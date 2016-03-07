Видео гордости: Черышев снова забивает в Примере

За семь матчей в составе «Валенсии» Денис Черышев забил уже трижды. На этот раз, правда, «летучие мыши» проиграли «Атлетико», но мы смотрим на гол Черышева и тихонько радуемся.

Черышев отходит от роли «электрички», которая носится от штрафной до штрафной с единственной целью - подать. Денис активно пробует себя в роли нападающего, часто смещаясь с фланга в центр. Гол «Атлетико» он забил после скидки Пако Алькасера. В конце второго тайма мадридцы конвертировали класс в голы - 1:3.