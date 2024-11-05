Миранчук – об игре в МЛС: «Никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал об энергозатратности матчей в МЛС.

– У тебя был уникальный опыт – три выездных матча за семь дней: в Орландо, Монреале и Форт-Лодердейле. Расскажи, как ты это перенес и была ли это физически самая сложная неделя в твоей карьере?

– Что прямо в жизни, в карьере, наверное, не стал бы так говорить. Но было сложно. Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные – я никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»!

– Даже в Бергамо у Гасперини?

– В «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону.

А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой. Поэтому, когда еще такой график, как три игры за семь дней, честно, организму было тяжело.

– Тебя из-за этой усталости заменили в перерыве третьей из этих игр – первого матча серии с «Интер Майами»? Роб Валентино по крайней мере утверждает именно так.

– Не знаю, из-за чего. Тренер мне просто сказал в перерыве, что нужна свежесть. И все.