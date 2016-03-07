Фернандес подал документы на паспорт РФ. Терри не сыграет против «ПСЖ». Дайджест событий дня

Автор золотого гола на ЧМ-2014 может не сыграть на Евро

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце, одним своим ударом принесший победу сборной Германии в финале последнего чемпионата мира, рискует не попасть на Евро-2016. Причина – травма, а также долгое после нее восстановление. В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист сыграл всего в семи матчах. Впрочем, Йоахима Лева не тревожит отсутствие игровой практики у Гетце: «Евро еще не началось, беспокоиться пока не о чем вообще».

Черышев рискует пропустить несколько матчей «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился голом в ворота «Атлетико», но провел на поле всего час игрового времени и был заменен из-за травмы. Сообщается, что у хавбека сборной России подозрение на разрыв мышцы. В этом случае «летучим мышам» придется провести несколько матчей без нашего футболиста, который забил уже три гола в составе «Валенсии».

Видео гордости: Черышев снова забивает в Примере

«Федун не разбирается в футбол», – уверен Валерий Рейнгольд

Бездарное поражение «Спартака» в дерби до глубины души возмутило его болельщиков и бывших игроков. Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд винит во всех бедах владельца клуба Леонида Федуна: «Я неоднократно говорил, что этот человек вообще не разбирается в футболе. Ну не разбираешься ты – продай клуб, кандидаты есть. Мне хочется, чтобы командой руководил человек, который любит «Спартак», который будет болеть за команду». Остается добавить, что за время правления Федуна (а идет уже 13-й год) «красно-белые» не сумели выиграть ни единого трофея.

7 убедительных побед «Спартака» над ЦСКА

«Урал» сыграл вничью с «Динамо», «Амкар» переиграл «Анжи» в 19 туре РФПЛ

Два оставшихся матча тура были сыграны сегодня. «Урал» у себя на поле мгновенно отыгрался после пропущенного гола от динамовца Ионова – шикарный удар со штрафного удался чилийцу Асеведо. Исход последней игры дня решил ранний забитый мяч Пеева в ворота «Анжи» – благодаря ему «Амкар» сумел увезти три очка из Махачкалы.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ионов, 59; 1:1 – Асеведо, 63.

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пеев, 3.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

ЦСКА усилит атаку с помощью форварда «Грассхоппера»

Нападающий швейцарского «Грассхоппера» Мунас Даббур близок к переходу в ЦСКА, информацию подтвердил агент футболиста Ави Нимни: «ЦСКА является приоритетным клубом. Шансы на переход Даббура в московский клуб определенно высоки». Сообщается, что «армейцы» заплатят за форварда 4,5 миллиона евро, сам Даббур будет получать 800 тысяч евро в год. Остается добавить, что на счету 23-летнего израильтянина 13 голов в 21 матче чемпионата Швейцарии.

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

Фернандес скоро станет россиянином

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подал пакет документов для получения российского гражданства – об этом сообщил гендиректор клуба Роман Бабаев. Ожидается, что вопрос будет решен через два месяца. Ранее российский паспорт уже получил голкипер «Локомотива» Гилерме, а следующим таким счастливчиком, по всей видимости, станет полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

Терри пропустит матч против «ПСЖ»

Защитник «Челси» Джон Терри не сможет принять участие в ответной игре своей команды в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом заявил главный тренер «синих» Гус Хиддинк. «Не думаю, что Джон успеет восстановиться к среде, он не готов к тому, чтобы попасть в заявку на предстоящий матч. Терри уже может бегать, но он по-прежнему не готов к интенсивной игре, когда необходимо увеличивать ее темп», – отметил голландский специалист. Ответный матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится в среду, 9 марта.

«Бенфика» осталась с одним центральным защитником перед игрой с «Зенитом»

Не только «Челси» потерял капитана. Вожак «Бенфики» уже давно не играет из-за травмы, однако помимо незаменимого Луизао участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зенита» не примет Лисандро Лопес (тоже травма). Пропустить матч придется и Жарделу из-за дисквалификации. Таким образом, у португальцев останется лишь один центральный защитник Виктор Линделоф, который сыграл первый официальный матч за «Бенфику» в нынешнем сезоне лишь пять недель назад. По всей видимости, в пару к молодому шведу в центр обороны выпустят сербского опорника Любомира Фейсу.