Одно видео о победе «МЮ» в дерби Манчестера

В главном матче тура встречались «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» показывает главное видео о прошедшем поединке.

Юный Маркус Рэшфорд в дебюте игры огорчил Джо Харта, став самым молодым игроком, забивавшим в манчестерском дерби (18 лет и 141 день). Затем в составе «МС» получили повреждения Рахим Стерлинг и Джо Харт, вынужденно покинувшие поле. «Сити» имел возможности отыграться, но оборона «МЮ» в этом матче действовала надежно. «Дьяволы» побеждают в принципиальном матче, включаясь в борьбу за попадание в Лигу чемпионов.