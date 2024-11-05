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    • Миранчук – об игре в МЛС: «Никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»

    Миранчук – об игре в МЛС: «Никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал об энергозатратности матчей в МЛС.

    – У тебя был уникальный опыт – три выездных матча за семь дней: в Орландо, Монреале и Форт-Лодердейле. Расскажи, как ты это перенес и была ли это физически самая сложная неделя в твоей карьере?

    – Что прямо в жизни, в карьере, наверное, не стал бы так говорить. Но было сложно. Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные – я никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»!

    – Даже в Бергамо у Гасперини?

    – В «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону.

    А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой. Поэтому, когда еще такой график, как три игры за семь дней, честно, организму было тяжело.

    – Тебя из-за этой усталости заменили в перерыве третьей из этих игр – первого матча серии с «Интер Майами»? Роб Валентино по крайней мере утверждает именно так.

    – Не знаю, из-за чего. Тренер мне просто сказал в перерыве, что нужна свежесть. И все.

    • 29-летний Миранчук провел в этом сезоне 12 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 3 передачи.
    • Он перешел в американский клуб из «Аталанты» 30 июля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2024 12:02
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1730797699
    Ну вот,нашёл своё счастье-можно бегать без мяча сколько угодно.А в России всё ныли,что не любят беговые упражнения,лучше дайте мне мячик...
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    erybov1965
    1730801925
    Вот послушаешь это и делаешь вывод,не гоняют их в России,а они этого так желают.
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