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    Видео гордости: Черышев снова забивает в Примере


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    07.03.2016 00:25
    За семь матчей в составе «Валенсии» Денис Черышев забил уже трижды. На этот раз, правда, «летучие мыши» проиграли «Атлетико», но мы смотрим на гол Черышева и тихонько радуемся.

    Черышев отходит от роли «электрички», которая носится от штрафной до штрафной с единственной целью - подать. Денис активно пробует себя в роли нападающего, часто смещаясь с фланга в центр. Гол «Атлетико» он забил после скидки Пако Алькасера. В конце второго тайма мадридцы конвертировали класс в голы - 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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