Лэмпард, Джовинко, забитые стадионы, непредсказуемость и другие причины смотреть чемпионат США

Америка начала играть в свой «соккер», начав новый сезон. «Бомбардир» объясняет, почему надо следить за МЛС, которая будет еще популярнее.

МЛС – это шоу

Мы и американцы отличаемся не только тем, что они неправильно произносят название игры. Не секрет, что в Америке отличные от европейского восприятие спорта и технология подачи его зрителю. Здесь обертка, в которую заворачивают событие, не менее важна, чем сама начинка, и спортивная составляющая идет рука об руку с необходимостью создавать шоу.

По части спортивных шоу-программ американцам нет равных и ничего удивительного в том, что МЛС перенимает все основные признаки НБА, МЛБ, НФЛ, НХЛ и других американских спортивных лиг. Различные развлечения в перерыве, начиная с традиционных чирлидерш и заканчивая конкурсами и розыгрышами призов; яркая, красочная подача с гарниром в виде полезных цифр и статистики, на которой американцы просто помешаны; отсутствие какой-либо агрессии на стадионе – все это отличает МЛС от того, что мы привыкли видеть в европейском футболе.

Комфорт зрителя превыше всего – этот принцип уже давно исповедуют и многие европейские лиги, но в МЛС люди, приходящие на стадион действительно, не на бумаге, а на деле – главнее всех. Удобные стадионы, разнообразное меню по части фастфуда, с возможностью сходить за хот-догом прямо во время матча – все это сложно прочувствовать на себе при просмотре трансляций МЛС, но сама картинка дополняет пятизвездочный уровень организации того самого шоу, которое стало неотъемлемой составляющей всех спортивных событий в США.

Равные шансы для всех

Отличительной чертой всех американских спортивных лиг является набор ограничений и правил, которые уравнивают шансы для всех участников соревнований. Это и потолок зарплат, и возможность для аутсайдеров выбирать новых игроков на драфте в числе первых, а также необходимость приобретать звезд для того, чтобы окупать франшизу – говоря простым языком, зарабатывать деньги владельцу команды.

В отличие от большинства европейских топ-чемпионатов, где есть сформировавшаяся на протяжении многих лет каста избранных, снимающих сливки, в МЛС нет настолько явного разрыва между первой и последней командой лиги в плане возможностей для формирования состава как в тех же Англии, Германии и особенно Испании.

Да, есть те, кто может себе позволить большее количество звезд, но обычно это команды с наилучшей наполняемостью стадионов, выделяющиеся популярностью, а значит по справедливости получающие чуть больше возможностей для формирования состава. Это в первую очередь «Лос-Анджелес Гэлакси», оба клуба из Нью-Йорка – «Сити» и «Ред Буллз», «Орландо Сити» и «Торонто» с «Монреалем».

В то же время ничто не мешает менее звездным командам обыгрывать грандов за счет лучшей организации игры. В прошлом сезоне в финале плей-офф «Портленд» обыграл «Коламбус» – в составе этих команд нет ни одного по-настоящему звездного и известного в Европе игрока.

«Нью-Йорк Ред Буллз» с Брэдли Райт-Филлипсом был выбит «Коламбусом» в полуфинале, «Монреаль» Дрогба и Рео-Кокера был бит ими же в 1/4 финала, «Сиэтл» Демпси и Мартинса вылетел на той же стадии, а «Нью-Йорк Сити» Вильи, Лэмпарда и Пирло даже не попал в плей-офф.

Знакомые лица

Кроме множества угасающих и восходящих звезд в МЛС есть знакомые нам лица – игроки, ранее выступавшие в российской Премьер-лиге. Самый свежий новобранец лиги – нападающий «Спартака», арендованный «Реал Солт-Лейком» Юра Мовсисян.

Результативный бомбардир стал главным приобретением клуба в межсезонье – на него рассчитывают и считают потенциальной звездой МЛС. По крайней мере, авторитетное издание Four Four Two выделило Мовсисяна под первым номером в списке самых сильных новичков лиги. В «Реале» действительно не так уж много известных игроков и воспитывавшийся в американском футболе Мовсисян будет главной звездой команды.

В первом матче предсезонки против «Портленда» Юра настолько сильно хотел себя проявить, что заработал удаление за удар одного из соперников еще в первом тайме. Не идеальный дебют для вернувшегося в клуб, где он играл с 2007 по 2009 год, нападающего.

Уже два год в «Чикаго Файр» играет бывший полузащитник «Ростова» и «Локомотива» Рэзван Кочиш. Увы, это как и «Реал» – один из аутсайдеров МЛС без особых перспектив изменить ситуацию к лучшему в новом сезоне. Новый тренер Велько Паунович обещает удивить, но предпосылок для этого не так уж много.

