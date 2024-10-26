Агент Миранчука одним словом описал ситуацию с отказом «Атланты» ставить флаг РФ рядом с фамилией Алексея

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, недоволен позицией клуба МЛС по демонстрации российского флага.
- Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.
- При этом российский триколор игнорировался.
- Миранчук присоединился к «Атланте» в июле.
– Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».
– Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?
– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство.