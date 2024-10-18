Месси: «Я осуществил самую большую футбольную мечту»

Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил на вручении приза самому титулованному игроку в истории футбола.

«Я осуществил все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал ребенком. Бог мне все дал.

Я исполнил самую большую футбольную мечту – выиграл чемпионат мира. Взял много титулов в клубе своей жизни – «Барселоне».

Продолжаю бороться, чтобы и дальше брать трофеи», – сказал Лео.