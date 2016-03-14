Чудо Бердыева, героизм Крицюка, рекорд Халка и другие сюжеты 20-го тура РФПЛ

Герой: Курбан Бердыев («Ростов»)

«Ростов» уже обречен на разговоры об английском «Лестере» как минимум до конца сезона, теперь вас достанут этим сравнением абсолютно везде. Клуб и так нагло влез на вторую лигочемпионскую позицию, а теперь еще и спихнул с вершины ЦСКА, обыграв его без каких-либо вопросов. Тот факт, что Курбан Бердыев способен на чудеса, мы знали еще с осени 2009-го, когда перед его «Рубином» не устояла даже «Барселона», но и в мыслях не было, что можно заставить на длинной дистанции бороться за чемпионство команду, которая едва не вылетела из РФПЛ в прошлом сезоне. Красно-синие толком ничего не создали за весь матч в Ростове, да еще и получили по голу в каждом из таймов, так что вместо «плюс шести» за девять туров до конца ЦСКА нажил себе неожиданного конкурента за золото и был вытеснен с первого места (хоть и по дополнительным показателям). «Лестер» – там, в Англии, а у нас тут свои герои. И ничуть не менее симпатичные.

Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами

Герой: Зе Луиш («Спартак»)

Три гола в 15 матчах – удручающая статистика для нападающего, а уж в «Спартаке» с его вечно завышенными ожиданиями – едва ли не приговор. Впрочем, африканцу наконец-то удалось сделать то, что всегда ждут от крутого форварда – не просто забить, а еще и перевернуть неудачно складывающийся матч. Дисциплинированному «Амкару» спартаковцы заслуженно уступали по игре примерно час, а потом пермяки зачем-то отдали сопернику территорию и мяч. «Спартак» завелся, а Зе Луиш стал центральной фигурой его восстания – да, сначала запорол выход один на один, но в итоге забил ответный гол, добив мяч после сэйва Селихова, а затем заработал пенальти, который четко реализовал Промес. Ну а «Амкар» не только упустил шанс победить в Москве впервые за 3,5 года, но еще и проиграл, хотя и вел в счете до 82-й минуты.

Герой: Станислав Крицюк («Краснодар»)

Леонид Слуцкий позвал в сборную России сразу четырех вратарей, но если вызов Акинфеева и Лодыгина выглядит логично, а Гилерме ожидаемо дали почувствовать мощь российского паспорта на футбольном поле, то к фамилии Крицюка пока никто не привык. Но это до вчерашнего дня. Вчера же голкипер «Краснодара» фактически уберег свою команду не то что от ничьей, а даже от крупного поражения в Саранске, выдавая умопомрачительные сэйвы. Подопечные Олега Кононова уже на 11-й минуте остались в меньшинстве после удаления Сигурдссона, но сумели забить в середине первого тайма благодаря Смолову, а затем смотрели, как Станислав Крицюк в одиночку сохраняет им победный счет. «Мордовия» же снова бездарно растранжирила уйму опасных моментов, как и неделю назад в Уфе, а «Краснодар» продлил беспроигрышную весеннюю серию до 15 матчей (прошлой весной в РФПЛ «горожане» не уступили ни разу).

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Герой: Денис Якуба («Кубань»)

В Краснодаре проживает и другой супермен тура, кстати, получивший от известного статистического портала Whoscored ровно такую же оценку (9,0), что и Крицюк. Отрадно, что героем стал 19-летний Денис Якуба – чемпион Европы в составе сборной России U-17. Тлисов покинул «Кубань», Кулик травмировался, так что Сергей Ташуев стал чаще подпускать юного футболиста к основному составу, а тот взял и выдал отличный матч против «Крыльев Советов». Помимо того, что Якуба заработал пенальти для Селезнева и ассистировал Каретнику в эпизоде со вторым забитым голом, он еще и стал абсолютным лидером своей команды по точности передач, перехватам и выигранным отборам. Ну а «Кубань» в итоге победила 2:0 и впервые не пропустила в свои ворота аж с сентября прошлого года!

Герой: Халк («Зенит»)

«Зенит» и «Рубин» закатили концерт в Санкт-Петербурге, наколотив шесть голов на двоих, но больше преуспели хозяева. В игре на встречных курсах у действующего чемпиона России куда больше шансов разбить соперника, так что и счет 4:2 вполне закономерен. Артем Дзюба не только забил, но и дважды ассистировал партнерам, однако звезда героя за этот матч отправляется лидеру «Зенита». Халку удалось поразить ворота «Рубина», пробежав полполя, а выполненный до этого голевой пас на Дзюбу стал рекордным в истории клуба. На счету бразильца теперь 23 голевые передачи за сезон, а предыдущим рекордсменом был Андрей Аршавин (22 паса в 2007-м).

