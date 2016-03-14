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  • Чудо Бердыева, героизм Крицюка, рекорд Халка и другие сюжеты 20-го тура РФПЛ

Чудо Бердыева, героизм Крицюка, рекорд Халка и другие сюжеты 20-го тура РФПЛ

Герой: Курбан Бердыев («Ростов»)

«Ростов» уже обречен на разговоры об английском «Лестере» как минимум до конца сезона, теперь вас достанут этим сравнением абсолютно везде. Клуб и так нагло влез на вторую лигочемпионскую позицию, а теперь еще и спихнул с вершины ЦСКА, обыграв его без каких-либо вопросов. Тот факт, что Курбан Бердыев способен на чудеса, мы знали еще с осени 2009-го, когда перед его «Рубином» не устояла даже «Барселона», но и в мыслях не было, что можно заставить на длинной дистанции бороться за чемпионство команду, которая едва не вылетела из РФПЛ в прошлом сезоне. Красно-синие толком ничего не создали за весь матч в Ростове, да еще и получили по голу в каждом из таймов, так что вместо «плюс шести» за девять туров до конца ЦСКА нажил себе неожиданного конкурента за золото и был вытеснен с первого места (хоть и по дополнительным показателям). «Лестер» – там, в Англии, а у нас тут свои герои. И ничуть не менее симпатичные.

Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами

Герой: Зе Луиш («Спартак»)

Три гола в 15 матчах – удручающая статистика для нападающего, а уж в «Спартаке» с его вечно завышенными ожиданиями – едва ли не приговор. Впрочем, африканцу наконец-то удалось сделать то, что всегда ждут от крутого форварда – не просто забить, а еще и перевернуть неудачно складывающийся матч. Дисциплинированному «Амкару» спартаковцы заслуженно уступали по игре примерно час, а потом пермяки зачем-то отдали сопернику территорию и мяч. «Спартак» завелся, а Зе Луиш стал центральной фигурой его восстания – да, сначала запорол выход один на один, но в итоге забил ответный гол, добив мяч после сэйва Селихова, а затем заработал пенальти, который четко реализовал Промес. Ну а «Амкар» не только упустил шанс победить в Москве впервые за 3,5 года, но еще и проиграл, хотя и вел в счете до 82-й минуты.

Герой: Станислав Крицюк («Краснодар»)

Леонид Слуцкий позвал в сборную России сразу четырех вратарей, но если вызов Акинфеева и Лодыгина выглядит логично, а Гилерме ожидаемо дали почувствовать мощь российского паспорта на футбольном поле, то к фамилии Крицюка пока никто не привык. Но это до вчерашнего дня. Вчера же голкипер «Краснодара» фактически уберег свою команду не то что от ничьей, а даже от крупного поражения в Саранске, выдавая умопомрачительные сэйвы. Подопечные Олега Кононова уже на 11-й минуте остались в меньшинстве после удаления Сигурдссона, но сумели забить в середине первого тайма благодаря Смолову, а затем смотрели, как Станислав Крицюк в одиночку сохраняет им победный счет. «Мордовия» же снова бездарно растранжирила уйму опасных моментов, как и неделю назад в Уфе, а «Краснодар» продлил беспроигрышную весеннюю серию до 15 матчей (прошлой весной в РФПЛ «горожане» не уступили ни разу).

Фантастика от Крицюка. Почему его вызвали в сборную России

Герой: Денис Якуба («Кубань»)

В Краснодаре проживает и другой супермен тура, кстати, получивший от известного статистического портала Whoscored ровно такую же оценку (9,0), что и Крицюк. Отрадно, что героем стал 19-летний Денис Якуба – чемпион Европы в составе сборной России U-17. Тлисов покинул «Кубань», Кулик травмировался, так что Сергей Ташуев стал чаще подпускать юного футболиста к основному составу, а тот взял и выдал отличный матч против «Крыльев Советов». Помимо того, что Якуба заработал пенальти для Селезнева и ассистировал Каретнику в эпизоде со вторым забитым голом, он еще и стал абсолютным лидером своей команды по точности передач, перехватам и выигранным отборам. Ну а «Кубань» в итоге победила 2:0 и впервые не пропустила в свои ворота аж с сентября прошлого года!

Герой: Халк («Зенит»)

«Зенит» и «Рубин» закатили концерт в Санкт-Петербурге, наколотив шесть голов на двоих, но больше преуспели хозяева. В игре на встречных курсах у действующего чемпиона России куда больше шансов разбить соперника, так что и счет 4:2 вполне закономерен. Артем Дзюба не только забил, но и дважды ассистировал партнерам, однако звезда героя за этот матч отправляется лидеру «Зенита». Халку удалось поразить ворота «Рубина», пробежав полполя, а выполненный до этого голевой пас на Дзюбу стал рекордным в истории клуба. На счету бразильца теперь 23 голевые передачи за сезон, а предыдущим рекордсменом был Андрей Аршавин (22 паса в 2007-м).

Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

Герой: Спартак Гогниев («Урал»)

Первого хет-трика в чемпионате России-2015/16 пришлось ждать аж до 20-го тура, хотя бывало и хуже: в 2007-м туром позже трижды забил Павлюченко, а в 2011-м Кержаков оформил самый поздний хет-трик в истории турнира – в 22-м туре. Ну а в нынешнем сезоне проклятие удалось снять форварду «Урала» Спартаку Гогниеву, который три раза огорчил «Анжи», причем нанес по его воротам ровно три удара. Веселый матч в Екатеринбурге начался как раз с его гола, потом уральцы удвоили преимущество, а затем растеряли его полностью. Впрочем, при счете 2:2 именно Гогниеву удалось забить еще два мяча на исходе матча. Так 35-летний нападающий дождался своего второго хет-трика в РФПЛ спустя 10 лет, первый случился еще в составе «Алании» в ворота ЦСКА на финише сезона-2005.

Неудачник: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

Матчи против команд Курбана Бердыева – сущее наказание для Леонида Слуцкого. Никому больше главный тренер ЦСКА и сборной России столько не проигрывал в российском чемпионате. Поражение от «Ростова» стало уже девятым для Слуцкого от команды Бердыева при семи ничьих и пяти победах. Кроме того, красно-синие даже под руководством Леонида Викторовича никак не могут выиграть в Ростове в рамках РФПЛ на протяжении почти десяти лет! Последний успех состоялся в октябре 2006-го, с тех пор ЦСКА сыграл там восемь матчей, из которых половину проиграл. Три года назад победить удалось, но это был полуфинал Кубка России.

Неудачник: Диего («Уфа»)

«Уфа» прервала собственную рекордную беспроигрышную серию из пяти матчей, уступив в Москве «Локомотиву». Подлинным антигероем, пожалуй, можно считать бразильца Диего Карлоса, который не только был абсолютно худшим на поле по статистике (точные пасы еле перевалили за 50%, постоянные ошибки и потери мяча, ни одного удара в створ), но еще и привез пенальти в свои ворота, который успешно реализовал Игнатьев. В конце матча «Локо» укрепил преимущество при помощи точного удара Самедова, который забил в третьем матче подряд впервые с 2009 года. Сам же «Локомотив» наконец-то сыграл на ноль – ждать пришлось с начала ноября, с того самого победного матча против «Зенита» (2:0).

10 трансферных попаданий и промахов «Локомотива»

Неудачник: Роман Зобнин («Динамо»)

Если вы помните одну из самых веселых новостей прошлой весны, то можно сказать, что трансферная цель «Манчестер Юнайтед» сегодня подкачала. Безумно досадный промах в последнем матче тура допустил полузащитник «Динамо» Роман Зобнин – он помешал в безобидной ситуации вынести мяч подальше защитнику Хольмену, и, столкнувшись с партнером по команде, фактически подарил голевой шанс форварду «Терека» Магомеду Митришеву, а тот не промахнулся из выгодной позиции. Гол в живой и интересной игре на «Арене Химки» остался единственным, что позволило «Тереку» догнать «Краснодар» с «Зенитом» и расположиться всего лишь в одном балле от призовой тройки. «Динамо» же из последних 13 матчей выиграло только один, а потому и осталось на своем безрадостном 11-м месте в каких-то трех очках от зоны стыковых матчей.

Сборная тура

Результаты 20-го тура РФПЛ:

«Кубань» – «Крылья Советов» – 2:0

«Урал» – «Анжи» – 4:2

«Спартак» – «Амкар» – 2:1

«Ростов» – ЦСКА – 2:0

«Мордовия» – «Краснодар» – 0:1

«Локомотив» – «Уфа» – 2:0

«Зенит» – «Рубин» – 4:2

«Динамо» – «Терек» – 0:1

Расписание 21-го тура:

18 марта (пятница): «Амкар» – «Ростов», «Анжи» – «Спартак»

19 марта (суббота): «Уфа» – «Динамо», «Терек» – «Урал», ЦСКА – «Кубань»

20 марта (воскресенье): «Крылья Советов» – «Зенит», «Рубин» – «Мордовия», «Краснодар» – «Локомотив»

В 21-м туре не сыграют из-за дисквалификации:

Максимов («Анжи»), Азмун («Ростов»), Сигурдссон, Каборе (оба – «Краснодар»)

Рекорд Акинфеева, праздник в Грозном и скука в Краснодаре. Каким был 19-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо Ахмат Урал Амкар-Пермь Анжи Зенит Рубин Кубань (ЛФЛ) Краснодар Крылья Советов ЦСКА Локомотив Уфа Мордовия Ростов Гогниев Спартак Халк Крицюк Станислав Карлос Диего Зе Луиш Якуба Денис Бердыев Курбан Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Юрий7868678
1457983826
Цены в магазинах дорожают, а ЗРЯплаты то не дорожают, кредиты никто не отменил. Как хорошо, что я сейчас обучаюсь в Академии Богатого Папы
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kotmyshka
1457988737
У Халка 13 пасов, а не 23.
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