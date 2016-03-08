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    Рекорд Акинфеева, праздник в Грозном и скука в Краснодаре. Каким был 19-й тур РФПЛ


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    Голосов: 0
    08.03.2016 11:50
    ЦСКА минимально и легко переиграл «Спартак», «Краснодар» сыграл скучнейший матч с «Зенитом», «Ростов» с новыми силами вступил в борьбу за чемпионство, а «Терек» впервые за долгое время обыграл «Локомотив». «Бомбардир» вспоминает главные события 19 тура РФПЛ.

    Матч тура. ЦСКА – «Спартак»

    Очередной рекорд российского футбола пал! В матче со «Спартаком» Игорь Акинфеев провел в чемпионате России 329 матчей – на один больше, чем у Вячеслава Малафеева. «Я все ему прощу! Только для этого Акинфееву надо сняться в третьей части моей документальной картины «Жизнь в перчатках», заявил голкипер «Зенита». После матча Акинфеев не выглядел сверхдовольным. Голкипер ЦСКА не плясал перед собственными фанатами, а болельщики не устраивали ему особенного приема. Вероятно, половина из них и вовсе не знала о надвигающемся рекорде Акинфеева, да и добыт он был как-то буднично.

    От «Спартака» ожидали гораздо большего, но он вновь откровенно разочаровал. Красно-белые не проснулись даже после гола Ахмеда Мусы. Полузащитник ЦСКА Роман Еременко вывел нигерийца к воротам «Спартака», тот отпасовал на Тошича, а серб, находясь перед пустыми воротами, автором гола не стал: то ли кочкообразное поле в Химках помешало, то ли нога поехала. У Тошича были все шансы сотворить самый удивительный промах сезона, но, к счастью для армейцев, мяч отлетел точно к Мусе, который затолкал его в ворота – 1:0!

    За весь матч красно-белые создали один момент, издалека похожий на опасный. Да и тот стал элементом случая, но никак не плодом фирменной спартаковской комбинации. Трехмесячный перерыв, похоже, не пошел «Спартаку» на пользу. Ближайшие матчи с «Амкаром», «Анжи» и «Ростовом» должны показать, насколько глубок кризис в «Спартаке», и есть ли он вообще.

    Герой тура. Сослан Джанаев, «Ростов»

    Если долго мучиться, что-нибудь получится. Поговорка как никогда актуальна для не обделенного талантом голкипера «Ростова». В его жизни было все: неожиданный взлет в «Спартаке» и последующее падение; бесполезное пребывание в «Тереке» и ссылка в «Аланию»-2. «Ростов» стал одним из последних шансов. Здесь Джанаеву предстояло сменить на посту основного стража ворот Плетикосу. И Сослан не подвел.

    Магия Бердыева поистине невероятна. Только под его началом раскрываются бомбардирские качества Бухарова. И только при нем Джанаев обрел душевное спокойствие и отлично отыграл в матче с «Крыльями Советов» отразил пенальти в исполнении Йоана Молло и еще дважды тащил почти неберущиеся мячи. В итоге Джанаев и «Ростов» продолжают лихую погоню за золотом.

    Персона тура. Андрей Пилявский («Рубин»), Евгений Селезнев («Кубань»)

    Рядовой матч «Рубин» «Кубань» проходил под знаком желто-синего дерби. Численность украинцев в РФПЛ за последнее время заметно увеличилась еще и благодаря приходу Пилявского и Селезнева. Оба вызываются в сборную Украину и прекрасно знают друг друга еще по выступлениям за «Зарю» и «Днепр». Накануне матча Андрей что-то задорно рассказывал своему коллеге, с их лица не сходила улыбка. Но как только прозвучал стартовый свисток, хохот сменился боевым настроем.

    В этой дуэли победу одержал луганчанин Пилявский. Хотя добыта она была не без труда. По ходу матча Селезнев продавил своего оппонента, вышел один на один с Рыжиковым и спокойно закатил мяч в ворота. Но гол не был засчитан: судья зафиксировал у украинца фол. Экс-днепрянин имел еще один замечательный момент, но вновь потерпел неудачу – на сей раз чудеса реакции продемонстрировал все тот же Рыжиков. Казанцы же свой шанс не упустили, а победу им принес точный удар перешедшего из «Зенита» Дениса Ткачука. 1:0 «Рубин» успешно стартует, а «Кубань» возвращается к борьбе за выживание.

    Скандал тура. Задержание болельщиков на дерби

    Роль полиции в дерби ЦСКА – «Спартак» неизменно велика, не стал исключением и воскресный матч. 33 болельщика были задержаны полицией, многих из них прямо во время игры. Не исключено, что поводом для вмешательства стала дымовая завеса, из-за которой было отложено на несколько минут начало второго тайма.

