, что смеялись зря. Один из крупнейших акционеров «ПСЖ» Мохаммеда Аль-Тани нашел решение, которое выгодно всем. Слухи утверждают, что Ибра все-таки проведет во Франции ближайший год, а затем спокойно уедет играть в Катар, где при помощи Аль-Тани заработает 50 миллионов евро. С такими перспективами все остальные варианты просто кажутся ничтожными.

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