Джеррард может вернуться в «Ливерпуль». Озил – лучший игрок Германии. Дайджест событий дня

Со следующего сезона Джеррард может войти в тренерский штаб «Ливерпуля»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард в следующем сезоне может стать одним из тренеров «Ливерпуля». Как сообщает источник, хавбек с большой долей вероятности вернется в Англию, чтобы принять тренерские дела команды. Ранее футболист заявлял, что нынешний сезон может стать последним для него в качестве игрока. Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год.

«Спартак» просматривает 17-летнего ганского нападающего

17-летний нападающий молодежной сборной Ганы и «Либерти Сити» Сефас Доку может пополнить ряды московского «Спартака». На данный момент форвард проходит в составе красно-белых учебно-тренировочный сбор. Кроме того, Доку уже успел отметиться забитым мячом за молодежный состав москвичей в товарищеском матче с первым составом (1:3).

Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов не полетели со сборной во Францию

Вратари Станислав Крицюк («Краснодар»), Гилерме («Локомотив»), а также полузащитники Илья Максимов («Анжи») и Артур Юсупов («Зенит») не примут участие в товарищеском матче сборной России против Франции, который состоится 29 марта в Париже. О таком решении тренерского штаба национальной команды сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров. «Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов по решению тренерского штаба не полетели во Францию. На товарищеский матч отправились 24 футболиста», – проинформировал Владимиров.

Открытия на арене. 5 тактических выводов из матча сборной России

«Реал» предпримет очередную попытку приобрести Куртуа

«Реал» заинтересован в покупке голкипера «Челси» Тибо Куртуа. В услугах футболиста лично заинтересован президент испанской команды Флорентино Перес. Согласно информации источника, мадридский клуб в прошлом сезоне пытался приобрести бельгийца, однако предложение в 100 миллионов евро было отвергнуто. Во время летнего трансферного окна «сливочные» предпримут еще одну попытку.

Озил признан лучшим игроком Германии в 2015 году

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признан лучшим футболистом Германии по итогам 2015 года. Данный приз был вручен игроку перед началом товарищеского матча между немецкой сборной и командой Англии (2:3). Второе место в голосовании занял нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

Агент: «Роналдиньо продолжит карьеру в МЛС или в Китае»

Агент полузащитника Роналдиньо, который на данный момент является свободным агентом, Роберто Ассис рассказал о вариантах продолжения карьеры 36-летнего хавбека. «Возможными вариантами продолжения карьеры для него являются американская МЛС и китайская Суперлига», – сообщил агент.

Тетрадзе подал в отставку с поста наставника «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» Омари Тетрадзе подал в отставку. О своем решении наставник сообщил на пресс-конференции после поражения от «Тосно» (1:3) в матче 28-го тура ФНЛ. «Вину за поражение беру на себя. Я принял решение подать в отставку. Объявил об этом ребятам и руководству клуба. Потому что в нашей работе нет прогресса. Большое вам спасибо за совместную работу», – сказал специалист.

«Тренер сказал игроку в спортзале: «Ты что, дурак? Иди бухай, пока отпуск!». Вся жесть второго дивизиона

«Эспаньол» вернет в обращение 21-й номер Харке

«Эспаньолом» принято решение вернуть в обращение 21-й номер, под которым выступал капитан команды защитник Даниэль Харке. «Мы решили, что лучшей данью уважения будет сделать номер доступным. Клуб считает, что это станет лучшим способом почтения памяти нашего вечного капитана.», – говорится в официальном заявлении клуба. Напомним, что Харке, являвшийся воспитанником «Эспаньола», скончался в августе 2009 года от сердечного приступа. После этого его игровой номер был выведен из обращения.