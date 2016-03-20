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    Одно видео о победе «МЮ» в дерби Манчестера


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    20.03.2016 20:55
    В главном матче тура встречались «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» показывает главное видео о прошедшем поединке.

    Юный Маркус Рэшфорд в дебюте игры огорчил Джо Харта, став самым молодым игроком, забивавшим в манчестерском дерби (18 лет и 141 день). Затем в составе «МС» получили повреждения Рахим Стерлинг и Джо Харт, вынужденно покинувшие поле. «Сити» имел возможности отыграться, но оборона «МЮ» в этом матче действовала надежно. «Дьяволы» побеждают в принципиальном матче, включаясь в борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
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