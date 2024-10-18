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    • Девушка Миранчука трогательно поздравила его с днем рождения

    Девушка Миранчука трогательно поздравила его с днем рождения

    Полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку исполнилось 29 лет. Поздравление опубликовала его девушка Елена.

    «Продолжай побеждать!

    Будь всеми любим!

    Пусть люди и дальше видят как я тебя лав!

    Будь самый модным!

    Самым веселым!

    Пусть все знают, как ты классно поeшь!

    Как ты много улыбаешься!

    Что Мой кот все равно спит у Тебя под бочком!

    Всегда так торопись отдыхать!

    Торопись жить!

    И быть лучшим, как сейчас!

    И конечно, из семейной библиотеки, хочу, чтобы все знали, как классно вы с Антоном танцуете.

    С днем рождения тебя!

    С днем рождения, Антон», – написала Елена.

    «Спасибо, любимая, что разделяешь и делаешь нашу жизнь ярче», – отреагировал Миранчук.

    • Алексей в США с лета.
    • Он воспитанник «Локомотива».
    • Брат-близнец Алексея Антон выступает в Швейцарии за «Сьон».

    Фото: соцсети Елены Максимовой

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    Источник: «Бомбардир»

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