Терри, Ибрагимович, Витсель и другие классные игроки, которые станут свободными агентами летом

Златан Ибрагимович

Возраст: 34 года

Зарплата: 15 млн евро

Пока Эйфелева башня все еще стоит на месте, и убирать ее, судя по всему, никуда не собираются, потому Ибрагимович с большой долей вероятности покинет Париж ближайшим летом. В «ПСЖ» Златан задержался на целых четыре года (рекорд в его послужном списке), однако теперь их пути разойдутся.

Куда перейти: Ибра уже сейчас имеет на руках фантастические предложения от нескольких английских клубов, готовых сделать его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, а также совсем уж заоблачный контракт из Китая, где ему готовы платить 70 миллионов евро за год. В общем, проблема бедной старости перед Златаном вряд ли встанет.

РФПЛ: Сложно представить российский клуб, которому не пригодился бы Ибра. Однако любопытнее всего было бы понаблюдать за их связкой с Артемом Дзюбой, не скрывающим своего восхищения игрой шведа.

Патрис Эвра

Возраст: 34 года

Зарплата: 2,8 млн евро

После ухода из «МЮ» многие прогнозировали возрастному французу скорый закат карьеры. Однако Эвра не побоялся подписать контракт с «Ювентусом», где быстро стал игроком основы и наверняка поедет на ближайший Евро в составе своей сборной. Потому, вероятнее всего, «старая синьора» не преминет продлить договор с Патрисом еще на сезон.

Куда перейти: Ежели этого не произойдет, то желающих видеть Эвра в своей команде будет огромное количество. Англия, Германия, Испания, Италия, Франция – в принципе, Патрис сможет себя показать в любой средней команде из этих первенств.

РФПЛ: ЦСКА уже давно ищет игрока на левый фланг защиты. Все-таки Щенников и Набабкин – не те люди, на которых можно всерьез положиться в еврокубках. Эвра же мало того что укрепит оборону армейцев, так еще и в атаке подсобит. Правда, при таком раскладе на общий возраст защиты красно-синих будет страшно смотреть.

Стив Манданда

Возраст: 31 год

Зарплата: 2,6 млн евро

Еще один француз, который летом может отправиться на вольные хлеба. На протяжении девяти лет любимец Геннадия Орлова был основным вратарем «Марселя», однако теперь может попробовать свои силы в другой команде. Благо, желающих хоть отбавляй.

Куда перейти: Активный интерес к Стиву проявляют клубы из-за Ла-Манша. В особенности «Ливерпуль», тренерский штаб которого не сказать, чтобы очень доволен игрой Симона Миньоле.

РФПЛ: Сейчас российские клубы довольно хорошо укомплектованы вратарями. Однако с точки зрения контракта Манданда, выгоднее всего ему будет продолжить карьеру в «Тереке». В еврокубках он может и не поиграет, зато обзаведется парочкой новых топовых авто и золотым автоматом Калашникова.

Джон Терри

Возраст: 31 год

Зарплата: 6,8 млн евро

Пока фанаты «Челси» молятся всем богам, чтобы их капитан еще ненадолго задержался в «Челси», агент Терри активно ищет варианты продолжения карьеры своего подопечного. Несмотря на то, что железный Джон все еще является игроком основы, в клубе заявили, что контракт с ним продлен не будет, и летом Джей Ти станет свободным агентом.

Куда перейти: Вряд ли Терри согласится подписать контракт с другим клубом АПЛ. Хотя после истории с Фрэнком Лэмпардом и «Манчестер Сити» ожидать можно чего угодно. Тем не менее, вероятнее всего, защитник отправится на заработки в США или Катар, куда его уже активно зазывают местные клубы.

РФПЛ: Идеальная находка для Бердыева и его «Ростова», если Курбан Бекиевич решит остаться на берегах Дона в следующем сезоне. Защитные порядки ростовчан с приходом Терри будут выглядеть и вовсе непоколебимыми. Да и согласитесь: связка Ротенберг-Баштуш-Терри-Новосельцев-Кудряшов звучит весьма грозно.

Бранислав Иванович

Возраст: 32 года

Зарплата: 3 млн евро

В отличие от Терри, Иванович не является идолом и знаковой фигурой для «Челси», несмотря на несколько удачных сезонов и долгое пребывание в команде. В этом сезоне серб откровенно сдал, и, учитывая его возраст и прогресс Рахмана Баба, вряд ли с ним будет продлен контракт.

Куда перейти: В принципе, Бано еще может пригодиться клубам-середнякам АПЛ или даже топовым командам Италии. Тот же Эвра продемонстрировал, что даже в солидные годы можно стать игроком основы одного из лучших клубов мира, когда тебя списали со счетов. В общем, Иванович вряд ли отправится в далекие края, и в Европе мы на него еще посмотрим.

