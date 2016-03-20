Буффон – рекордсмен Серии А. «МЮ» выиграл дерби. Дайджест событий дня

Буффон установил новый рекорд чемпионата Италии по длительности «сухой» серии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон установил новый рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей в чемпионате Италии. Данное событие произошло в матче 30-го тура Серии А с «Торино». До начала встречи «сухая» серия голкипера насчитывала 926 минут. Не пропустив на протяжении 48-ми минут, итальянец превзошел достижение бывшего вратаря «Милана» Себастьяно Росси в сезоне-1993/94, чей рекорд остановился на отметке в 929 минут. Новый рекорд насчитывает 974 минуты.

«Манчестер Юнайтед» выплатит Моуринью 20 миллионов, если не заключит с ним контракт весной

Известный специалист Жозе Моуринью все ближе к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент возглавляет Луи ван Гаал. Стало известно, что португальский специалист подписал предварительный контракт с манкунианцами. По условиям соглашения Моуринью получит 6,5 миллионов евро, если контракт не будет заключен в апреле, а если соглашение не будет достигнуто и в мае, общая сумма выплат приблизится к 20 миллионам.

«Эвертон» официально подтвердил уход Ховарда по окончании сезона

Голкипер «Эвертона» Тим Ховард покинет ливерпульский клуб по завершении текущего сезона. Об этом сегодня было объявлено официально. Страж ворот продолжит свою карьеру в «Колорадо Рэпидс», с которым подпишет соглашение на три с половиной года. О подробностях сделки умалчивается. Сообщается, его зарплата может стать самой высокой среди всех вратарей МЛС.

«Ювентус» готов расстаться с Погба ради Витселя

Туринский «Ювентус» принял решение не отклонять предложения по Полю Погба, если они составят не меньше 100 миллионов евро. На вырученные деньги руководство итальянского клуба планирует закрыть позицию приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, а также усилиться форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и плеймейкером «Реала» Иско.

Кержаков не сможет помочь сборной России в товарищеских матчах

Форвард «Цюриха» Александр Кержаков пропустит две недели по причине растяжения мышцы. Таким образом, игрок не сможет принять участия в двух товарищеских встречах сборной России. Напомним, нападающий был вызван главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким на поединки с Литвой (26-го марта) и Францией (29-го марта).

Шовковский установил рекорд по числу матчей в УПЛ

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский установил рекорд по числу проведенных матчей в чемпионатах Украины. Матч 19-го тура против «Зари» стал для стража ворот 413-м в УПЛ. Таким образом, Шовковский превзошел достижение Олега Шелаева, на счету которого 412 поединков. Напомним, вратарь начал свои выступления за «Динамо» в 1994-м году.

РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на третье место

В гостевом матче с «Краснодаром» «Локомотив» добился победы со счетом 2:1. Благодаря этому успеху железнодорожники вырвались на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В других играх «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов» (2:0), а «Рубин» и «Мордовия» сыграли вничью (1:1).

Муса, Зе Луиш, Самедов и другие герои – в обзоре 21-го тура РФПЛ

Рэшфорд принес «МЮ» победу в манчестерском дерби

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу 18-летнего Маркуса Рэшфорда одолел в дерби «Манчестер Сити» – 1:0. В этой игре получили травмы Джо Харт и Рахим Стерлинг, а Рэшфорду в возрасте 18-ти лет и 141 дня удалось побить рекорд Руни, став самым футболистом, забивавшим в дерби Манчестера.

Одно видео о победе «МЮ» в дерби Манчестера