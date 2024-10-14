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    • Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории: «Нам посчастливилось его увидеть»

    Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории: «Нам посчастливилось его увидеть»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает Лионеля Месси сильнейшим футболистом в истории.

    «Возможно, я проявляю неуважение к Марадоне, Пеле. Но так сошлись звезды. Я видел ту стабильность, которую Месси демонстрирует на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет. И я никогда не видел ничего подобного. А за этим я наблюдал каждый день.

    Нам посчастливилось его увидеть, такое бывает раз в жизни, как в случае с Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом», – сказал Гвардиола.

    • Гвардиола тренировал Месси в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
    • Аргентинец 8 раз выигрывал «Золотой мяч».

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    Источник: Calciomercato

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