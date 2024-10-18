Девушка Миранчука трогательно поздравила его с днем рождения

Полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку исполнилось 29 лет. Поздравление опубликовала его девушка Елена.
«Продолжай побеждать!
Будь всеми любим!
Пусть люди и дальше видят как я тебя лав!
Будь самый модным!
Самым веселым!
Пусть все знают, как ты классно поeшь!
Как ты много улыбаешься!
Что Мой кот все равно спит у Тебя под бочком!
Всегда так торопись отдыхать!
Торопись жить!
И быть лучшим, как сейчас!
И конечно, из семейной библиотеки, хочу, чтобы все знали, как классно вы с Антоном танцуете.
С днем рождения тебя!
С днем рождения, Антон», – написала Елена.
«Спасибо, любимая, что разделяешь и делаешь нашу жизнь ярче», – отреагировал Миранчук.
- Алексей в США с лета.
- Он воспитанник «Локомотива».
- Брат-близнец Алексея Антон выступает в Швейцарии за «Сьон».
Фото: соцсети Елены Максимовой