Альба: «Месси всегда должен быть в числе номинантов на «Золотой мяч»

Защитник «Интера Майами» Жорди Альба высказался об отсутствии своего одноклубника Лионеля Месси в списке претендентов на «Золотой мяч»-2024.

«Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», одни игроки соглашаются [с результатами], другие – нет...

Считаю, что Лео всегда должен быть [в числе номинантов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.

Для меня он, несомненно, лучший в мире», – заявил Альба.