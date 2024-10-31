Альба: «Месси всегда должен быть в числе номинантов на «Золотой мяч»

Защитник «Интера Майами» Жорди Альба высказался об отсутствии своего одноклубника Лионеля Месси в списке претендентов на «Золотой мяч»-2024.
«Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», одни игроки соглашаются [с результатами], другие – нет...
Считаю, что Лео всегда должен быть [в числе номинантов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.
Для меня он, несомненно, лучший в мире», – заявил Альба.
- Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Летом он выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины.
- В этом году ЗМ отдали Родри из «Манчестер Сити».
Источник: Marca