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Герой: Спартак Гогниев («Урал»)

Первого хет-трика в чемпионате России-2015/16 пришлось ждать аж до 20-го тура, хотя бывало и хуже: в 2007-м туром позже трижды забил Павлюченко, а в 2011-м Кержаков оформил самый поздний хет-трик в истории турнира – в 22-м туре. Ну а в нынешнем сезоне проклятие удалось снять форварду «Урала» Спартаку Гогниеву, который три раза огорчил «Анжи», причем нанес по его воротам ровно три удара. Веселый матч в Екатеринбурге начался как раз с его гола, потом уральцы удвоили преимущество, а затем растеряли его полностью. Впрочем, при счете 2:2 именно Гогниеву удалось забить еще два мяча на исходе матча. Так 35-летний нападающий дождался своего второго хет-трика в РФПЛ спустя 10 лет, первый случился еще в составе «Алании» в ворота ЦСКА на финише сезона-2005.

Неудачник: Леонид Слуцкий (ЦСКА)

Матчи против команд Курбана Бердыева – сущее наказание для Леонида Слуцкого. Никому больше главный тренер ЦСКА и сборной России столько не проигрывал в российском чемпионате. Поражение от «Ростова» стало уже девятым для Слуцкого от команды Бердыева при семи ничьих и пяти победах. Кроме того, красно-синие даже под руководством Леонида Викторовича никак не могут выиграть в Ростове в рамках РФПЛ на протяжении почти десяти лет! Последний успех состоялся в октябре 2006-го, с тех пор ЦСКА сыграл там восемь матчей, из которых половину проиграл. Три года назад победить удалось, но это был полуфинал Кубка России.

Неудачник: Диего («Уфа»)

«Уфа» прервала собственную рекордную беспроигрышную серию из пяти матчей, уступив в Москве «Локомотиву». Подлинным антигероем, пожалуй, можно считать бразильца Диего Карлоса, который не только был абсолютно худшим на поле по статистике (точные пасы еле перевалили за 50%, постоянные ошибки и потери мяча, ни одного удара в створ), но еще и привез пенальти в свои ворота, который успешно реализовал Игнатьев. В конце матча «Локо» укрепил преимущество при помощи точного удара Самедова, который забил в третьем матче подряд впервые с 2009 года. Сам же «Локомотив» наконец-то сыграл на ноль – ждать пришлось с начала ноября, с того самого победного матча против «Зенита» (2:0).

10 трансферных попаданий и промахов «Локомотива»

Неудачник: Роман Зобнин («Динамо»)

Если вы помните одну из самых веселых новостей прошлой весны, то можно сказать, что трансферная цель «Манчестер Юнайтед» сегодня подкачала. Безумно досадный промах в последнем матче тура допустил полузащитник «Динамо» Роман Зобнин – он помешал в безобидной ситуации вынести мяч подальше защитнику Хольмену, и, столкнувшись с партнером по команде, фактически подарил голевой шанс форварду «Терека» Магомеду Митришеву, а тот не промахнулся из выгодной позиции. Гол в живой и интересной игре на «Арене Химки» остался единственным, что позволило «Тереку» догнать «Краснодар» с «Зенитом» и расположиться всего лишь в одном балле от призовой тройки. «Динамо» же из последних 13 матчей выиграло только один, а потому и осталось на своем безрадостном 11-м месте в каких-то трех очках от зоны стыковых матчей.

Сборная тура

Результаты 20-го тура РФПЛ:

«Кубань» – «Крылья Советов» – 2:0

«Урал» – «Анжи» – 4:2

«Спартак» – «Амкар» – 2:1

«Ростов» – ЦСКА – 2:0

«Мордовия» – «Краснодар» – 0:1

«Локомотив» – «Уфа» – 2:0

«Зенит» – «Рубин» – 4:2

«Динамо» – «Терек» – 0:1

Расписание 21-го тура:

18 марта (пятница): «Амкар» – «Ростов», «Анжи» – «Спартак»

19 марта (суббота): «Уфа» – «Динамо», «Терек» – «Урал», ЦСКА – «Кубань»

20 марта (воскресенье): «Крылья Советов» – «Зенит», «Рубин» – «Мордовия», «Краснодар» – «Локомотив»

В 21-м туре не сыграют из-за дисквалификации:

Максимов («Анжи»), Азмун («Ростов»), Сигурдссон, Каборе (оба – «Краснодар»)

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