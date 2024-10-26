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    • Агент Миранчука одним словом описал ситуацию с отказом «Атланты» ставить флаг РФ рядом с фамилией Алексея

    Агент Миранчука одним словом описал ситуацию с отказом «Атланты» ставить флаг РФ рядом с фамилией Алексея

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, недоволен позицией клуба МЛС по демонстрации российского флага.

    • Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.
    • При этом российский триколор игнорировался.
    • Миранчук присоединился к «Атланте» в июле.

    – Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».

    – Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?

    – Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729896453
    ай-ай-яй! эти негодяи тебе, гнида с агентским рылом, выплатили комиссионные - а ты их хейтишь?)
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