А Нельсон Вальдес, бывший нападающий «Рубина», будет играть в составе «Сиэтла» – одного из фаворитов сезона, чьим лидеров является неувядающий Клинт Демпси. Парагвайца сложно назвать лидером клуба с двумя забитыми голами в прошлом сезоне, но определенную пользу он приносит. Интересно, что в прошлом сезоне он играл в паре со своим бывшим одноклубником в «Рубине» Обафеми Мартинсом, но совсем недавно тот свинтил в Китай за длинным юанем.

Звезды вчерашнего дня

С каждым годом все больше европейских игроков выбирают для себя варианты продолжения карьеры в МЛС. Конечно, в первую очередь это звездные ветераны, которые привлекают внимание к лиге и повышают зрелищность происходящего на поле, но есть и молодые игроки, а также исполнители в полном расцвете сил.

Манят в МЛС не столько большие зарплаты, как возможность вкусить американского стиля жизни. Возможность после тренировки сесть в машину и отправиться на пляж одного из двух океанов, омывающих американский континент, где тебя никто не узнает, привлекает Стивена Джеррарда, Андреа Пирло, Фрэнка Лэмпарда.

Робби Кин, один из главных европейских ветеранов МЛС говорит, что в последнее время его телефон обрывают знакомые британские игроки, отчаянно пытающиеся попасть в США. Это значит, что недостатка в звездных легионерах не будет, их уровень будет постоянно повышаться, а вместе с ним и соревновательная составляющая.

Себастьян Джовинко, получивший невероятный оклад в «Торонто» стал лучшим бомбардиром на пару с Кейем Камара из Сьерра-Леоне. Робби Кин положил свои традиционные уже 20 мячей за «Гэлакси». Дидье Дрогба был неплох в «Монреале». А теперь к этой компании присоединится по-настоящему Фрэнк Лэмпард, и можно будет понаблюдать за последними сериями классического английского противостояния Лэмпса и Стиви Джи на американской земле.

Молодые таланты

В Соединенных Штатах уже давно работает программа развития футбола, вершинами которой являются МЛС и национальная сборная, возглавляемая Юргеном Клинсманном. А вот основа, фундамент – это студенческий футбол, масса футбольных академий, занимающихся подготовкой молодых игроков.

Самые талантливые их воспитанники попадают на драфт МЛС и пополняют клубы. Если приглашение звезд – это инвестиция в пиар, то подготовка молодых игроков – это вложение чисто футбольное. В идеале в МЛС хотят, чтобы кровь лиги разгоняла именно грамотно выстроенная структура подготовки молодых кадров, а не инъекции из Европы, но сейчас, по понятным причинам, приходится совмещать два пути повышения уровня чемпионата.

Сейчас в клубах МЛС есть целый ряд молодых игроков, за которыми интересно наблюдать. Одним из лидеров «Орландо Сити» в прошлом сезоне стал первый номер драфта-2015 Кайл Ларин. Темнокожий форвард с такой российской фамилией – воспитанник канадского клуба «Сигма», восходящая звезда канадской сборной. Он уже успел побывать на просмотре в «Вердере», «Вольфсбурге», «Генке» и «Брюгге», но вариант с развитием карьеры в МЛС показался ему более привлекательным. Поиграть с Кака, Ночерино, Бреком Ши под руководством легенды «Эвертона» Адриана Хита – хороший опыт. 17 голов в первом сезоне – отличный результат для лучшего новичка сезона-2015.

В этот раз первым номером драфта стал англичанин Джек Харрисон – 19-летний вингер был выбран аутсайдером минувшего сезона «Чикаго», но тут же обменян в «Нью-Йорк Сити» на 21-летнего левого защитника Брэндона Винсента. Как видим, на драфт МЛС заявляются не только американцы, что подтверждает привлекательность лиги как минимум для англоязычных игроков. А кроме того – клубы активно применяют стратегию обменов, которая свойственна в первую очередь НХЛ.

Наблюдать за МЛС стоит хотя бы потому, что американцы предлагают новый, свежий взгляд на организацию футбольного дела. Многие основополагающие принципы американских спортивных лиг были бы полезны европейскому футболу – потолок зарплат мог бы выровнять уровень команд, а также стать реально работающей альтернативой финансовому фэйр-плей от УЕФА. В конце концов, и сам футбольный уровень лиги очень неплох, что вместе с высочайшим качеством трансляций делает матчи МЛС привлекательными для просмотра в ночное время.

