Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории: «Нам посчастливилось его увидеть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает Лионеля Месси сильнейшим футболистом в истории.

«Возможно, я проявляю неуважение к Марадоне, Пеле. Но так сошлись звезды. Я видел ту стабильность, которую Месси демонстрирует на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет. И я никогда не видел ничего подобного. А за этим я наблюдал каждый день.

Нам посчастливилось его увидеть, такое бывает раз в жизни, как в случае с Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом», – сказал Гвардиола.