Агент Миранчука одним словом описал ситуацию с отказом «Атланты» ставить флаг РФ рядом с фамилией Алексея

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, недоволен позицией клуба МЛС по демонстрации российского флага.

Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.

При этом российский триколор игнорировался.

Миранчук присоединился к «Атланте» в июле.

– Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».

– Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?

– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство.