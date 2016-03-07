Лев уверен, что Гетце наберет форму к Евро-2016

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал состояние здоровья полузащитника «Баварии» Марио Гетце, который рискует пропустить Евро-2016.

«Это нормально. Трудно было ожидать, что после столь долгого отсутствия он будет часто выходить на поле.

Пока Евро-2016 не началось, нет смысла беспокоиться по поводу его игровой формы», — сказал Лев.

Гетце принял участие в семи матчах текущего чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.