    Цифра тура. «Терек» обыграл «Локомотив» впервые за 6 лет

    В октябре 2012-го Грозный отпраздновал домашнюю победу над красно-зелеными, но матч был кубковым, а в чемпионате России «Терек» аж с 2009-го не выигрывал у «Локо», да еще и несколько раз уступал крупно. В минувшем туре затяжная серия наконец-то прервалась, а грозненцев никак не смутил ранний пропущенный гол – еще в первом тайме «Терек» забил дважды, причем оба раза отличился выступавший на левом краю обороны Мацей Рыбус. Поляк сначала реализовал пенальти, а потом использовал ошибку Гилерме. 2:1, и проклятие снято. Между тем в таблице чемпионата «Терек» и «Локомотив» разделяет всего одно очко.

    Разочарование тура. Матч «Краснодар» «Зенит»

    «Краснодар» вновь тяжело вкатывается в сезон. Из-за проблем на старте подопечные Олега Кононова так и не вступили в обещанную борьбу за чемпионство. Теперь под большой угрозой находится их участие в еврокубках. «Краснодару» удалось не уступить «Зениту», но ощущение «суховатости» и весеннего футбола не покидало на протяжении всех 90 минут игры. В этом году «быки» проводят уже третий матч на своем поле. И пока ни разу болельщик не ушел со стадиона по-настоящему довольным.

    Туговато с шансами на чемпионство и у питерцев, отстающих от ЦСКА уже на девять очков. Как и «Краснодар», «Зенит» на старте сезона смотрится натужно. Впрочем, мыслями команда наверняка сейчас не в РФПЛ, ведь уже завтра ей предстоит провести один из самых главных матчей в клубной истории.

    Открытие тура. Станислав Драгун, «Динамо»

    Руководство «Динамо» как может стесняет команду в средствах. Но наставник бело-голубых Андрей Кобелев за свою тренерскую карьеру научился выходить из самых тяжелых ситуаций. Зимние новички «Динамо» пока радуют своей игрой, а Станислав Драгун и вовсе является MVP марта в рядах москвичей. В кубковом матче с «Амкаром» белорус продемонстрировал свои голевые способности после подачи с углового. В игре с «Уралом» Драгун не отличился, но именно его уверенная игра помогла «Динамо» большую часть матча контролировать середину поля. К примеру, белорусу удалось выиграть сразу шесть верховых единоборств и ни разу не ошибиться в отборе мяча. Так что связка Драгун-Зобнин может сыграть более заметную роль в РФПЛ, если Игорь Денисов так и останется сидеть на скамье.

    Результативность тура. 11 голов

    Все без исключения команды тяжело вкатываются в сезон. Однако даже это не может служить оправданием ужасной результативности. В половине матчей складывалось ощущение, будто команды «наелись» и совсем не соскучились по футболу. На фоне матчей европейских топ-чемпионатов, 19-й тур РФПЛ потерпел поражение по всем статьям.

    Сборная тура

    Все результаты 19-го тура РФПЛ:

    «Крылья Советов» «Ростов» 0:1

    «Рубин» – «Кубань» 1:0

    «Краснодар» «Зенит» 0:0

    «Уфа» «Мордовия» 1:1

    «Терек» «Локомотив» 2:1

    ЦСКА «Спартак» 1:0

    «Урал» «Динамо» 1:1

    «Анжи» «Амкар» 0:1

    Расписание 20-го тура:

    11 марта (пятница): «Кубань» «Крылья Советов»

    12 марта (суббота): «Урал» «Анжи», «Спартак» «Амкар», «Ростов» ЦСКА

    13 марта (воскресенье): «Мордовия» «Краснодар», «Локомотив» «Уфа», «Зенит» «Рубин»

    14 марта (понедельник): «Динамо» «Терек»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 8 марта 2016, 19:57

      Да, игра с Зенитом скука.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 8 марта 2016, 17:51

      Я хоть и болельщик ЦСКА и соответственно восторгаюсь Слуцким, но тренировать сборную поставил бы Бердыева-этот человек реально делает из"говна" конфетку. А вот после его ухода клуб умирает-удачи и всего самого наилучшего Курбану!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 8 марта 2016, 13:45

      Автору зачет. Почему не нашлось место О.Иванову? По моему, Олег как и Асеведо,Молло- гланые креативы тура.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > castromen 8 марта 2016, 18:23

      Молло не забил пенальти, лишил команду потенциальных очков, какая ему сборная?)

      1
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      Рейтинг: +12

      c0ff33 8 марта 2016, 13:10

      Про Джанаева... его, всё таки, Виталий Кафанов реанимировал. Судя по его(Кафанова) интервью, Бердыев не особо вмешивается в работу с киперами. В остальном - да. То что делается сейчас с Ростовом, кроме как 'магией' Бердыева и не назвать. Молодцы. Надеюсь медали возьмут в этом году.

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 марта 2016, 12:49

      А почему РыбусЬ?

      -1
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