РФПЛ: «Локомотив», куда же еще? Кстати, вполне себе возможный вариант.

Софьян Фегули

Возраст: 26 лет

Зарплата: 2 млн евро

Как и вся «Валенсия», Фегули в этом сезоне смотрится неубедительно, однако не сомневайтесь: летом за ним выстроится приличная очередь из серьезных команд. Многие прекрасно знают, на что способен алжирец, потому на фоне отказа продлевать соглашение с «летучими мышами» спрос на него в любом случае будет. Куда перейти: Прошлым летом на Софьяна всерьез претендовала «Барселона», однако сейчас каталонцы едва ли нуждаются в его услугах. В принципе, Фегули при должном отношении к делу вполне может заиграть в любом топ-клубе Англии или Германии. Все зависит от его формы и от того, как его будут использовать. РФПЛ: ЦСКА отнюдь не славится длинной скамейкой запасных, а на фоне возможного ухода Мусы и вовсе может оказаться в незавидном положении. Потому трансфер Фегули был бы армейцам весьма кстати. Другой вопрос, что провернуть его будет невероятно сложно.

Хаби Алонсо

Возраст: 34 года

Зарплата: 7,5 млн евро

С уходом Гвардиолы Хаби Алонсо рискует окончательно потерять место в составе «Баварии». Да и в 34 года воевать за попадание в старт с более молодыми партнерами всегда проблематично. Потому на 99% испанский опорник начнет новый сезон в цветах другого клуба.

Куда перейти: Стиль игры Алонсо может подойти любой лиге, однако в Италии его способности уж точно будут оценены по достоинству. Прибавьте сюда своеобразное отношение итальянцев к возрастным футболистам и поймете, что лучшего места для продолжения карьеры для Хаби просто не найдется. Если, конечно, он не захочет заработать еще пару десятков миллионов вдали от Европы.

РФПЛ: Алонсо мог бы стать краеугольным камнем в полузащите любого клуба России, однако в последнее время «Краснодар» больше всех нуждается в футболисте, способном разогнать атаку команды из центра поля. Другое дело, что сам Хаби едва ли знает о существовании такого клуба.

Виктор Вальдес

Возраст: 34 года

Зарплата: 6 млн евро

Да-да, он все еще продолжает карьеру. Не пригодившись «Манчестер Юнайтед», Вальдес отправился в Бельгию, где ныне выступает на правах аренды за льежский «Стандард». Вряд ли Виктор пригодится «МЮ» и в следующем сезоне, потому испанец, который получит статус свободного агента, в Манчестере останется едва ли. Куда перейти: В немногих играх, сыгранных Вальдесом за «красных дьяволов», стало очевидно, что он уже далеко не вратарь топ-класса. Потому мы наверняка не увидим этого лысого парня в основе какого-нибудь сильного клуба. Бельгийская лига – именно тот уровень, которому Виктор сейчас соответствует. РФПЛ: «Урал» – самая пропускающая команда лиги из верхней турнирной таблицы. В теории Вальдес спокойно может потеснить Антона Заболотного из состава… если обзаведется российским паспортом. Вроде, сейчас это не очень трудно.

Аксель Витсель

Возраст: 27 лет

Зарплата: 3 млн евро

О том, что Аксель покинет «Зенит», стало известно не сегодня и не вчера. Бельгиец всерьез хочет попробовать свои силы в солидном европейском клубе и ради этого готов покинуть берега Невы. Что ж, упрекнуть его в этом сложно.

Куда перейти: Не сказать, что за Витселем сейчас стоит очередь из представителей лучших клубов Европы. Все-таки игроком экстра-класса он в «Зените» так и не стал. Однако команды уровня «Милана» и «Тоттенхэма» пожелали бы увидеть Акселя в своих рядах.

РФПЛ: Пожалуй, хватит с него выступлений в России.

Яя Туре

Возраст: 32 года

Зарплата: 13 млн евро

На днях агент Яя заявил, что его клиент со стопроцентной вероятностью покинет «Манчестер Сити» летом. С приходом Гвардиолы у Туре вряд ли будет место в основе. Достаточно вспомнить его карьеру в «Барселоне», в схему которой при Пепе он просто-напросто не вписался.

Куда перейти: Несмотря на солидный возраст, Яя все еще показывает отменный уровень игры и наверняка пригодился бы солидным клубам: к примеру, «Арсеналу», из которого летом вполне может уйти Месут Озил. Да и наверняка на столе Туре уже лежит пара контрактов из Китая, США и ближнего Востока.

РФПЛ: Опытный именитый колоритный полузащитник. То, что нужно нынешнему «Спартаку», который все ищет футболиста, который сможет наладить игру команды в центре поля после провального эксперимента с Широковым. Да и сам Яя уже давно в контрах с болельщиками ЦСКА. Что может быть лучше?