Месси: «Я осуществил самую большую футбольную мечту»

Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил на вручении приза самому титулованному игроку в истории футбола.
«Я осуществил все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал ребенком. Бог мне все дал.
Я исполнил самую большую футбольную мечту – выиграл чемпионат мира. Взял много титулов в клубе своей жизни – «Барселоне».
Продолжаю бороться, чтобы и дальше брать трофеи», – сказал Лео.
- Месси больше всего матчей провел за «Барселону».
- У игрока 8 «Золотых мячей».
- На этой неделе Месси оформил хет-трик за Аргентину в ворота Боливии.