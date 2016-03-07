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  • Фернандес подал документы на паспорт РФ. Терри не сыграет против «ПСЖ». Дайджест событий дня

Фернандес подал документы на паспорт РФ. Терри не сыграет против «ПСЖ». Дайджест событий дня

Автор золотого гола на ЧМ-2014 может не сыграть на Евро

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце, одним своим ударом принесший победу сборной Германии в финале последнего чемпионата мира, рискует не попасть на Евро-2016. Причина – травма, а также долгое после нее восстановление. В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист сыграл всего в семи матчах. Впрочем, Йоахима Лева не тревожит отсутствие игровой практики у Гетце: «Евро еще не началось, беспокоиться пока не о чем вообще».

Черышев рискует пропустить несколько матчей «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился голом в ворота «Атлетико», но провел на поле всего час игрового времени и был заменен из-за травмы. Сообщается, что у хавбека сборной России подозрение на разрыв мышцы. В этом случае «летучим мышам» придется провести несколько матчей без нашего футболиста, который забил уже три гола в составе «Валенсии».

Видео гордости: Черышев снова забивает в Примере

«Федун не разбирается в футбол», – уверен Валерий Рейнгольд

Бездарное поражение «Спартака» в дерби до глубины души возмутило его болельщиков и бывших игроков. Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд винит во всех бедах владельца клуба Леонида Федуна: «Я неоднократно говорил, что этот человек вообще не разбирается в футболе. Ну не разбираешься ты – продай клуб, кандидаты есть. Мне хочется, чтобы командой руководил человек, который любит «Спартак», который будет болеть за команду». Остается добавить, что за время правления Федуна (а идет уже 13-й год) «красно-белые» не сумели выиграть ни единого трофея.

7 убедительных побед «Спартака» над ЦСКА

«Урал» сыграл вничью с «Динамо», «Амкар» переиграл «Анжи» в 19 туре РФПЛ

Два оставшихся матча тура были сыграны сегодня. «Урал» у себя на поле мгновенно отыгрался после пропущенного гола от динамовца Ионова – шикарный удар со штрафного удался чилийцу Асеведо. Исход последней игры дня решил ранний забитый мяч Пеева в ворота «Анжи» – благодаря ему «Амкар» сумел увезти три очка из Махачкалы.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ионов, 59; 1:1 – Асеведо, 63.

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пеев, 3.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

ЦСКА усилит атаку с помощью форварда «Грассхоппера»

Нападающий швейцарского «Грассхоппера» Мунас Даббур близок к переходу в ЦСКА, информацию подтвердил агент футболиста Ави Нимни: «ЦСКА является приоритетным клубом. Шансы на переход Даббура в московский клуб определенно высоки». Сообщается, что «армейцы» заплатят за форварда 4,5 миллиона евро, сам Даббур будет получать 800 тысяч евро в год. Остается добавить, что на счету 23-летнего израильтянина 13 голов в 21 матче чемпионата Швейцарии.

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

Фернандес скоро станет россиянином

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подал пакет документов для получения российского гражданства – об этом сообщил гендиректор клуба Роман Бабаев. Ожидается, что вопрос будет решен через два месяца. Ранее российский паспорт уже получил голкипер «Локомотива» Гилерме, а следующим таким счастливчиком, по всей видимости, станет полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

Терри пропустит матч против «ПСЖ»

Защитник «Челси» Джон Терри не сможет принять участие в ответной игре своей команды в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом заявил главный тренер «синих» Гус Хиддинк. «Не думаю, что Джон успеет восстановиться к среде, он не готов к тому, чтобы попасть в заявку на предстоящий матч. Терри уже может бегать, но он по-прежнему не готов к интенсивной игре, когда необходимо увеличивать ее темп», – отметил голландский специалист. Ответный матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится в среду, 9 марта.

«Бенфика» осталась с одним центральным защитником перед игрой с «Зенитом»

Не только «Челси» потерял капитана. Вожак «Бенфики» уже давно не играет из-за травмы, однако помимо незаменимого Луизао участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зенита» не примет Лисандро Лопес (тоже травма). Пропустить матч придется и Жарделу из-за дисквалификации. Таким образом, у португальцев останется лишь один центральный защитник Виктор Линделоф, который сыграл первый официальный матч за «Бенфику» в нынешнем сезоне лишь пять недель назад. По всей видимости, в пару к молодому шведу в центр обороны выпустят сербского опорника Любомира Фейсу.

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Бавария Германия Валенсия Спартак Динамо Амкар-Пермь Урал Анжи ЦСКА Грассхоппер ПСЖ Челси Бенфика Зенит Терри Джон Гетце Марио Черышев Денис Даббур Мунас Фернандес Марио Линделеф Виктор Рейнгольд Валерий Федун Леонид
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xakep01
1457393990
всё за зенит, только бы не обделаться
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