Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лев уверен, что Гетце наберет форму к Евро-2016

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал состояние здоровья полузащитника «Баварии» Марио Гетце, который рискует пропустить Евро-2016.

    «Это нормально. Трудно было ожидать, что после столь долгого отсутствия он будет часто выходить на поле.

    Пока Евро-2016 не началось, нет смысла беспокоиться по поводу его игровой формы», — сказал Лев.

    Гетце принял участие в семи матчах текущего чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2016 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 7 марта 2016, 11:27

      Он скамеечный, это не возможно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11