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    Месси: «Я осуществил самую большую футбольную мечту»

    Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил на вручении приза самому титулованному игроку в истории футбола.

    «Я осуществил все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал ребенком. Бог мне все дал.

    Я исполнил самую большую футбольную мечту – выиграл чемпионат мира. Взял много титулов в клубе своей жизни – «Барселоне».

    Продолжаю бороться, чтобы и дальше брать трофеи», – сказал Лео.

    • Месси больше всего матчей провел за «Барселону».
    • У игрока 8 «Золотых мячей».
    • На этой неделе Месси оформил хет-трик за Аргентину в ворота Боливии.

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    Источник: Marca

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