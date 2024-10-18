Девушка Миранчука трогательно поздравила его с днем рождения

Полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку исполнилось 29 лет. Поздравление опубликовала его девушка Елена.

«Продолжай побеждать!

Будь всеми любим!

Пусть люди и дальше видят как я тебя лав!

Будь самый модным!

Самым веселым!

Пусть все знают, как ты классно поeшь!

Как ты много улыбаешься!

Что Мой кот все равно спит у Тебя под бочком!

Всегда так торопись отдыхать!

Торопись жить!

И быть лучшим, как сейчас!

И конечно, из семейной библиотеки, хочу, чтобы все знали, как классно вы с Антоном танцуете.

С днем рождения тебя!

С днем рождения, Антон», – написала Елена.

«Спасибо, любимая, что разделяешь и делаешь нашу жизнь ярче», – отреагировал Миранчук.

Алексей в США с лета.

Он воспитанник «Локомотива».

Брат-близнец Алексея Антон выступает в Швейцарии за «Сьон».

Фото: соцсети Елены Максимовой